Katera barvna kombinacija po vašem mnenju najbolje predstavlja slovenski šport?

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na odprtju Slovenske hiše v okviru olimpijskih iger v Parizu predlagala, da se zakonsko uredi barvno kombinacijo slovenske reprezentance in navijačev. Za mnenje o njeni pobudi smo poklicali glavnega oblikovalca slovenske in letos tudi srbske olimpijske kolekcije Sandija Murovca.

V nedeljo je v Parizu padel zastor na poletne olimpijske igre, na katerih so slovenski športniki osvojili tri medalje. Bili so prepoznavni na športnem odru, kaj pa na barvnem? Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je na začetku iger petih krogov na odprtju Slovenske hiše med drugim dotaknila problematike slovenskih športnih barv (zelena, modra in bela) in izrazila mnenje, da na tem področju nismo dovolj prepoznavni. Izjavila je, da "žal ne moremo biti ponosni na barvno prepoznavnost svojih reprezentanc in navijačev. Zato na tem mestu javno pozivam k natančni zakonski ureditvi tega nereda. Prepričana sem, da bo to prineslo tudi pozitivne gospodarske učinke."

Dodala je še, da ima Slovenija prepoznaven slogan 'I feel Slovenia/ Slovenijo čutim' in prepoznavno ter po vsem svetu zelo dobro sprejeto barvo, to je zelena. "Zato predlagam, da se osredotočimo nanjo in jo obogatimo še z nekaj bele in modre. In tu so za ukrepanje na vrsti pristojno ministrstvo ter druge institucije in strokovnjaki, da najdejo pravo rešitev," je pozvala predsednica države.

Za komentar njene pobude smo poklicali glavnega oblikovalca slovenske olimpijske kolekcije, univerzitetnega diplomiranega inženirja Sandija Murovca, ki je letos poskrbel tudi za podobo srbskih olimpijcev. Intervju si lahko preberete v nadaljevanju.

Kaj o besedah predsednice Nataše Pirc Musar, ki pravi, da slovenski šport nima prepoznavne barvne kombinacije, pravi Sandi Murovec, glavni oblikovalec slovenske olimpijske kolekcije, ki je letos zasnoval tudi kolekcijo srbskih olimpijcev. Foto: www.alesfevzer.com

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na odprtju Slovenske hiše na olimpijskih igrah v Parizu spregovorila o pobudi, da se zakonsko uredi barvna kombinacija slovenske reprezentance in navijačev. Kako kot glavni oblikovalec slovenske olimpijske kolekcije komentirate njeno pobudo?

Hvaležen sem ji, da je kot predsednica in navdušena športnica izpostavila pomembnost poenotenja slovenskih športnih barv, saj gre očitno za zelo pomemben segment naše narodne identifikacije, ne bi pa se strinjal z vsem, kar je sicer povzeto iz njene izjave, med drugim tudi, da naši športniki in navijači niso prepoznavni. Ravno obratno. Mislim, da slovenski športniki še nikoli niso bili tako prepoznavni po določeni barvni kombinaciji, kot so prav v zadnjih letih, ravno tako slovenski navijači.

Slovenski rokometaši v olimpijskih barvah (beli, zeleni in modri). Foto: Reuters

To je bil tudi glavni cilj Olimpijskega komiteja Slovenije in vseh, ki pri oblikovanju standardov in kolekcij sodelujemo, da bi torej ustvarili ustrezno in prepoznavno barvno identiteto slovenskega športa, športnika in seveda slovenskega navijača. Dobro se namreč zavedamo, da vrhunski šport brez navijačev ne obstaja!

Menim, da smo v vseh segmentih poenotenja naredili ogromen premik, in če bi v tem trenutku med mimoidočimi opravili anketo z vprašanjem, kakšne barve vključuje nacionalni dres slovenskega športnika, bi jih 99 odstotkov odgovorilo, da kombinacijo zelene, modre in bele. To podatek pove vse!

Janja Garnbret znova na vrhu olimpijskega plezalnega prestola. Foto: Anže Malovrh/STA

Seveda gre pri barvnem poenotenju nacionalnega športa kot družbenega fenomena za proces, ki se ne more zgoditi čez noč. Nemogoče je z 'dekretom' ukazati navijačem, naj si kupijo slovenske drese in se oblečejo enotno od prvega do zadnjega. Mislim, da je gospa predsednica želela opozoriti predvsem na to, da naj bi smernice, ki so že nekaj let zelo natančno določene s posebno brošuro in celostno podobo, v prvi vrsti upoštevale vse panožne zveze, s tem pa posledično tudi navijači. Ponavljam, za tak poziv sem ji iskreno hvaležen.

