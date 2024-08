Super poletna akcija rabljenih vozil: Največja izbira v Sloveniji!

Pri Porsche Inter Auto, največjem trgovcu z rabljenimi vozili v Sloveniji, vas čaka izjemna akcija. Nakup pri Porsche Inter Auto ni le nakup, je naložba v zanesljivo prihodnost. Njihova ekipa strokovnjakov vam bo pomagala izbrati vozilo, ki se povsem prilagaja vašim željam in potrebam. Popolna brezskrbnost in kakovost sta zagotovljeni – vozila so kot nova, vendar po res ugodni ceni!

Foto: Porsche Inter Auto

Julija so avtomobilski giganti koncerna Volkswagen ponovno potrdili svojo prevlado na trgu novih vozil, saj so v primerjavi z lanskim letom zabeležili povečanje števila registracij. Najbolj uspešna je bila pri tem znamka Volkswagen, ki je dosegla skoraj 15-odstotni tržni delež, kar ga uvršča na vrh lestvice.

Tudi na trgu rabljenih vozil so znamke Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT, CUPRA izredno priljubljene, saj združujejo kakovost, zanesljivost, inovacij, moderno tehnologijo in učinkovitost. Predstavljajo odlično vrednost glede na ceno, še posebej pri uveljavljenih trgovcih, kot je Porsche Inter Auto.

AKTUALNO NAJBOLJŠA PONUDBA

Če iščete športnost in praktičnost, je rabljeni CUPRA Leon Sportstourer popolna izbira, saj ga lahko dobite po ceni že od 24.980 evrov. Ta model združuje dinamičen dizajn in napredno tehnologijo, kar ga postavlja med vrhunska športna vozila. Rabljeni modeli običajno ponujajo zmogljive motorje, kot je 1,5-litrski turbo bencinski motor s 150 konjskimi močmi, ki je povezan s sedemstopenjskim dvosklopčnim menjalnikom (DSG) za hitro in gladko prestavljanje. Vozilo je opremljeno s številnimi varnostnimi funkcijami, kot so prilagodljivi tempomat, sistem za ohranjanje voznega pasu, prepoznavanje prometnih znakov, samodejno zaviranje v sili, parkirni senzorji in kamera za vzvratno vožnjo. Zaradi teh lastnosti je CUPRA Leon Sportstourer odlična izbira za tiste, ki iščejo kombinacijo športnosti in praktičnosti. Kot rabljeno vozilo predstavlja odlično vrednost za svojo ceno, še posebej, če je dobro ohranjen in ima popolno servisno zgodovino.

TOP POLETNA PONUDBA RABLJENIH VOZIL Zagotovite si odlično ponudbo na trgu rabljenih vozil v Sloveniji. POPUST do minus tisoč evrov ob sklenitvi financiranja ter

dodatni POPUST do minus 500 evrov ob menjavi vozila staro za staro Preverite vozila na zalogi: Volkswagen rabljena - preveri zalogo

- preveri zalogo Audi rabljena - preveri zalogo

- preveri zalogo Škoda rabljena - preveri zalogo

- preveri zalogo SEAT rabljena - preveri zalogo

- preveri zalogo CUPRA rabljena - preveri zalogo

CUPRA Leon 1.5 eTSI DSG, akcija 24.980 evra* (le 18.629 kilometra)

CUPRA Leon Sportstourer je izjemno rabljeno vozilo, ki združuje športno zmogljivost in praktičnost družinskega avtomobila, saj izstopa po svojem dinamičnem dizajnu in napredni tehnologiji. Kot rabljeno vozilo lahko ponudi dobro vrednost za svojo ceno, še posebej zato, ker so v tej ponudbi le najbolj ohranjeni primeri s popolno servisno zgodovino in nizkim številom prevoženih kilometrov.

