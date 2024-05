Ekskluzivna priložnost: zadnji apartmaji tik ob morju po vročih cenah, od -15 odstotkov popusta dalje

V Garden Palace Resort so na voljo še dvo- in trosobni apartmaji ter dva štirisobna, v velikosti od 48 do 163 kvadratnih metrov. Apartmaji so opremljeni s pohištvom, belo tehniko in kopalniško opremo. Pripadajo jim lože, večje terase ali atrij, kar omogoča preživljanje časa na prostem. Vsak apartma ima v garaži eno parkirno mesto, večji pa dve. Kupci postanejo tudi solastniki bazena v sklopu naselja.

Izjemna ponudba: 15 odstotkov popusta na zadnje apartmaje Na voljo je še zadnjih deset apartmajev, zato pohitite, da si zagotovite svojega. Rezervacije niso mogoče, prodaja poteka po načelu kdor prvi pride, prvi kupi. Apartmaji v Umagu se trenutno prodajajo po znižanih cenah, kar predstavlja odlično priložnost za tiste, ki iščejo vstop v nepremičninski trg v Istri, saj lahko izkoristijo ugodne cene. Če se za nakup odločite zdaj, lahko prihranite od 41 tisoč pa vse do 97 tisoč evrov. Nove cene preverite v tabeli. Apartma Nadstropje Velikost (m2) Zunanje površine (m2) Redna cena (€) Nova cena s popustom (€) Št. park. mest Povezava Dvosobni 1. 48,36 21,34 276.001,81 234.601,54 1 VEČ Dvosobni 1. 48,36 23,43 279.839,56 237.863,63 1 VEČ Trisobni pritličje 85,51 38,31 394.716,15 335.508,73 2 VEČ Trisobni pritličje 68,88 94,09 396.970,23 337.424,70 2 VEČ Štirisobni 2. 124,43 / 597.770,84 520.060,63 2 VEČ Trisobni 3. 95,1 106,02 647.677,76 550.526,10 2 VEČ Zagotovite si svoj apartma!

Čudovita obala, očarljiva istrska mesta in bogata dediščina

Garden Palace Resort se ponaša s čudovito lokacijo ob obmorski sprehajalni poti v zalivu. Tu je morje kristalno čisto in primerno za kopanje od maja pa vse do oktobra. Do mesta Umag lahko pridete peš ali s kolesom v le nekaj minutah. Poleti vas tam pričakuje živahno večerno dogajanje z obmorskimi stojnicami in glasbo v živo.

V neposredni bližini so številne zgodovinske, kulturne in zabavne znamenitosti. Le sedem kilometrov je oddaljen najstarejši svetilnik na Jadranu, le 20 minut vožnje pa najbolj priljubljen vodni park v Istri, ki bo razveselil predvsem družine. Ljubitelji umetnosti lahko poiščejo navdih v bližnjih mestecih Grožnjan in Motovun. Le uro vožnje je Resort oddaljen od arene v Pulju, ki pogosto gosti svetovne glasbene zvezde.

Oddaja apartmajev vam zagotavlja zanesljiv vir dodatnega dohodka

Istra velja za eno najlepših in najbolj priljubljenih turističnih destinacij. Ponaša se s čudovito obalo, očarljivimi srednjeveškimi mesti ter bogato kulturno dediščino. Poleg kristalno čistega morja in slikovitih plaž Istra ponuja tudi izjemne gastronomske užitke ob lokalnih specialitetah. To privablja številne turiste z vsega sveta.

V preteklosti so se apartmaji v objektu Garden Palace Umag že oddajali v turistične namene. Apartmajsko naselje je v času poletne sezone dosegalo nad 90% zasedenost. Kot lastnik nepremičnine v Umagu lahko izkoristite priložnosti za oddajanje turistom in si zagotovite dodaten zaslužek. Nakup apartmaja v Garden Palace Resortu predstavlja naložbo z velikim potencialom za rast.

