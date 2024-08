Ljubljanske Nove Fužine so verjetno najslavnejša mestna soseska v Sloveniji. Vendar so imele dolgo zelo slab sloves. V javnosti so veljale za geto, poln kriminala in socialnih težav. Toda vsa uradna statistika že več kot desetletje ne potrjuje omenjenega mita, ki se je spletel okoli 40 let starega naselja.

Danes so Nove Fužine znane kot družini prijazen del Ljubljane. Poleg skoraj vse osnovne infrastrukture (vrtci, osnovne šole, srednje šole, trgovine, zdravstveni dom, knjižnica ...) prebivalci Novih Fužin zelo cenijo tudi ogromno zelenih površin in igrišč. In to so očitno zaznali prodajalci, saj nekateri za rabljena stanovanja – sicer stara več desetletij – pričakujejo cene že skoraj primerljive z novogradnjami.

Zato smo s pomočjo aplikacije Trgoskop 3 pogledali, po kakšnih cenah so v zadnjih štirih letih stanovanja na Fužinah res menjala lastnike. In kot razkrivajo posli, oglaševane cene niso daleč od prodajnih. Razlike so čez palec od približno desetih do dvajsetih odstotkov. Je pa treba tudi poudariti, da ne vemo, v kakšnem stanju je bilo prodano stanovanje. Glede na to, da se cene prenove gibljejo od 500 do 1000 evrov na kvadratni meter, je obnovljeno stanovanje glede na končno ceno zagotovo vredno več deset tisoč evrov več kot stanovanje v prvotnem stanju.

V številke nepremičninskih poslov smo se poglobili predvsem na največjih trgih, Brodarjevem trgu, Preglovem trgu in Rusjanovem trgu. Na teh je namreč največ stanovanj in posledično tudi veliko transakcij z nepremičninami. Osnovni pregled dogajanja na preostalih ulicah in cestah na Novih Fužinah najdete na koncu članka.

Kako smo izračunali povprečno ceno za kvadratni meter



V članku smo izračunali dve ceni za kvadratni meter. Prva se nanaša na neto tlorisno površino (površina stanovanja skupaj s kletjo, atrijem ali balkonom), druga pa na uporabno površino (le velikost stanovanja brez kleti, atrija ali balkona). Neto tlorisno površino uporablja večina prodajalcev pri oglaševanju nepremičnine, čeprav vrednost kvadratnega metra stanovanja in kvadratnega metra kleti pač ne more biti enaka. Vendar ker nimamo točnih podatkov o velikosti posameznih balkonov in kleti (ter drugih podrobnosti, recimo ali je balkon zastekljen ali ne), smo se odločili, da izračunamo obe vrednosti.

Brodarjev trg

Brodarjev trg je bil prvi, ki so ga zgradili na Novih Fužinah, zato so tamkajšnji bloki najstarejši. Stanovanja so dokončali v letih 1981 in 1982. Trg ima 13 hišnih številk, od leta 2020 do danes pa so na Brodarjevem trgu skupno prodali 65 stanovanj.

Leto 2024

Do avgusta letos so prodali pet stanovanj v skupni vrednosti 1,05 milijona evrov. Povprečna cena za kvadratni meter neto tlorisne površine je znašala 3775 evrov oziroma za kvadratni meter uporabne površine 4402 evra. Povprečna cena kvadratnega metra neto tlorisne površine se je podražila za 16,6 odstotka v primerjavi z letom 2023, povprečna cena kvadratnega metra uporabne površine pa za 19 odstotkov.

Največ je za zdaj letos odštel kupec za 75 kvadratnih metrov neto tlorisnih površin oziroma 67 kvadratnih metrov uporabnih površin. Za stanovanje je plačal 286 tisoč evrov.

Leto 2023

Prodali so deset stanovanj v skupni vrednosti 2,1 milijona evrov. Povprečna cena za kvadratni meter neto tlorisne površine je znašala 3236 evrov oziroma za kvadratni meter uporabne površine 3693 evrov. Povprečna cena kvadratnega metra neto tlorisne površine se je pocenila za odstotek v primerjavi z letom 2022, povprečna cena kvadratnega metra uporabne površine pa se je pocenila za 4,8 odstotka.

Največ je tega leta odštel kupec za 71 kvadratnih metrov neto tlorisnih površin oziroma 62 kvadratnih metrov uporabnih površin. Za stanovanje je plačal 264 tisoč evrov.

Leto 2022

Prodali so 13 stanovanj v skupni vrednosti 2,6 milijona evrov. Povprečna cena za kvadratni meter neto tlorisne površine je znašala 3275 evrov oziroma za kvadratni meter uporabne površine 3883 evrov. Povprečna cena kvadratnega metra neto tlorisne površine se je podražila za 21 odstotkov v primerjavi z letom 2021, povprečna cena kvadratnega metra uporabne površine pa za 20,2 odstotka.