Predsednica se je navezala na svojo izkušnjo na nedavnem evropskem nogometnem prvenstvu, ko so navijači nekaterih držav izstopali z enotno barvno podobo, medtem ko so bili slovenski barvno precej razpršeni, od svetlo do temno zelene, različnih odtenkov modre, bele …

Da, verjamem, da je bila predsednica najbrž navdušena nad videzom nizozemskih navijačev, ki so preplavili nemške ulice, a pri tem ne gre zanemariti dejstva, da je Nizozemska že pred desetletji, povzeto po nekdanji zastavi kraljevine, svoj šport odela zgolj v oranžno barvo.

Pogled na slovensko tribuno na evropskem nogometnem prvenstvu v Nemčiji. Foto: Guliverimage

Naša kombinacija pa vsebuje tri barve, med katerimi je glavna in izstopajoča svetlo zelena (lipov list) in jo mora vsebovati vsak artikel z oznako "nacionalni" (med slednje ne sodijo nujno artikli za prosti čas, določene slovesnosti, otvoritve, sprejeme itd.).

Če se vrnem k Nizozemcem, ne verjamem, da v tako velikem številu nosijo oranžna oblačila tudi v svojem prostem času, medtem ko je naša barvna kombinacija, se pravi zelena, modra in bela, zelo nosljiva tudi sicer.

Ne želim delati nikakršne primerjave, kdo je boljši, želim samo reči, da ima vsaka barvna kombinacija določene prednosti in tudi svoje pasti. V našem primeru se lahko ujamemo v zanko treh osnovnih barv, ki dopuščajo možnost, da se en navijač obleče v eno, drug v drugo in tretji v tretjo barvo, kar daje vtis barvne neenotnosti, čeprav v resnici vsi trije upoštevajo nacionalne barve. A bodimo pošteni, večina slovenskih navijačev je danes odeta v eno od nacionalnih majic ali slovenski dres, ki pa nikoli ne bodo samo in zgolj zelene barve.

Foto: Osebni arhiv Sandija Murovca Dejstvo, da so na Euru nekateri nosili nekdanje drese Zahoviča, Pavlina in ostalih fantov, nekaterim deluje neenotno, meni osebno pa se zdi zelo simpatično in več kot na mestu, saj gre za navijaško sporočilo, da nismo "od včeraj" in hkrati ponosni na nekdanje športnike, brez katerih tudi današnjih ne bi bilo.

Tudi navijači drugih držav sledijo podobni logiki. Pred dnevi sem spremljal tekmo rokometne reprezentance Francije in na tribunah opazil vse možne modro-belo-rdeče barvne kombinacije, celo 20 let stare drese. Tribuna je bila povsem pisana, a še vedno "francoska".

Že pred leti smo izdali knjižico s smernicami, pozneje še novo celostno grafično podobo OKS, ki so jo leta 2019 zasnovali v agenciji Arnoldvuga+. V omenjenih materialih so predpisane slovenske barve, določene grafične konstante, vsa potrebna razmerja, predpisano je pozicioniranje napisov, oblike Triglava, slovenske zastave, logotipov itd.

Mislim, da se danes vsaj 80 odstotkov panožnih zvez oz. opremljevalcev že ravna po teh smernicah.

Barve, ki so predpisane v slovenskem športu V slovenskem športu so predpisane tri primarne barve in podtoni: svetlo (lipov list) zelena, temno zelena (izhaja iz prejšnje barvne podobe), svetlo (nebeško) modra, temno modra in bela barva.

Prepričan sem, da smo izbrali lepe barve in barve, ki jih na tak način ne kombinira nobena druga država. Zaradi izjemnih uspehov naših športnikov so te barve postale kultne in že nekaj časa vzbujajo strahospoštovanje pri nasprotnikih, našim športnim junakom pa vlivajo še dodatno samozavest. Najbolj je pomembno, da so jih športniki resnično vzeli za svoje!

Še enkrat bom ponovil, poenotenje barv je proces in ne dogodek. Sicer pa izkušnje kažejo, da je vsak dres lep tako, kot je v njem doseženih vrhunskih uspehov.

