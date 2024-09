Funkcionalno telo se gradi tako v telovadnici kot v kuhinji

Foto: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Izbira le kakovostno meso slovenskega porekla

Nuša se večino časa giba, zato so njene potrebe po beljakovinah večje. Na njenem jedilniku se po napornih treningih tako največkrat znajde govedina, ki jo ima zelo rada. "Pri tem se mi zdi zelo pomembno, da je meso kakovostno in slovenskega porekla. Zato vedno izberem meso z znakom izbrana kakovost – Slovenija. Ta znak mi zagotavlja, da je meso v celoti slovensko, da so bile živali rojene v Sloveniji ter krmljene s kakovostnimi in uravnoteženimi krmnimi obroki, njihov prevoz ni bil daljši od šest ur, zaradi česar so bile manj pod stresom, meso pa je zaradi vsega naštetega bolj kakovostno in okusno. Rejci in predelovalci morajo izpolnjevati stroge zahteve, da lahko pridobijo in ohranijo certifikat izbrana kakovost – Slovenija, pri tem jih z rednimi kontrolami nadzorujejo nadzorni organi."

Naša sogovornica se zaveda, da njena izbira mesa izbrane kakovosti ni koristna samo zanjo, temveč ima tudi širši vpliv. "Vedno, ko se odločim za nakup mesa z znakom izbrana kakovost – Slovenija, s tem vplivam na celotno prehranjevalno verigo. Podprem slovenske kmete, njihov trud in trdo delo, saj vem, kako težko je delo na kmetiji. Ker mora to meso potem nekdo predelati, odpeljati in ga nenazadnje tudi prodati, s tem pripomorem k ohranjanju delovnih mest. Če bi se več ljudi odločalo za nakup mesa z znakom izbrana kakovost – Slovenija, bi skupaj pripomogli tudi k večji samooskrbi naše države s hrano in pri tem ne bi bili odvisni od drugih držav. Ker je meso slovensko, dostava v trgovine ne traja dolgo, zato porabimo manj goriva in tako naredimo tudi nekaj dobrega za okolje. Narava mi že od nekdaj veliko pomeni, zato sem vesela, da lahko pomagam ohranjati lepote slovenskega podeželja tudi za naše potomce."

Foto: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Zmernost pri vsem

Ste vedeli, da prehrana vpliva na našo sposobnost obvladovanja stresa in izboljša naše psihično počutje? "Če se prehranjujemo slabo, nimamo energije, smo slabovoljni, bolj črnogledi kot sicer, bolj tesnobni in tudi manj produktivni," meni Nuša. Zato zagovarja zdrav in uravnotežen življenjski slog, pri čemer poudarja, da nobena skrajnost ni dobra. "Zdrav življenjski slog je zelo pomemben, vendar ne sme prevzeti našega življenja, da nas ne obremeni, da ne postanemo njegovi sužnji. To dosežemo tako, da dobre navade počasi, postopoma vključimo v svoje življenje," opisuje svojo življenjsko filozofijo, ki je močno povezana z redno telesno aktivnostjo, uravnoteženo prehrano in tudi minimalnimi zavržki hrane. "Kar vnašamo vase, se kaže tudi navzven. A če nas to obremenjuje, je to korak nazaj. Najti je treba ravnovesje med uravnoteženo prehrano in uživanjem v hrani," meni. Zato predlaga, da se diet nikoli ne lotite čez noč, ampak postopoma, korak za korakom. "Najprej spremenite en obrok, potem dodajte na primer več vode, nato zamenjajte kakšno pijačo za boljšo alternativo in tako dalje," svetuje.

Foto: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Beljakovine so pomemben del uravnotežene prehrane

Nušine prehranske smernice poleg rednih obrokov narekujejo tudi zadosten vnos beljakovin. "Beljakovine so gradniki našega telesa ter so pomembne tako za manj in bolj aktivne ljudi kot tudi za tiste, ki si želijo izgubiti maščobo. Srednja meja je 1,5 grama beljakovin na kg telesne teže na dan. Na primer za žensko, ki tehta 60 kilogramov, to pomeni 90–120 gramov beljakovin dnevno. To lahko vnese v telo na primer z zrezkom, ki ima od 20 do 30 gramov beljakovin, odvisno od velikosti, ter drugimi viri beljakovin, kot so mleko in mlečni izdelki, jajca, dodatki sirotke v prahu in podobno. Dejansko nas beljakovine tudi bolj nasitijo," pravi in opozarja, da mišična masa z leti upada.

"Beljakovine moramo dodajati zato, da ohranjamo mišično maso. Bolj kot boste v telo vnašali beljakovine, bolje bo ohranjalo mišično maso, seveda v kombinaciji z vadbo. Če iz kakršnihkoli razlogov ne morete izvajati vadbe za moč, vsaj dodajajte beljakovine," svetuje. Za konec še pojasnjuje, zakaj je tako pomembno uživati kakovostne beljakovine iz mesa slovenskega porekla.

"V Sloveniji imamo majhne kmetije in manjše črede živali. Kmetje zanje zelo lepo skrbijo, jih krmijo z najboljšo, voluminozno krmo, ki ne vsebuje negativnih sestavin. Krave se lahko prosto pasejo na pašnikih, na svežem zraku. Vse to dobro vpliva na počutje živali, kar se odraža tudi v kakovosti mesa. Tudi perutnino rejci krmijo samo z najkakovostnejšo krmo, ki mora vsebovati selen. Ta povečuje hranilno vrednost mesa in dobro vpliva na naš organizem. Nenazadnje je slovensko meso boljše tudi zato, ker zaradi krajših transportnih poti ohrani več hranilnih snovi, je bolj sveže, že na pogled bolj čvrsto in izrazitejše barve ter tudi bolj kakovostno in okusno. Zato je moja izbira lokalno meso."

Naročnik oglasnega sporočila je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.