Francosko omrežje hitrih vlakov po usklajenih sabotažah v noči na petek, ki so močno ovirale potovanje po Franciji pred otvoritveno slovesnostjo olimpijskih iger, danes znova deluje normalno, je sporočil francoski minister za promet Patrice Vergriete. Viri pri policiji so potrdili, da so po sabotažah prijeli levičarskega aktivista.

"Lahko potrdim, da od danes zjutraj vozijo vsi vlaki, tako na vzhodni progi, kar velja že od sobote, kot na atlantski progi, kjer smo že v nedeljo imeli skoraj normalne razmere, in na severni progi, kjer smo v nedeljo imeli tri vlake od štirih, ki danes vozijo normalno," je za televizijo RTL dejal minister v odstopu.

Še vedno ni jasno, kdo je odgovoren za tri požige na strateških točkah železniške infrastrukture v noči na petek in ali so bili namerno načrtovani tako, da bi ovirali otvoritveno slovesnost za olimpijske igre, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prijeli osumljenca za požige

So pa viri pri policiji danes za AFP potrdili, da so po sabotažah prijeli levičarskega aktivista. Kot so dodali, so moškega v nedeljo prijeli v kraju Oissel na severozahodu Francije, pri sebi pa je imel ključe za dostop do tehničnih prostorov francoskih železnic SNCF, orodje in literaturo, povezano z levičarskim gibanjem.

Moški je po navedbah vira blizu primeru v pridržanju v bližnjem mestu Rouen.

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je danes za televizijo France 2 povedal, da so službe "identificirale določeno število profilov, ki bi bili lahko odgovorni za sabotažo". Poudaril je, da gre za natančne in zelo ciljno usmerjene sabotaže, kar je po njegovih besedah značilno za delovanje skrajne levice.

Skoraj milijon potnikov ostalo brez prevoza

Zaradi napadov je bil v preteklih dneh prekinjen ali moten promet med Parizom in nekaterimi deli države kot tudi z nekaterimi prestolnicami. Zaradi napadov je bilo odpovedanih tudi več vlakov Eurostar med Parizom in Londonom. Prizadetih je bilo okoli 800 tisoč potnikov.

Francoske oblasti so napade označile za usklajeno dejanje sabotaž, usmerjeno proti napravam operaterja francoskih železnic SNCF. Napad na železnice tik pred začetkom olimpijskih iger v Parizu je predstavljal veliko preglavico za organizatorje.

V nedeljo sabotaže na optičnih omrežjih



V šestih francoskih departmajih so bila v nedeljo zvečer izvedena sabotažna dejanja na optična omrežja več telekomunikacijskih operaterjev, je danes sporočila francoska policija. Dodala je, da Pariz, kjer potekajo olimpijske igre, ni bil prizadet.



Med prizadetimi departmaji so Bouches-du-Rhone, Aude, Oise, Herault, Meuse in Drome, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Nove sabotaže so se zgodile le tri dni po napadih na francosko omrežje hitrih vlakov, zaradi katerih je bil v preteklih dneh prekinjen ali moten promet med Parizom in nekaterimi deli države kot tudi z nekaterimi mesti v tujini. Odpovedanih je bilo tudi več vlakov Eurostar med Parizom in Londonom.



Omrežje hitrih vlakov že deluje normalno. Še vedno pa ni jasno, kdo je odgovoren za tri požige na strateških točkah železniške infrastrukture v noči na petek in ali so bili namerno načrtovani tako, da bi ovirali otvoritveno slovesnost za olimpijske igre.