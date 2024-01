Rabljena vozila: izbor trenutno najbolj iskanih v Sloveniji

Oglasno sporočilo

Za vas smo raziskali trg in preverili, katera rabljena vozila so v Sloveniji v začetku leta 2024 med najbolj iskanimi na spletnem portalu porscheinterauto.net. Cene rabljenih vozil so trenutno na trgu že začele postajati vse dostopnejše, kupci pa največkrat iščejo tradicionalne in zanesljive znamke. Preverili smo, kje se trenutno nahaja največja zaloga v Sloveniji in katere ugodnosti so vam trenutno na voljo pri največjem trgovcu z rabljenimi vozili v Sloveniji.

Foto: Porsche Inter Auto

Najbolj iskani so športni SUV modeli

V svetu avtomobilov so športni SUV modeli nedvomno postali sinonim za priljubljenost in vsestranskost. Praktičnost in prilagodljivost SUV modelov sta ključna dejavnika, ki ju kupci cenijo. S prostorno notranjostjo, enostavnim manevriranjem in zmogljivimi motorji so SUV-ji idealna izbira za družine, ljubitelje avanture in tiste, ki želijo združiti udobje mestnega življenja s potrebo po terenski vožnji. Med trenutno najbolj priljubljenimi modeli znamke Volkswagen so to modeli VW Taigo, VW T-Cross, VW Tiguan. Pri znamki Audi, ki predstavlja prestižnejšo izbiro, pa kupci večinoma najbolj iščejo modele Audi Q3, Audi Q5 in Audi Q7. V Sloveniji so zelo iskana tudi rabljena vozila znamke Škoda – to sta praktična modela Škoda Kamiq in Škoda Karoq. Pri športno naravnani znamki CUPRA in SEAT sta v Sloveniji najbolj iskana in priljubljena modela CUPRA Formentor in SEAT Arona.

Na kaj morate biti pozorni pri nakupu rabljenega vozila

"Pri nakupu rabljenega vozila je pomembno, da ste pozorni na več ključnih faktorjev. Prvi korak je preverjanje zgodovine vozila, kot so pretekli lastniki, servisna zgodovina in morebitne napake. Prav tako je pomembno, da preverite kilometre, ki jih je vozilo prevozilo, saj bi lahko visoka številka kazala na možne težave. Poleg tega je priporočljivo preveriti tudi stanje pnevmatik, zavor, vzmetenja in drugih sistemov, ki vplivajo na varno vožnjo. Prav tako je bistvenega pomena, da preverite, ali ima vozilo vso potrebno dokumentacijo in certifikate (npr. servisna knjižica, homologacija). Servisna zgodovina in dokumentacija sta zares ključni, zato imamo mi tudi uvedeno kontrolo 250 točk pri Porsche Inter Auto, ki podrobno preveri stanje vozila. Pri nas za svojimi rabljenimi vozili v celoti stojimo in pri nas se vsekakor izognete vsem morebitnim težavam in se brezskrbno odpeljete novim doživetjem naproti," svetuje Rok Florjanc, vodja prodaje rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto.

Dodatne ugodnosti Ta trenutek najboljša ponudba na trgu rabljenih vozil v Sloveniji: - POPUST do -1.000 evrov ob sklenitvi financiranja in - dodatni POPUST do -500 evrov ob menjavi vozila staro za staro. Preverite vozila po znamkah: Volkswagen rabljena - preveri zalogo

- preveri zalogo Audi rabljena - preveri zalogo

- preveri zalogo Škoda rabljena - preveri zalogo

- preveri zalogo SEAT rabljena - preveri zalogo

- preveri zalogo CUPRA rabljena - preveri zalogo

Kateri modeli vozil so trenutno na zalogi in takoj dobavljivi

"Pri Porsche Inter Auto imamo na zalogi največ vozil, starih med tremi in šestimi leti ter s prevoženimi od 75 do 120 tisoč kilometri. Vozila se lahko pohvalijo z zares odlično ohranjenostjo in bogato opremo. Vsekakor je bogata oprema še ena prednost, ki pritegne kupce. Ta največkrat vključuje številne dodatke in tehnološke funkcije, ki vožnjo naredijo udobnejšo in varnejšo. Med najbolj iskano bogato opremo so pogosto ogrevani sedeži, navigacijski multimedijski sistem, parkirni senzorji, kamera za vzvratno vožnjo, avtomatski klimatski sistem, tempomat in še veliko več," svetuje Rok Florjanc, vodja prodaje rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto.

Kakšna je ponudba električnih rabljenih vozil na portalu porscheinterauto.net

V zadnjih mesecih smo močno obogatili ponudbo za električna rabljena vozila, saj opažamo vse več zanimanja. Največ rabljenih električnih vozil pri nas najdejo stranke v kategoriji malo rabljena službena vozila. V ponudbi imamo največ električnih vozil na zalogi v Sloveniji - največ modelov znamke VW (ID.3, ID.4, ID.5 in ID.Buzz), Audi (Audi Q4 e-tron, Audi Q8 e-tron), pri znamki Škoda model Enyaq in pri znamki CUPRA model Born. V naši ponudbi je trenutno najatraktivnejši električni model Audi e-tron GT, ki zagotavlja vrhunec naše ponudbe električnih vozil.

