Ljubljanski policisti so bili obveščeni o kaznivem dejanju zoper življenje in telo na območju Ivančne Gorice. Irfan Beganović iz Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana je povedal, da so v stanovanju v Ivančni Gorici našli truplo 28-letnice, v zvezi s primerom pa pridržali 46-letnega moškega, ki je bil z 28-letnico v partnerski zvezi.