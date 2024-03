Ljubljana bo dobila inovativno poslovno središče

Poslovanje in trajnost gresta danes z roko v roki. To so pri snovanju nove poslovne stavbe DCB Montana upoštevali tudi njeni investitorji. Poslovna stavba, v kateri bodo na voljo poslovni prostori za najem, zasleduje mednarodno priznane standarde kakovostne in trajnostne gradnje, ki jih odraža zlati certifikat DGNB, hkrati pa bo uporabnikom ponujala prav vse, kar potrebuje sodoben poslovni objekt, vključno z recepcijo, restavracijo, kavarno, garažo, polnilnicami za električna vozila ter celo telovadnico, zelene površine in galerijo.

Kjer imajo sedež velika mednarodna podjetja

Za poslovanje najpomembnejša lokacija, kjer imajo sedež velika mednarodna podjetja, dobiva novo poslovno stavbo DCB Montana. Ekskluziven, sodobno zasnovan in kakovostno grajen poslovni objekt bo na stičišču Letališke in Leskoškove ceste, v neposredni bližini največjega nakupovalnega središča v Ljubljani. Objekt, ki bo namenjen poslovni oddaji oziroma najemu, bo tako tudi v neposredni bližini obvoznice, zaradi česar bodo vse poslovne poti krajše in preprostejše.

Foto: Stoja Trade

Ko se inovacije srečajo s trajnostjo

Ideja trajnosti nas spremlja že dolgo, a je že davno prerasla le vlogo modne besede. Danes vsi dobro razumemo pomen trajnosti, ki jo zato vse bolj vključujemo v svoje vsakodnevne prakse. Temu na vseh področjih sledijo tudi podjetniki in podjetja.

Investitorji projekta DCB Montana želijo podjetjem ponuditi to, kar si želijo, torej nove, moderne prostore, ki bodo spodbujali inovacije in ustvarjalnost, hkrati pa bodo tako kot podjetja odražali visoke standarde trajnosti. Gradnja nadstandardne poslovne stavbe poteka s kakovostnimi materiali in ciljem, da postane poslovna stavba v Sloveniji s pridobljenim mednarodno priznanim zlatim certifikatom DGNB, ki je na trgu nepremičnin jasen odraz kakovostne in trajnostne gradnje.

Foto: Stoja Trade

Poslovni prostori DCB Montana bodo vseljivi predvidoma v drugi polovici leta 2024. Preverite ponudbo in poiščite najboljšo možnost zase!

Simfonija umetnosti in narave na vsakem koraku

Napredne okolijske standarde poslovna stavba DCB Montana odraža tudi v tesnem stiku z naravo. Pisarniški prostori bodo najemnikom omogočali tako pregled nad urbanim delom mesta kot tudi na Kamniško-Savinjske Alpe.

Foto: Stoja Trade

DCB Montana v sicer urbano mestno okolje prinaša tudi več zelenja. Stavba je zasnovana kot stičišče med umetnostjo in naravo. Privlačen dizajn stavbe bo uporabnikom omogočal sprehod po atriju ali ogled del slovenskih umetnikov v galeriji. Delodajalci bodo tako za svoje zaposlene težko našli bolj ustvarjalno in navdihujoče delovno okolje.

Moderna zasnova z vsem, kar si želijo zaposleni

Foto: Stoja Trade

Poslovna stavba DCB Montana bo imela vse, kar si lahko delodajalci in zaposleni želijo v delovnem okolju ter še več, zaradi česar bo vsakršna delovna obveznost prijetnejša. Na voljo bodo tudi številne možnosti za malico, sprostitev, celo rekreacijo.

V pritličju bodo vsem na voljo:

recepcija,

galerija,

restavracija,

kavarna in

sejni prostori.

Foto: Stoja Trade

Na voljo bodo še:

telovadnica,

kolesarnica s polnilnico za električna kolesa, in

parkirišča, tudi taka s polnilnicami za električna vozila.

Za lažjo dostopnost bo imela stavba štiri dvigala ter enega dodatnega pri požarnem izhodu.

Foto: Stoja Trade

Vsaka pisarniška enota bo imela možnost lastne kuhinje, medtem ko bodo sanitarije skupne. V drugem in šestem nadstropju bo na voljo pokrita zunanja terasa. V stavbi bo pozimi prijetno toplo, medtem ko bodo poleti ravno prav ohlajeni. Ogrevanje in hlajenje bo urejeno s kombinacijo prezračevanja, konvektorja in talnega ogrevanja.

Za varnost vseh bo poskrbljeno z videonadzorom in detektorjem za vlome. Vstop v stavbo bo mogoč le z vstopnimi karticami, ob čemer bodo imeli vsi najemniki možnost vstopa 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Stavba bo opremljena tudi s požarnim škropilnikom in rezervnim generatorjem, ki bo poskrbel za nemoteno delovanje podjetij ne glede na zunanje dejavnike.

Foto: Stoja Trade

DCB Montana, kjer okolju prijazno dobi glamurozno preobrazbo in postane eko-šik Za podjetja, ki verjamejo v zeleno brez kompromisov pri sijaju. DCB Montana vaša vzletna steza v bolj trajnostno, a nedvomno nadstandardno prihodnost. Okolju prijazno? Seveda, eko-šik. Preverite ponudbo!

Prilagodljive pisarniške enote

V poslovni stavbi DCB Montana bodo pisarniške enote popolnoma prilagodljive najemnikom in tako primerne za vse vrste podjetij. V njej bo prostor tako za velika kot tudi manjša podjetja.

Vsaka pisarniška enota bo imela:

lasten vhod z recepcijo,

vogalno pisarno,

sejno sobo,

kuhinjsko nišo,

prilagodljivo LED-razsvetljavo ter

individualno regulacijo ogrevanja, hlajenja in prezračevanja.

Foto: Stoja Trade

Prostori v vseh delih stavbe bodo zračni in svetli z veliko naravne svetlobe. Za to bodo poskrbeli tri metre visoki stropi ter steklene površine, ki se bodo raztezale od tal do stropa. Zaključna dela v posamezni pisarniški enoti bodo prilagojena posebnim željam in potrebam najemnikov.

Priložnost za vsakogar

Poslovna stavba DCB Montana ponuja prostore, primerne za vse vrste podjetij, od najmanjših s. p. in vse do podjetij z veliko zaposlenimi. Ponujajo namreč najem različno velikih poslovnih enot od prvega do devetega nadstropja, in sicer od 190 bruto kvadratnih metrov in vse do 1300 bruto kvadratnih metrov. Možen je tudi najem celotne etaže oziroma več etaž skupaj.

Foto: Stoja Trade

Parkirni prostori so predvideni v kletni etaži stavbe, kjer so parkirna mesta na voljo po ceni 120 evrov za parkirno mesto na mesec. V ceno niso vključeni obratovalni stroški in DDV.

Poslovni prostori DCB Montana v številkah Lokacija : Leskoškova cesta 9 D, 1000 Ljubljana Velikosti poslovnih prostorov : v stavbi bo skupno na voljo 10.465 bruto kvadratnih metrov površin, kapacitete se hitro polnijo Cena : cena najema do vključno petega nadstropja znaša 18,50 evra na kvadratni meter oddajne površine na mesec ter od šestega nadstropja dalje 19,50 evra na kvadratni meter + DDV za pisarniške prostore. Ločeno se obračunavajo obratovalni stroški. Vseljivo : druga polovica leta 2024 Spletna stran : https://dcbmontana.si/

Foto: Stoja Trade

Stopite v stik s Stoja Trade in se dogovorite za nezavezujočo rezervacijo ali najem poslovnega prostora.