Zaradi suma sabotaže zaprli vojaško oporišče, v ograji so našli luknjo

Oporišče Köln-Wahn je zaprto, ker obstaja sum poskusa vdora in sabotaže, je sporočilo nemško obrambno ministrstvo. Oblasti domnevajo, da je bila voda v oporišču, kjer je zaposlenih več tisoč ljudi, morda namerno onesnažena. Po incidentu so zvišali stopnjo ogroženosti v letalskem oporišču zveze Nato v Nemčiji, poročajo mediji.

Po poročanju nemške politične revije Der Spiegel policija in protiobveščevalna služba nemške vojske preiskujeta vdor v bazo. Po virih, na katere se sklicuje revija, so v ograji oporišča odkrili luknjo. Vojakom in civilistom v oporišču so svetovali, naj ne pijejo vode iz vodovoda, saj sumijo, da je morda onesnažena.

V oporišču je zaposlenih več tisoč vojakov in civilistov

V oporišču Köln-Wahn v bližini letališča Köln-Bonn je več vojaških in civilnih objektov nemške vojske ter letala, ki jih kancler Olaf Scholz in njegovi ministri uporabljajo za vladna potovanja. V njem je zaposlenih približno 4.300 vojakov in 1.200 civilistov.

Oporišče je tudi pomembno vozlišče za vojaško podporo Ukrajini. Ukrajinski vojaki po usposabljanju v Nemčiji od tam redno odhajajo domov prek Poljske, dodaja Spiegel.

Stopnjo ogroženosti zvišali tudi v drugem oporišču

Stopnjo ogroženosti so po incidentu zvišali tudi v Natovem letalskem oporišču Geilenkirchen, ki je tako kot Köln v nemški zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija. Tiskovni predstavnik Nata v oporišču je poudaril, da baze niso zaprli ter da so tam že preverili vodo in ugotovili, da ni oporečna, poroča Deutsche Welle.

Kdo stoji za morebitno sabotažo, za zdaj ni znano. Je pa generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg pred kratkim opozoril, da ruska obveščevalna služba vse bolj drzno deluje proti državam članicam. To velja tako za kibernetske napade kot za operacije na terenu. O podobnih incidentih so v preteklih mesecih poročale Poljska, Velika Britanija in Češka.