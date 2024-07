Francosko železniško podjetje SNCF je danes sporočilo, da bodo na relacijah proti severu države, Bretaniji in jugozahodu vlaki vozili v sedemdesetih odstotkih običajne zmogljivosti.

Pri SNCF so v izjavi za javnost poudarili, da so "zaposleni vso noč delali v zahtevnih razmerah in dežju, da bi kar se da izboljšali prometno zmogljivost najbolj obljudenih železniških relacij, ki so jih ohromili napadi". Po navedbah AFP bo železniški promet na severu države oviran tudi v nedeljo.

Z namernimi požigi ohromili omrežje hitrih vlakov

Francosko železniško podjetje SNCF je v petek sporočilo, da je bilo v četrtek zvečer žrtev obsežnega napada s ciljem ohromiti omrežje hitrih vlakov TGV. Napadalci so omrežje med drugim napadli z namernimi požigi. Zaradi napadov je bilo odpovedanih tudi več vlakov Eurostar med Parizom in Londonom.

Napad na železnice pred začetkom olimpijskih iger v Parizu je velika težava za organizatorje, ki so na včerajšnji otvoritveni slovesnosti pričakovali 300 tisoč ljudi.