Audi A3 Sportback 30 TFSI, akcija 16.480 evrov* (le 76.447 kilometrov)

Rabljen Audi A3 je priljubljen kompaktni avtomobil, znan po svoji kakovosti, eleganci in napredni tehnologiji. Ta model je idealen za tiste, ki iščejo zanesljivo in kakovostno vozilo, ki ponuja odlično vozno izkušnjo. Kot rabljeno vozilo v tej ponudbi zagotavlja odlično vrednost za svojo ceno.

VW Passat Variant 1.5 TSI, akcija 13.490 evrov* (le 134.345 kilometrov)

Volkswagen Passat Variant je priljubljen družinski karavan, znan po svoji prostornosti, udobju in zanesljivosti. Kot del višjega srednjega razreda, Passat Variant združuje praktičnost s premišljenim dizajnom in napredno tehnologijo. Glede na to, da gre za odlična in dobro pregledana rabljena vozila, je Passat Variant odličen družinski avto.

Škoda Fabia Active 1.0 MPI, akcija 7.080 evrov* (le 117.407 kilometrov)

Rabljena Škoda Fabia je eden izmed najbolj priljubljenih kompaktnih avtomobilov, znan po svoji praktičnosti, zanesljivosti in ekonomičnosti. Je idealno rabljeno vozilo za mestno vožnjo, saj združuje priročne dimenzije s sodobnim dizajnom in napredno tehnologijo. Če iščete odličen in dobro pregledan rabljen avto za brezskrbno mestno vožnjo, je Fabia odlična za vas.

Foto: Porsche Inter Auto

Na kaj morate biti pozorni pri nakupu rabljenega vozila?

''Ob nakupu rabljenega avtomobila je ključno, da upoštevate več pomembnih dejavnikov. Najprej preglejte zgodovino avtomobila, vključno s preteklimi lastniki, servisnimi zapisi in morebitnimi težavami. Pomembno je tudi, da preverite prevožene kilometre. Preglejte še stanje pnevmatik, zavor, vzmetenja in drugih sistemov, ki vplivajo na varnost vožnje. Bistveno je pregledati tudi vso potrebno dokumentacijo in certifikate, kot sta servisna knjižica in homologacija. Pri Porsche Inter Auto izvajamo 250-točkovni pregled, ki podrobno oceni stanje avtomobila. Tako zagotavljamo kakovost rabljenih vozil in omogočamo, da se lahko brez skrbi podate na nove poti'', pravi Rok Florjanc, vodja prodaje rabljenih avtomobilov pri Porsche Inter Auto.

Inovativen spletni nakup rabljenih vozil v Sloveniji

Porsche Inter Auto omogoča spletni nakup rabljenega vozila na sodoben in preprost način, ki strankam zagotavlja brezskrbno izbiro in rezervacijo želenega avtomobila. Vsako vozilo je natančno predstavljeno z zelo kakovostnimi fotografijami in podrobnimi informacijami, vključno s tehničnimi specifikacijami, dodatno opremo in drugimi pomembnimi podatki. Vsa vozila so opremljena tudi s preglednimi videoposnetki, ki prikazujejo dejansko tehnično stanje avtomobila.

Ko stranka izbere vrhunsko rabljeno vozilo, nadaljuje spletni nakup, kjer lahko izbere tudi način financiranja, podpiše pogodbo in izvede prvo plačilo v višini 250 evrov. Vozilo nato prevzame v eni izmed poslovalnic, kjer uredi še dokumentacijo za financiranje in zavarovanje. Ta napreden spletni postopek pri Porsche Inter Auto strankam poenostavi in približa nakup rabljenega vozila, hkrati pa zagotavlja preglednost, kakovost in udobje pri celotnem procesu.

Foto: Porsche Inter Auto

Poglejte kanal YouTube Porsche Inter Auto Slovenija – Media, kjer je objavljenih že več kot 13 tisoč videoposnetkov.

