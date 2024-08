Toni bo spet lahko zaspal brez budilke, Andreja bo uživala na koncertu Taylor Swift

Olimpijska evforija je včeraj enega od vrhuncev doživela tudi v Kopru, kjer so domačini pozdravili šest od sedmih olimpijcev iz njihovega kraja. Kar štirje koprski olimpijci prihajajo iz rokometnih vrst - Dean Bombač, Aleks Vlah, Staš Slatinek Jovičić, in rokometašica Ema Hrvatin, ki je že odhitela v svojo klubsko sredino v Franciji. Potem so tu še jadralka na deski Lina Eržen, ki sicer prihaja iz Postojne, a nastopa za koprski klub KJD Bum Koper in so jo Koprčani vzeli za svojo, in pa seveda osrednja protagonista, judoistka Andreja Leški in kajtar Toni Vodišek, ki sta vlogo športnih superzvezdnikov odlično ponotranjila in jo izžarevata na vsakem koraku.

Na olimpijskih igrah v Parizu je nastopilo kar sedem športnikov iz Kopra, ali povezanih s Koprom: Lina Eržen, Dean Bombač, Staš Slatinek Jovičić, Aleks Vlah, Toni Vodišek in Andreja Leški. Foto: Ana Kovač

Koprski olimpijci so se po ponedeljkovem sprejemu na Kongresnem trgu v Ljubljani včeraj prepustili še odlično razpoloženi množici domačinov, ki so jim skupaj z Mestno občino Koper in Športno zvezo Koper pripravili dobrodošlico, kot jo znajo le Primorci.

Olimpijci so se od pokritega olimpijskega bazena do Taverne pripeljali v starodobnikih, vmes pa, še posebej olimpijska prvakinja in olimpijski podprvak, ki še vedno jadrata na valu olimpijskega adrenalina in nič ni videti, da bi se njune energetske zaloge kaj kmalu izpraznile, delila avtograme, razkazovala svoji kolajni in ustregla sleherni želji po fotografiji.

Dobrodelna Andreja Leški želi s svojo pravljico pomagati

Leškijeva že 14 dni živi kot v pravljici in s svojo pravljico želi pomagati tudi drugim. Pred Taverno, v kateri se je včeraj trlo ljudi, številni so se opremili s plakati in slovenskimi zastavami, so na stojnici prodajali majice z njeno podobo in njenim podpisom, ki jo je bilo mogoče dobiti v zameno na prostovoljne prispevke, ki bodo v celoti namenjeni dobrodelnemu društvu Palčica Pomagalčica.

27-letna judoistka je bila nad sprejemom v domačem kraju, ki ga je zaradi juda sicer že pri 15 letih zamenjala za Ljubljano, kjer trenira in kjer je opravila srednjo šolo in fakulteto, navdušena. "Nisem vedela, kaj pričakovati, ampak če bi karkoli pričakovala, bi tole preseglo vsa moja pričakovanja," se je smejalo Leškijevi, ki smo jo strogega obraza nazadnje videli 29. julija, v finalnem obračunu z Mehičanko Prisca Awiti Alcaraz. Od takrat naprej ji nasmeh več ne izgine z obraza. Kako je te dni z njenimi energetskimi zalogami? "Včasih zvečer sicer res občutim, da sem nekoliko utrujena in izčrpana, ampak ob taki energiji in taki množici težko čutim kakršnokoli utrujenost. Zdi se mi, da mi vsak tak dogodek daje dodatno energijo, kot da je sploh ni konca."

A energija bo slej ko prej pošla in tega se zaveda. "Moj plan je, da si vzamem nekaj časa prosto, toliko kot čutim da ga potrebujem. Zagotovo bo to mesec, dva ali celo tri. Bomo videli, kako me bo zapeljala pot, potem pa počasi nazaj v akcijo." Pred dnevi je v intervjuju za naš medij napovedala, da bo tekmovala na svetovnem vojaškem prvenstvu, ki bo oktobra v Taškentu v Uzbekistanu, a še prej odhaja v London na koncert ameriške pop zvezdnice Taylor Swift.

Po treh mesecih bo končno spet zaspal brez budilke

Tudi njen someščan in olimpijski kolega Toni Vodišek je včeraj žarel od emocij. "Ne, takega sprejema res nisem pričakoval. Že pred dvema letoma (takrat se je vrnil kot svetovni prvak) je bilo čudovito, tole danes pa je neverjetno. Verjamem, da so vsi ti navijači tukaj za vse nas, ne samo za enega."

Obljubil je, da bo navijačem še postregel z razlogi za navijanje in izrazil željo, da bo Slovencem formula kite dovolj zanimiv šport, da ga bodo preizkusili tudi sami. Pošalil se je še, da bo danes končno napočil dan, ko se bo po treh mesecih spet lahko odpravil spat brez nastavljanja budilke.

Vodišek si želi čez štiri leta v Los Angelesu obogatiti olimpijsko zbirko. Foto: Ana Kovač

Na naše vprašanje, kdaj ga bomo spet videli v akciji, kdaj bo spet tekmoval, je odkrito priznal, da še ne ve. "Vem samo, da ni še konec in da moramo gledati naprej, tako ali tako sem oseba, ki ne zna mirovati. Sicer pa me zadnje dni pokonci drži kava, veliko kave. Priznam, da sem bil pred domačim sprejemom tako utrujen, da sem mislil, da me bo zmanjkalo, ampak ko sem videl ljudi, ki se zbirajo, je bilo kot bi mi to spet vrnilo življenje v telo. Vse skupaj je zame neverjetna izkušnja," je hvaležen Vodišek, ki je že obljubil, da bo čez štiri leta v Los Angelesu skušal obogatiti svojo olimpijsko kolekcijo.

