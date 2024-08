Eleganca in gastronomija v srcu Dalmacije

Čarobna Dalmacija ponuja obiskovalcem azurno modro morje, dih jemajoče plaže, razglede, ki jih ni mogoče pozabiti, slikovita mesta in vasi ter prijazne prebivalce – vendar to še zdaleč ni vse. Tu se skrivajo še neodkriti okusi, ki bodo navdušili prefinjene gurmane, ki cenijo tradicijo.

Nepozabni okusi

Foto: arhiv naročnika Sredozemska kuhinja je nekaj posebnega, po vsem svetu slovi kot ena najbolj okusnih in zdravih. Sestavljajo jo medsebojno zelo različne kulinarike, na primer španska, maroška, italijanska, grška, egipčanska in druge, ki pa imajo vse nekaj skupnih značilnosti. Prav vse cenijo olivno olje, sveže okusne vrtnine, ribe in aromatično vino. Tudi Dalmatinska tradicionalna kulinarika temelji na teh izvrstnih in zdravih osnovah. Za vse, ki vas navdušuje preplet tradicije in sodobnosti, bo Dalmatinska etno vas pravo odkritje.

To je del čudovitega Amadria Park Šibenik pri Šibeniku, in je pravi biser pristne dalmatinske kulture in kulinarike. Očarljiva vasica ponuja edinstveno izkušnjo, ki združuje tradicijo, avtentičnost in vrhunsko gurmansko ponudbo.

Foto: arhiv naročnika

Foto: arhiv naročnika Čarobne počitnice

Kakovostne počitnice vam bodo zagotovile dobro počutje in končno si boste lahko spočili od naporov, ki jih premagujete celo leto. Amadria Park ima dolgo zgodovino visokokakovostnih storitev združevanja tradicije in dediščine s sodobnim razkošjem, inovativnostjo in eleganco. Sprehod po tlakovanih ulicah Dalmatinske etno vasi , obdanih s kamnitimi hišami, vas popelje v preteklost, kjer se čas ustavi in se lahko popolnoma prepustite čarom Dalmacije.

Eleganca in udobje v srcu Dalmacije

Da boste na počitnicah popolnoma uživali v hrani, pa se bo prilegalo še neprekosljivo udobje. Hotel Ivan , ki se nahaja v kompleksu Amadria Parka, je sinonim za eleganco, udobje in vrhunsko storitev. Ta prestižni hotel ponuja vse, kar potrebujete za nepozabne počitnice. Tu se boste sprostili v sredozemskem vzdušju in občutili razkošno udobje, ki ga bo dopolnila izjemna kulinarika.

Hotel Ivan se ponaša z razkošnimi sobami in apartmaji, ki so opremljeni z vsem, kar potrebujete za udobno bivanje. Za popolno sprostitev in razvajanje poskrbi njihov wellness in spa center. Uživali boste lahko v zunanjem bazenu z morsko vodo ali pa v svetlikajočem zalivu, ki ga objema peščena plaža kot iz sanj. Ponujajo tudi širok spekter aktivnosti in zabave.

Foto: arhiv naročnika

Odkrijte pristni čar Dalmacije v dalmatinski etno vasi Dalmatinska etno vas na zgodovinskih tleh pristne dalmatinske vasi ponuja edinstveno doživetje, ki odraža bistvo bogate kulturne dediščine regije. Ta očarljiva atrakcija, sestavljena iz tradicionalnih kamnitih hiš in zgodovinskih artefaktov, je natančen prikaz stare dalmatinske vasi. S skrbno izdelano zunanjostjo in notranjostjo vas prikliče vzdušje preteklega obdobja ter zagotavlja sproščujoče in poglobljeno okolje, v katerem se lahko gostje resnično sprostijo. S kamnom tlakovana dvorišča in lepo obnovljene hišice vabijo obiskovalce k raziskovanju tradicije in načina življenja, ki sta oblikovala zgodovino Dalmacije. Med temi zidovi vas ponuja kulinarično izkušnjo, kakršne še ni bilo, z jedilnikom, ki vključuje vrsto okusnih, skrbno pripravljenih jedi s koreninami v dalmatinski kulinarični tradiciji. Gostje bodo cenili visoko kakovost jedi, ki jih strežejo v tem očarljivem okolju, ne glede na to, ali uživajo v morskih sadežih, najboljšem mesu ali vegetarijanskih jedeh. V dalmatinski etno vasi potekajo tudi vodene degustacije vrhunskih vin, pršuta in sirov, ki obiskovalcem ponujajo čutno potovanje po okusih regije.To idilično okolje je idealno za družinska praznovanja in poslovne dogodke ter zagotavlja edinstveno in nepozabno kuliso, ki združuje tradicijo s prijetnim vzdušjem. Dalmatinska etno vas je več kot le destinacija – je kraj, kjer zaživi čar dalmatinske kulture in pusti trajen vtis na vseh, ki jo obiščejo. Odkrijte mirno privlačnost te poustvarjene vasi, kjer se zgodovina in tradicija srečujeta v okolju neprimerljive lepote.

Šibenik, kjer domuje pristnost

Foto: arhiv naročnika Šibenik je dinamično mesto, ki združuje tradicijo s sodobnostjo. Pristno vzdušje in specifična sredozemska pokrajina osupljivega Šibenika vam bosta nedvomno poklonila čudovite počitnice. Leži na hribu, obkroženem s štirimi impresivnimi zgodovinskimi utrdbami, ki gledajo na bleščečo modrino jadranske obale. Starodavno mesto iz leta 1066 ponuja obilo zgodovinskih in kulturnih doživetij vsem, ki obiščejo njegove s soncem obsijane obale. S svojo lego na robu barvitega arhipelaga, katerega otoki so razpršeni po celotnem obzorju, do koder seže pogled, se Šibenik ponaša s čudovitim panoramskim pogledom. In prav v tem čudovitem okolju domuje Amadria Park .

Dalmatinska etno vas in Hotel Ivan sta resnično popolna izbira za vse, ki iščete edinstveno kombinacijo tradicije, pristnosti, elegance in vrhunske kulinarične ponudbe. Ne glede na to, ali si želite gurmansko doživetje, aktivne ali sproščujoče počitnice ob morju, boste v tem čudovitem kompleksu našli vse, kar potrebujete za nepozabne počitnice.