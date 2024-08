Cas ne bo obravnaval pritožbe, ameriška telovadka bo morala vrniti medaljo

"Ameriška gimnastika je bila s strani Cas v ponedeljek obveščena, da njihova pravila ne dovoljujejo ponovne preučitve arbitražne razsodbe, tudi če so bili predloženi prepričljivi novi dokazi," so zapisali v izjavi, ki so jo poslali iz ameriške gimnastike.

Pri ameriški gimnastični zvezi bodo uporabili vsa pravna sredstva, ki jih imajo na voljo, saj so prepričani, da je bila njihovo telovadka oškodovana. "Zelo smo razočarani nad sporočilom Casa in bomo še naprej sledili vsem možnim potem in pritožbenim postopkom, vključno s švicarskim zveznim sodiščem, da zagotovimo pravično točkovanje, uvrstitev in podelitev medalje za Jordan Chiles," so zapisali pri ameriški gimnastični zvezi.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je po navodilu mednarodne arbitraže Cas telovadki Chiles odvzel bronasto kolajno na parterju. To je podelil Romunki Ani Barbosu. Nacionalni olimpijski in paraolimpijski komite ZDA je napovedal, da bo izpodbijal odločitev Casa, ki je Američanki Chiles odvzelo bronasto medaljo v parterju.

Odločitev o pritožbi je prišla le 24 ur po tem, ko je Cas razveljavilo pritožbo na oceno telovadke Chiles na parterju, ki jo je vložila trenerka moštva ZDA Cecile Landi. Po tej pritožbi so sodniki gimnastičnega turnirja Chiles zvišali oceno in nova ocena jo je s petega mesta popeljala na stopničke.

Ameriška gimnastična zveza je pozneje sporočila, da je Casu poslala dodatne dokaze. V skladu s tem obstaja videogradivo, ki dokazuje, da je bila vloga za naknadno spremembo ocene Chiles oddana pravočasno in ne pet sekund prepozno, kot je sprva odločil Cas po pritožbi romunske gimnastične zveze. Po podatkih ameriške gimnastične zveze se je prvi protest zgodil po 47 sekundah, drugi pa po 55 sekundah. Po pravilih Figa je za pritožbo na prejeto oceno na voljo 60 sekund po nastopu športnika.