Možnost oddajanja apartmajev v turistične namene je zagotovljena tudi v prihodnje. Pogodba o sodelovanju se lahko sklenes slovenskim ponudnikom Locap Group, ki v imenu lastnika upravlja in trži nepremičnino v turistične namene. Podjetje deluje po principi razpršenega hotela in lastniku apartmaja ponuja celovito storitev pri oddaji apartmaja.

Priložnost tudi za ponudnike gostinskih storitev

Na voljo je popolnoma opremljen gostinski lokal v prestižnem apartmajskem naselju Garden Palace Resort. 515,18 kvadratnega metra velik lokal v pritličju stavbe A, tik ob morju, omogoča prvovrsten dostop do plaže. Restavracija se ponaša tudi z zunanjo teraso s skupno površino okvirno 58 kvadratnih metrov, z zunanjimi mizami in stoli, z neposrednim čudovitim pogledom na morje. Cena s popustom znaša 990.744 evrov.

Več o lokalu TUKAJ. Za več informacij, prosim, pokličite na +386 41 652 141 ali pošljite sporočilo na zoran@stoja-trade.si.

Virtualno se sprehodite po naselju:

Preverite preostalo privlačno ponudbo nepremičnin po regijah

LJUBLJANA

Rezidenca Carpe Diem predstavlja edinstveno produktno ponudbo na slovenskem trgu za brezskrbno in polno življenje ter življenje v atraktivnih, funkcionalno in komfortno domišljenih ter unikatnih prestižnih stanovanjih s pridihom razkošja, kjer pojem nadstandarda dobi svojo pravo vsebino. Stanovanja z neto površino približno od 54 do 74 kvadratnih metrov znašajo od 386.743 evrov + 2 % DPN.



Prosti sta le še dve terasni stanovanji, ki sta že na voljo za vselitev, kupec plača dva odstotka DPN:

Na pobočju Golovca in na idilični ljubljanski lokaciji, ki prepleta prednosti mesta in narave, se pospešeno gradijo stanovanja, ki bodo predvidoma vseljiva že letos. Stanovanja merijo od 34,56 do 141,75 kvadratnega metra neto površine, cene zanje pa se začnejo pri 183.539 evrih.

Na voljo še enote:

Cene vključuje pripadajočo shrambo, DDV in pripadajoče število parkirnih mest v garaži objekta.

Pod hribom Foto: Stoja Trade

Ob vznožju Rožnika boste imeli edinstveno priložnost za nakup nepremičnine v ekskluzivni novi soseski v Šiški – Pod hribom. Ta obsežni projekt vključuje sedem večstanovanjskih objektov, ki bodo obkroženi z naravo. Na voljo bo 111 stanovanj različnih velikosti, od približno 58 do 133 kvadratnih metrov, ki bodo vključevala tudi zunanje površine. Po mnenju investitorjev gre za enega najboljših in najbolj zaželenih projektov v Ljubljani.

Projekt NIZ 8 predstavlja sodoben nizkoenergijski kompleks osmih verižnih hiš, umeščenih na konec Ribičičeve ulice. Vsaka hiša na treh etažah združuje visoko udobje, zasebnost in prilagodljivost. Hiše so zasnovane z estetsko in trajnostno naravnanostjo, in sicer zaradi brezčasne kombinacije naravnih materialov. Lokacija na obrobju prestolnice ponuja vse prednosti mestne infrastrukture, a hkrati naravo tik pred vrati.

Razpoložljive enote v velikosti 150,50 kvadratnega metra neto bivalne površine, z garažo in dodatnim parkirnim mestom, so na voljo po ceni od 510.040,05 do 521.241,90 evra z DDV. Vseljive bodo že jeseni 2024.

Na Brdu bo do predvidoma pomladi 2027 zrasel nov, moderen poslovni center, ki bo ponujal sodobno zasnovane poslovne površine. Nakup nepremičnine je odlična priložnost za tiste, ki iščejo moderne poslovne prostore v Ljubljani, saj trenutna ponudba ne zadostuje povpraševanju. PC Brdo, ki ga bosta sestavljali dve moderni stavbi, bodo zgradili v neposredni bližini Tehnološkega parka, kar zagotavlja odlične povezave tako z mestno obvoznico kot s središčem Ljubljane.