VELIKA NOVOST V SLOVENIJI: popoln spletni nakup rabljenih vozil

Spletni nakup rabljenega vozila pri Porsche Inter Auto poteka preko inovativnega in enostavnega postopka, ki strankam omogoča brezskrbno izbiro in rezervacijo želenega avtomobila. Vsako vozilo je podrobno opisano in opremljeno s kakovostnimi fotografijami, natančnimi informacijami, vključno s tehničnimi specifikacijami, dodatno opremo in drugimi podrobnostmi. Vsako vozilo je opremljeno tudi s transparentnim videoposnetkom, ki prikazuje natančno tehnično stanje avtomobila. Po izbiri vozila nadaljuje stranka s postopkom spletnega nakupa, izbere način financiranja, podpiše pogodbo in izvede prvo plačilo v vrednosti 250 evrov. Svoje vozilo potem prevzame v eni izmed poslovalnic in uredi samo še dokumentacijo financiranja in zavarovanja. S tem naprednim spletnim postopkom pri Porsche Inter Auto strankam olajšajo in približajo nakup rabljenega vozila, obenem pa zagotavljajo transparentnost, kakovost in udobje v celotnem procesu.

Foto: Porsche Inter Auto

Poglejte kanal YouTube Porsche Inter Auto Slovenija – Media, kjer je objavljenih že več kot 10.500 videoposnetkov.

Foto: Porsche Inter Auto

VIDEOPREGLED – velika novost v Sloveniji

Pri podjetju Porsche Inter Auto nenehno sledijo novostim in najsodobnejšim pristopom, ki strankam zagotavljajo neprimerljivo izkušnjo nakupa rabljenih vozil. Ena izmed teh ekskluzivnih novosti je uporaba videokamere za podrobno snemanje vseh tehničnih elementov avtomobilov, kar pomeni, da lahko vsak kupec pridobi neposreden vpogled v resnično stanje vozila. To je prava revolucija pri nakupu rabljenih avtomobilov v Sloveniji in tudi popolna novost na evropskem trgu! Prav tako njihovi strokovnjaki opravijo temeljit pregled vozila na kar 250 različnih točkah, kar vam zagotavlja izjemno natančnost pri oceni vozila.

Osemdnevna garancija za vračilo/zamenjavo

Vsak kupec rabljenega avtomobila želi največ za svoj denar. Če ste se morda odločili napačno, ne skrbite. Pri Porsche Inter Auto lahko do osem dni po nakupu brez težav vrnete in zamenjate za primernejšo možnost ali pa preprosto prejmete povrnjeno kupnino. Brez nepotrebnih vprašanj in zapletenih pojasnil. Njihov cilj je, da vsak kupec najde vozilo, ki ustreza njegovim potrebam in željam. Razumejo, da se kdaj tudi zmotimo, zato so tu, da vam pomagajo. V primeru nakupa prek spleta pa imajo stranke celo 14-dnevno možnost vračila ali zamenjave.

Foto: Porsche Inter Auto

Nepremagljivo jamstvo rabljenih vozil po celotni Evropi

Porsche Jamstvo Evropa Plus je res izjemno jamstvo in je na voljo za vsa vozila, starost katerih ne presega deset let in so prevozila največ 200 tisoč kilometrov. S Porsche Jamstvom Evropa Plus so stranke deležne najkakovostnejšega jamstva z razširjenim kritjem, ki velja po celotni Evropi in vključuje: v obdobju do 24 mesecev bodo poskrbeli za vse morebitne napake brez vašega finančnega prispevka in brez omejitve prevoženih kilometrov. Pri popravilih uporabljajo samo najboljše originalne dele, vključno z vsemi ključnimi komponentami, kot so motor, menjalnik in električne enote. S tem se boste izognili visokim stroškom popravil v prihodnosti.

Prednosti Porsche Jamstva vključujejo:

veljavnost po celotni Evropi,

brez dodatnih finančnih obveznosti s strani lastnika pri uveljavljanju jamstva,

popravila brez omejitve zneska,

veljavnost brez omejitve prevoženih kilometrov,

stoodstotno kritje stroškov popravil,

trajanje jamstva do 24 mesecev,

možnost prenosa jamstva na novega lastnika v primeru prodaje vozila,

vključeno nadomestno vozilo do tri dni, če vaše vozilo ni pripravljeno za vožnjo v treh urah.

Foto: Porsche Inter Auto

O podjetju Porsche Inter Auto Podjetje Porsche Inter Auto d. o. o. je največji slovenski trgovec z vozili znamke Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, VW Gospodarska vozila in Porsche. V Sloveniji ima podjetje pet poslovalnic: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta. Na spletnem portalu porscheinterauto.net boste lahko našli trenutno največjo ponudbo novih, rabljenih in službenih v Sloveniji. S svojo zavezanostjo visokim standardom kakovosti in odličnosti si je pridobilo zaupanje številnih strank. V njihovem impresivnem voznem parku najdemo tudi najkakovostnejša rabljena vozila, ki so temeljito pregledana in certificirana, kar zagotavlja brezskrbnost in zanesljivost za nove lastnike. Stranke, ki iščejo vrhunsko rabljeno vozilo, lahko pričakujejo izjemno storitev in podporo strokovnega osebja. Porsche Inter Auto Slovenija si prizadeva zagotoviti, da je nakup rabljenega vozila prek spleta preprost, varen in izjemno zadovoljiv za vsakega kupca.



Foto: Porsche Inter Auto

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO.