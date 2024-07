Kdo bo med olimpijskimi igrami imel brezplačen mobilni internet v Franciji?

Ugodnost je na voljo vsem naročnikom mobilne telefonije Telekoma Slovenije, ki bodo med 26. julijem in 11. avgustom gostovali v enem od francoskih mobilnih omrežij. Vklop je samodejen ob prvi prijavi v tem obdobju, o čemer uporabnik prejme obvestilo prek kratkega sporočila (SMS).

Prvih sto gigabajtov mobilnega podatkovnega prenosa v francoskih mobilnih omrežjih v času olimpijskih iger bo v polni hitrosti, ki jo omogočata gostujoče omrežje in uporabnikova mobilna naprava, nato pa se, če so porabljene tudi količine za območje Evrotarife skladno z naročniškim paketom, hitrost v francoskih omrežjih zniža na dva megabita v sekundi v smeri do uporabnika in en megabit v sekundi v obratni smeri, so sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.

S to ugodnostjo Telekom Slovenije, ki je v okviru svoje trajne podpore slovenskega športa in športnikov tradicionalni pokrovitelj slovenskih olimpijskih reprezentanc, podpira tudi vse, ki bodo slovenske športnike spremljali na olimpijskih prizoriščih, so še pojasnili na Telekomu Slovenije.