Športnik, ki nastopa na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema za državno reprezentanco Republike Slovenije, na tekmovanju nosi športno oblačilo v zeleni, modri oziroma beli barvi, ki ima grb oziroma zastavo Republike Slovenije, razen če to ni v nasprotju s tekmovalnimi pravili mednarodnih športnih zvez ali s pravili Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Kaj ima skupnega kolekcija slovenskih in srbskih olimpijcev? Slovenskega oblikovalca Sandija Murovca. Foto: Anže Malovrh/STA, Reuters, GuliverImage

Nacionalne barve državne reprezentančne opreme so zapisane tudi v Zakonu o športu 36. člen (nacionalne barve državne reprezentančne opreme)

Kaj pa glede navijačev? Kako poenotiti barvno podobo slovenskih navijačev?

Seveda bi bilo najboljše, če vsi kupijo eno od uradnih majic ali slovenski dres, ki vsebuje vse omenjene barve in tribuna bo tako urejeno "slovensko" pisana.

Ampak zelena bi lahko zelo lepo izstopala … slovenski kolesarski dresi so bili zelo vidni na olimpijski preizkušnji.

Ja, se strinjam, ampak v resnici navijačem ne boste nikoli prodali zgolj in samo zelenih majic. Prvič jim s tem odvzameš prepoznavno grafično nacionalno obliko oz. vsebino in drugič, mnogi ne želijo, da bi bili videti kot "žabice".

Luka Mezgec, Matej Mohorič in Jan Tratnik v slovenskem dresu na olimpijski preizkušnji v Parizu. Foto: www.alesfevzer.com Olimpijske igre v Parizu so že vaše osme (Salt Lake, London, Soči, Rio, Pjongčang, Tokio, Peking in Pariz) v vlogi glavnega oblikovalca olimpijske kolekcije. Katera olimpijska kolekcija je bila komercialno najuspešnejša?

Mislim, da bo letošnja. Tudi tokijska kolekcija je bila razprodana. Kot primer; ko sta Tadej Pogačar in Primož Roglič osvojila medalji, je bila roba v nekaj dneh razprodana.

Oblikovali boste tudi kolekcijo za zimske olimpijske igre, ki bodo v Cortini in Milanu leta 2026. Kdaj začnete pripravljati osnutke?

Kmalu. Po koncu olimpijskih iger v Parizu imamo usklajevalni sestanek, po katerem bomo lahko začeli pripravljati zimski del kolekcije. Pri oblikovanju že nekaj časa združujemo dvoje olimpijskih iger, zimsko in poletno, ker je to s stališča stroškov, proizvodnje, prodajne logistike in distribucije edino vzdržno. Majicam, trenirkam in ostalim artiklom iz Pariza bomo seveda dodali specifične kose opreme iz zimskega nabora, ki jih za poletno kolekcije nismo oblikovali.

Kolekcije ves čas nadgrajujemo, da s tem dopuščamo možnost kombiniranja artiklov iz več kolekcij, saj so potrebe po opremi naših panožnih reprezentanc, vseh starostnih kategorij in njihovih številnih mednarodnih nastopov, res ogromne.

Zanimivo je, da ste oblikovali tudi pariško kolekcijo za srbsko olimpijsko reprezentanco. Kako je prišlo do sodelovanja?

Kitajski proizvajalec Peak, ki je sponzor slovenske olimpijske reprezentance, je že deset let tudi sponzor srbske košarkarske in odbojkarske reprezentance. Mislim, da je v ozadju ves ta čas tlela želja, da bi slej kot prej prevzel še srbska olimpijska oblačila.

Do podpisa pogodbe je dejansko prišlo in Srbi so hitro dali vedeti, da od Peaka pričakujejo nekaj podobnega, kot imajo Slovenci. Najprej so se oblikovanja sicer lotili sami in izris predlogov naročili dvema agencijama, a žal z nobeno od idej niso bili zadovoljni. Od tu naprej je zgodba preprosta, Peak jih je napotil name, pripravil sem osnovne skice ter bil na koncu izbran kot njihov glavni oblikovalec.

Novak Đokovič v oblačilih, ki jih je zasnoval slovenski oblikovalec Sandi Murovec. Foto: Guliverimage

Seveda sem zelo počaščen, nenazadnje gre za projekt z izjemnim nacionalnim nabojem. Dejstvo, da mi je bila zaupana ta vloga, mi zelo veliko pomeni, predvsem odzivi srbske javnosti, ki so fantastični. Menda vlada prava evforija in oblačil se več ne da dobiti. Najbrž bomo še naprej sodelovali tudi v naslednjem olimpijskem obdobju.

