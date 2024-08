Serija Galaxy Z ponuja sedem let nadgradenj, Knox in varnost

Sedem let varnostnih nadgradenj

Ena ključnih prednosti serije Galaxy Z je zaveza k dolgoročnim varnostnim nadgradnjam. Samsung zagotavlja kar sedem let rednih varnostnih posodobitev za naprave Galaxy Z Fold6 in Galaxy Z Flip6, kar pomeni, da bodo uporabniki lahko uživali v najnovejših varnostnih funkcijah še dolgo po nakupu naprave. To je eno izmed najdaljših obdobij zagotavljanja varnosti v industriji pametnih telefonov, kar dokazuje Samsungovo zavezanost k trajni zaščiti svojih uporabnikov.

Knox – neprebojna zaščita na vsakem koraku

Jedro varnostne zaščite pri seriji Galaxy Z predstavlja Samsungova varnostna platforma Knox. Knox je večplastna varnostna arhitektura, integrirana v strojno in programsko opremo telefonov. Ščiti napravo pred zlonamernimi napadi, vdorom v operacijski sistem in nepooblaščenim dostopom do podatkov ter zagotavlja, da so podatki varni že od trenutka, ko vklopite napravo, in vse do njenega zadnjega dne uporabe.

Poleg tega Knox omogoča ločevanje osebnih in poslovnih podatkov v namenskem varnostnem prostoru, kar je še posebej uporabno za tiste, ki uporabljajo svojo napravo tako za zasebne kot službene namene. Tako lahko uporabniki brez skrbi uporabljajo vse funkcionalnosti svojih telefonov, ne da bi pri tem tvegali varnost svojih podatkov.

Prefinjen dizajn in prijetna uporabniška izkušnja Serija Galaxy Z se ponaša s popolnoma simetrično obliko in ravnimi stranicami, kar napravam daje prefinjen in sodoben videz. Novi Galaxy Z Fold6 ima izboljšano razmerje zaslona na zunanjem okvirju, kar omogoča bolj naravno izkušnjo gledanja vsebin, primerljivo s klasičnimi pametnimi telefoni. Kljub tanjšemu in lažjemu dizajnu so naprave še vedno robustne in zasnovane za brezskrbno vsakodnevno uporabo. Galaxy Z Flip6 na drugi strani navdušuje z zunanjim zaslonom FlexWindow, ki prinaša vrsto funkcij, podprtih z umetno inteligenco, brez potrebe po odpiranju naprave. FlexWindow omogoča predlaganje odgovorov na sporočila na podlagi analize konteksta do sedmih zadnjih pogovorov, kar omogoča hitrejše in bolj intuitivno komuniciranje. Poleg tega FlexWindow omogoča dostop do več pripomočkov kot kdajkoli prej in ponuja popolno izkušnjo fotografiranja s kamero FlexCam – idealno za zajemanje nepozabnih poletnih trenutkov.

Varnost, ki sledi potrebam razvoja

Samsung se zaveda, da je varnost ključnega pomena za sodobne uporabnike, zato serija Galaxy Z vključuje najnovejše varnostne funkcije, ki zagotavljajo brezskrbno uporabo naprav. Med njimi izstopata biometrična avtentikacija s prepoznavo obraza in prstnim odtisom ter šifriranje podatkov od začetka do konca (E2EE), kar zagotavlja varnost vaših podatkov med shranjevanjem in prenosom.

Napredna varnostna platforma Knox zagotavlja večplastno zaščito pred morebitnimi grožnjami ter hkrati omogoča ločevanje osebnih in poslovnih podatkov. Funkcijo Quick Share so izboljšali za še varnejše deljenje datotek, kar uporabnikom omogoča nadzor nad tem, kdo ima dostop do njihovih podatkov in za kako dolgo.

Samsung s svojo zavezo k nenehnim inovacijam na področju varnosti in dizajna zagotavlja, da serija Galaxy Z ni le v koraku s časom, temveč postavlja nove standarde v industriji pametnih telefonov. Z novima telefonoma serije Galaxy Z uporabniki dobijo izjemno kombinacijo vrhunskega dizajna, naprednih funkcij in neprebojne varnosti, kar omogoča brezskrbno ter zanesljivo uporabo v vsakem trenutku.

Že na voljo! Galaxy Z Fold6 je že na voljo v barvi srebrne sence, rožnati in mornarsko modri. Galaxy Z Flip6 je poleg rumene, modre in mentol zelene na voljo tudi v barvi srebrne sence.