Nekdanja industrijska cona Ljubljana Moste doživlja preobrazbo z novim, nadstandardnim in trajnostno usmerjenim poslovnim središčem DCB Montana na stičišču Leskoškove in Letališke ceste. Vrata bo odprla v drugi polovici letošnjega leta. Novo poslovno središče ponuja vrhunske poslovne prostore v devetnadstropni stavbi.

Prostoren atrij z zelenjem bo gostil galerijo umetniških del, recepcijo, restavracijo, kavarno in konferenčne prostore. Svetle pisarniške prostore z obilico naravne svetlobe bo dopolnjeval atrij, ki bo prinašal svetlobo skozi celotno stavbo, medtem ko bodo višja nadstropja ponujala čudovit pogled na Ljubljano in Kamniško-Savinjske Alpe.

V kletnih etažah bo prostor za rekreacijo z naravno osvetljenim atrijem, na voljo pa bodo tudi parkirna mesta z možnostjo dograditve električnih polnilnic ter kolesarnica s polnilnicami za električna kolesa. Poslovni prostori, z najmanjšo enoto velikosti 190 kvadratnih metrov, bodo na voljo samo za najem, najemniki pa lahko prilagodijo finalizacijo prostorov glede na svoje potrebe.

OBALA

Soseska Murva stoji v mirni vasici Šmarje, ki je dovolj blizu obmorskih mestnih središč, kot sta Koper in Piran, pa tudi hrvaške Istre. Sestavljajo jo štirje stanovanjski bloki s skupaj 44 rezidencami (velikosti od 37,60 do 87 kvadratnih metrov) in štirimi poslovnimi prostori ter 16 vrstnih hiš. Ta celoviti projekt ustvarja pravo naselje s premišljeno zasnovanimi zunanjimi površinami, ki so namenjene druženju.

Gradnja projekta poteka po načrtu, stanovanja bodo že junija 2025. Cena se giblje od 188.354,20 evra z DDV za stanovanja ter od 689.850 evrov z DDV za hiše. Rezervirajte si termin za sestanek in prejmite nezavezujočo rezervacijo.

SEVERNA PRIMORSKA

Razkošni apartmaji v objemu gora ponujajo popolno kombinacijo prestižnega bivanja in sprostitve v neokrnjeni naravi. Nakup apartmajev Biseri Soče je tudi donosna naložba, če želite svoj denar vložiti v nepremičnine z visokim potencialom za rast in donosnost. V času neuporabe apartma lahko oddajate, saj je povpraševanje po turističnih nastanitvah v Bovcu veliko in traja vse leto. Izbirate lahko med apartmaji velikosti od 48,9 do 102,40 kvadratnega metra neto površin.

Na voljo je le še šest apartmajev:

Majske Poljane, Pinija Foto: Stoja Trade

Objekt Pinija v Novi Gorici bo vključeval dvonadstropno garažo v dveh kleteh, poslovne prostore v pritličju in medetažah ter stanovanja od 1. do 11. nadstropja. Načrtovanih je približno 72 stanovanj različnih tipologij in velikosti. Gradnja že poteka, prav tako tudi prodaja.

Rezidenca Papillon Foto: Stoja Trade

V Ajdovščini bodo gradili sodobno zasnovano stanovanjsko sosesko Rezidenca Papillon. V dveh objektih bo skupno 66 stanovanj, ki bodo naravno osvetljena in osončena. Vsa stanovanja bodo imela urejene zunanje bivalne površine v obliki lož, pripadajoče shrambe in parkirna mesta. Velikost stanovanj je od 47,38 do 113,84 kvadratnega metra (z vključenimi ložami in/ali terasami) s povprečno ceno 2.525 evrov na kvadratni meter (z vključenim DDV). Vseljiva bodo predvidoma marca 2025.