Največ je tega leta odštel kupec za 81 kvadratnih metrov neto tlorisnih površin oziroma 66 kvadratnih metrov uporabnih površin. Za stanovanje je plačal 285 tisoč evrov.

Leto 2021

Prodali so 20 stanovanj v skupni vrednosti 3,5 milijona evrov. Povprečna cena za kvadratni meter neto tlorisne površine je znašala 2706 evrov oziroma za kvadratni meter uporabne površine 3230 evrov. Povprečna cena kvadratnega metra neto tlorisne površine se je podražila za 14,8 odstotka v primerjavi z letom 2020, povprečna cena kvadratnega metra uporabne površine pa za 17,2 odstotka.

Največ je tega leta odštel kupec za 92 kvadratnih metrov neto tlorisnih površin oziroma 83 kvadratnih metrov uporabnih površin. Za stanovanje je plačal 246 tisoč evrov.

Leto 2020

Prodali so 17 stanovanj v skupni vrednosti skoraj 2,6 milijona evrov. Povprečna cena za kvadratni meter neto tlorisne površine je znašala 2356 evrov oziroma 2755 evrov za uporabno površino.

Največ je tega leta kupec za 94 kvadratnih metrov neto tlorisnih površin oziroma 82 kvadratnih metrov uporabnih površin odštel 220 tisoč evrov.

Preglov trg

Bloke na Preglovem trgu so zgradili leta 1982. Trg ima 15 številk, od leta 2020 do danes je bilo prodanih 73 stanovanj.

Leto 2024

Do avgusta letos so prodali šest stanovanj v skupni vrednosti 1,44 milijona evrov. Povprečna cena za kvadratni meter neto tlorisne površine je znašala 3629 evrov oziroma za kvadratni meter uporabne površine 4140 evrov. Povprečna cena kvadratnega metra neto tlorisne površine se je podražila za 6,1 odstotka v primerjavi z letom 2023, povprečna cena kvadratnega metra uporabne površine pa za 2,8 odstotka.

Največ je za zdaj letos odštel kupec za 74 kvadratnih metrov uporabnih površin. Za stanovanje je plačal 302 tisoč evrov.

Leto 2023

Prodali so pet stanovanj v skupni vrednosti 1,06 milijona evrov. Povprečna cena za kvadratni meter neto tlorisne površine je znašala 3418 evrov oziroma za kvadratni meter uporabne površine 4025 evrov. Povprečna cena kvadratnega metra neto tlorisne površine se je podražila za 1,8 odstotka v primerjavi z letom 2022, povprečna cena kvadratnega metra uporabne površine pa se je podražila za 3,6 odstotka.

Največ je tega leta odštel kupec za 80 kvadratnih metrov neto tlorisnih površin oziroma 65 kvadratnih metrov uporabnih površin. Za stanovanje je plačal 248 tisoč evrov.

Leto 2022

Prodali so 14 stanovanj v skupni vrednosti 3,08 milijona evrov. Povprečna cena za kvadratni meter neto tlorisne površine je znašala 3357 evrov oziroma za kvadratni meter uporabne površine 3885 evrov. Povprečna cena kvadratnega metra neto tlorisne površine se je podražila za 11 odstotkov v primerjavi z letom 2021, povprečna cena kvadratnega metra uporabne površine pa za 11,5 odstotka.

Največ je tega leta odštel kupec za 87 kvadratnih metrov neto tlorisnih površin oziroma 78 kvadratnih metrov uporabnih površin. Za stanovanje je plačal 300 tisoč evrov.

Leto 2021

Prodali so 25 stanovanj v skupni vrednosti 4,78 milijona evrov. Povprečna cena za kvadratni meter neto tlorisne površine je znašala 3020 evrov oziroma za kvadratni meter uporabne površine 3482 evrov. Povprečna cena kvadratnega metra neto tlorisne površine se je podražila za 20,7 odstotka v primerjavi z letom 2020, povprečna cena kvadratnega metra uporabne površine pa za 19,8 odstotka.

Največ je tega leta odštel kupec za 88 kvadratnih metrov neto tlorisnih površin oziroma 78 kvadratnih metrov uporabnih površin. Za stanovanje je plačal 290 tisoč evrov.

Leto 2020

Prodali so 23 stanovanj v skupni vrednosti skoraj 3,76 milijona evrov. Povprečna cena za kvadratni meter neto tlorisne površine je znašala 2501 evro oziroma 2905 evrov za uporabno površino.

Največ je tega leta kupec za 74 kvadratnih metrov neto tlorisnih površin oziroma 62 kvadratnih metrov uporabnih površin odštel 255 tisoč evrov.

Rusjanov trg

Bloke na Rusjanovem trgu so zgradili leta 1986. Trg ima deset številk, od leta 2020 do danes so skupno prodali 43 stanovanj.

Leto 2024

Letos so na Rusjanovem trgu prodali le eno stanovanje. Kupec je zanj odštel 330 tisoč evrov oziroma 4471 evrov za kvadratni meter neto tlorisne površine ali 4852 evrov za kvadratni meter uporabne površine.