Foto: Porsche Inter Auto

VIDEO kontrola tehničnega stanja – izjemno pomembna storitev

Pri podjetju Porsche Inter Auto vsekakor skrbno sledijo novostim in najsodobnejšim pristopom, ki strankam zagotavljajo neprimerljivo izkušnjo nakupa rabljenih vozil. Ena izmed teh ekskluzivnih novosti je uporaba videokamere za podrobno snemanje vseh tehničnih elementov avtomobilov, kar pomeni, da lahko vsak kupec pridobi neposreden vpogled v resnično stanje vozila. To je prava revolucija pri nakupu rabljenih avtomobilov v Sloveniji in tudi popolna novost na evropskem trgu! Prav tako njihovi strokovnjaki opravijo temeljit pregled vozila na kar 250 različnih točkah, kar vam zagotavlja izjemno natančnost pri oceni vozila.

Osemdnevna garancija za vračilo/zamenjavo

Vsak kupec rabljenega avtomobila želi največ za svoj denar. Če ste se odločili napačno, naj vas ne skrbi. Pri Porsche Inter Auto, lahko vozilo, ki vam ne ustreza, do osem dni po nakupu brez težav vrnete in zamenjate za drugo, ali pa preprosto prejmete povrnjeno kupnino. Brez nepotrebnih vprašanj in zapletenih pojasnil. Naš cilj je, da vsak kupec najde vozilo, ki ustreza njegovim potrebam in željam. Razumemo, da se kdaj tudi zmotimo, zato smo tu, da vam pomagajo. V primeru nakupa prek spleta pa imajo stranke celo 14-dnevno možnost vračila ali zamenjave.

Foto: Porsche Inter Auto

Nepremagljivo jamstvo rabljenih vozil po celotni Evropi

Porsche Jamstvo Evropa Plus je res izjemno jamstvo in je na voljo za vsa vozila, katerih starost ne presega deset let in niso prevozila več kot 200 tisoč kilometrov. S Porsche Jamstvom Evropa Plus so stranke deležne najkakovostnejšega jamstva z razširjenim kritjem, ki velja po celotni Evropi in vključuje: v obdobju do 24 mesecev bodo poskrbeli za vse morebitne napake brez vašega finančnega prispevka in brez omejitve prevoženih kilometrov. Pri popravilih uporabljajo samo najboljše originalne dele, vključno z vsemi ključnimi komponentami, kot so motor, menjalnik in električne enote. S tem se boste izognili visokim stroškom popravil v prihodnosti.

Prednosti Porsche Jamstva vključujejo:

veljavnost po celotni Evropi,

nobenih dodatnih finančnih obveznosti s strani lastnika pri uveljavljanju jamstva,

popravila brez omejitve zneska,

veljavnost brez omejitve prevoženih kilometrov,

stoodstotno kritje stroškov popravil,

trajanje jamstva do 24 mesecev,

možnost prenosa jamstva na novega lastnika v primeru prodaje vozila,

nadomestno vozilo do tri dni, če vaše vozilo ni pripravljeno za vožnjo v treh urah.

Vas zanimajo vrhunska rabljena vozila? Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Kontaktni center – 041 392 204

O podjetju Porsche Inter Auto Podjetje Porsche Inter Auto d. o. o. je največji slovenski trgovec z vozili znamke Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, VW Gospodarska vozila in Porsche. V Sloveniji ima podjetje pet poslovalnic: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta. Na spletnem portalu porscheinterauto.net boste lahko našli trenutno največjo ponudbo novih, rabljenih ter službenih v Sloveniji. S svojo zavezanostjo visokim standardom kakovosti je pridobilo zaupanje številnih strank. V njihovem impresivnem voznem parku najdemo tudi najbolj kakovostna rabljena vozila, ki so temeljito pregledana in certificirana, kar omogoča brezskrbnost in zanesljivost novim lastnikom. Stranke, ki iščejo vrhunsko rabljeno vozilo, lahko pričakujejo izjemno storitev in podporo strokovnega osebja. Porsche Inter Auto Slovenija si prizadeva, da vsem kupcem zagotovi preprost, varen in zadovoljiv nakup rabljenega vozila prek spleta.



Foto: Porsche Inter Auto

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO D. O. O.