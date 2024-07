V Franciji omrežje hitrih vlakov TGV tarča požigov

Zaradi več napadov na omrežje hitrih vlakov TGV tik pred odprtjem olimpijskih iger v Parizu bo prizadetih 800 tisoč potnikov, so danes sporočili iz francoskega železniškega podjetja SNCF. Zaradi več dejanj domnevnih sabotaž je prekinjen promet na progah med Parizom in nekaterimi deli Francije. Povezave bodo močno motene do ponedeljka.

Francosko železniško podjetje SNCF je sporočilo, da je bilo v četrtek zvečer žrtev obsežnega napada s ciljem ohromiti omrežje hitrih vlakov TGV, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Napadalci so omrežje med drugim napadli z namernimi požigi.

Prizadete so tri proge, ki Pariz povezujejo z zahodom, severom in vzhodom države. Povezava z Lyonom ni utrpela škode, potem ko so zlonamerno dejanje preprečili. Zaradi napadov bodo številne povezave odpovedane, takšno stanje pa bo trajalo "vsaj ta konec tedna, dokler bodo potekala popravila", so dodali.

Francoski minister za promet Patrice Vergriete je ostro obsodil kriminalna dejanja. "Usklajena zlonamerna dejanja so bila v četrtek zvečer usmerjena na več prog TGV in bodo do konca tedna močno ovirala promet," je sporočil minister. Po navedbah vira AFP je šlo za usklajena dejanja sabotaž.

Napad na železnice pred začetkom OI predstavlja veliko preglavico za organizatorje, ki so na današnji otvoritveni slovesnosti pričakovali udeležbo 300 tisoč ljudi.