Leto 2023

Prodali so devet stanovanj v skupni vrednosti 2,13 milijona evrov. Povprečna cena za kvadratni meter neto tlorisne površine je znašala 3618 evrov oziroma za kvadratni meter uporabne površine 4098 evrov. Povprečna cena kvadratnega metra neto tlorisne površine se je podražila za 9,9 odstotka v primerjavi z letom 2022, povprečna cena kvadratnega metra uporabne površine pa se je podražila za sedem odstotkov.

Največ je tega leta odštel kupec za 73 kvadratnih metrov neto tlorisnih površin oziroma 72 kvadratnih metrov uporabnih površin. Za stanovanje je plačal 285 tisoč evrov.

Leto 2022

Prodali so 11 stanovanj v skupni vrednosti 2,495 milijona evrov. Povprečna cena za kvadratni meter neto tlorisne površine je znašala 3291 evrov oziroma za kvadratni meter uporabne površine 3827 evrov. Povprečna cena kvadratnega metra neto tlorisne površine se je podražila za 13 odstotkov v primerjavi z letom 2021, povprečna cena kvadratnega metra uporabne površine pa za 10,1 odstotka.

Največ je obravnavanega leta odštel kupec za 74 kvadratnih metrov neto tlorisnih površin oziroma 63 kvadratnih metrov uporabnih površin. Za stanovanje je plačal 272 tisoč evrov.

Leto 2021

Prodali so pet stanovanj v skupni vrednosti 1,06 milijona evrov. Povprečna cena za kvadratni meter neto tlorisne površine je znašala 2912 evrov oziroma za kvadratni meter uporabne površine 3474 evrov. Povprečna cena kvadratnega metra neto tlorisne površine se je podražila za 2,7 odstotka v primerjavi z letom 2020, povprečna cena kvadratnega metra uporabne površine pa za 1,3 odstotka.

Največ je obravnavanega leta odštel kupec za 79 kvadratnih metrov neto tlorisnih površin oziroma 58 kvadratnih metrov uporabnih površin. Za stanovanje je plačal 270 tisoč evrov.

Leto 2020

Prodali so osem stanovanj v skupni vrednosti skoraj 1,26 milijona evrov. Povprečna cena za kvadratni meter neto tlorisne površine je znašala 2834 evrov oziroma 3426 evrov za uporabno površino.

Največ je tega leta kupec za 80 kvadratnih metrov neto tlorisnih površin oziroma 68 kvadratnih metrov uporabnih površin odštel 210 tisoč evrov.

Fužine niso samo trgi



Poleg vseh treh analiziranih trgov se Fužine ponašajo tudi z manjšimi ulicami in cestami. Vendar so posamezne ulice v zadnjih štirih letih zabeležile premajhno število transakcij, da bi jih bilo smiselno statistično obdelati. Zato v nadaljevanju predstavljamo samo osnovne informacije.



Archinetova ulica



V zadnjih štirih letih je bilo s stanovanji na Archinetovi ulici deset transakcij. Največ je za stanovanje na omenjeni ulici kupec odštel leta 2022. Za stanovanje z uporabno površino velikosti 84 kvadratnih metrov je plačal 340 tisoč evrov.



Chengdujska cesta



Na Chengdujski cesti so v zadnjih štirih letih prodali 15 stanovanj. Rekord glede na višino transakcije je padel lani, kupec je 299 tisoč evrov odštel za stanovanje z 98 kvadratnimi metri neto tlorisne površine oziroma 87 kvadratnimi metri uporabne površine.



Gašperšičeva ulica



Lastnika je v zadnjih štirih letih na Gašperšičevi ulici zamenjalo 27 stanovanj. Daleč največ je za stanovanje plačal kupec leta 2022, za 250 tisoč evrov je dobil stanovanje z 78 kvadratnimi metri neto tlorisne površine oziroma 60 kvadratnimi metri uporabne površine.



Pot na Fužine



Letos še niso prodali stanovanja na Poti na Fužine. V preteklih treh letih je lastnika zamenjalo 18 stanovanj. Največ, 250 tisoč evrov, je novi lastnik plačal lani. Kupil je stanovanje z 90 kvadratnimi metri neto tlorisne površine oziroma 78 kvadratnimi metri uporabne površine.



Osenjakova ulica



Le štiri stanovanja so prodali v zadnjih štirih letih na Osenjakovi ulici. Rekord je padel lani, za 270 tisoč evrov je novi lastnik dobil stanovanje z 98 kvadratnimi metri neto tlorisne površine oziroma 75 kvadratnimi metri uporabne površine.



Ulica molniške čete



Devet stanovanj je dobilo nove lastnike na Ulici molniških čet od 1. januarja 2020 do danes. Najgloblje je v žep segel novi lastnik stanovanja z 90 kvadratnimi metri neto tlorisne površine oziroma 78 kvadratnimi metri uporabne površine. Za stanovanje je odštel 275 tisoč evrov.