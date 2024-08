Olimpijske igre v Parizu so bile prve po dveh covidnih izvedbah (Tokio in Peking) ter zato toliko bolj osvežujoče in sproščene. Športniki so poskrbeli za kar nekaj potez, ki so po zaslugi zanimanj na družbenih omrežjih hitro postale viralne uspešnice.

1. Sproščena drža turškega strelca, ki so ji sledila številna posnemanja

Ko te vsi posnemajo, preprosto veš, da si kul. In zagotovo zdaj to ve tudi turški strelec Jusuf Dikeč, ki je na tekmi mešanih parov v streljanju s pištolo na 10 metrov zaradi svoje sproščene drže, kot da strelja pločevinke na pikniku, postal najpriljubljenejši lik teh olimpijskih iger. Držo 51-letnega strelca sta ob proslavljanju svojega dosežka posnemala tudi švedski skakalec ob palici Armand Duplantis in turški nogometaš Irfan Can Kahveci.

Švedski zvezdnik Armand Duplantis v pozi turškega strelca. Foto: Reuters



Dikečevo držo so si pri proslavljanju izposodili številni atleti, postala je tudi navdih za poslikavo na asfaltu kolesarske dirke Vzpon na Sviščake v Ilirski Bistrici. Dikeč je pozneje pojasnil, da roka v žepu ni bila znak arogance. "Kdor razmišlja tako, ne ve ničesar o meni ali športnem streljanju," je povedal v smehu. Kot je pojasnil, je v tem položaju njegovo telo stabilnejše. "Ker streljam z obema odprtima očesoma, se ne počutim udobno z očali, s čelado ali kakršnimikoli drugimi dodatki," je dodal.

Yes, it's a thing. 😂



Athletes at the Olympics and beyond are striking the cool stance of Turkish silver medalist Yusuf Dikec, who broke the internet. 🇹🇷#Paris2024 pic.twitter.com/QnFjplQcPt — DW Sports (@dw_sports) August 8, 2024

Ameriška igralka ragbija, ki ruši stereotipe o ženskah v športu

Olimpijske igre v Parizu so bile več kot izjemne tudi za ameriško igralko ragbija Ilono Maher. Ne samo da je z ekipo v ragbiju sedmih osvojila bronasto medaljo, znatno si je povečala tudi bazo sledilcev na Instagramu in TikToku. Njene komične vsebine, v katerih prepleta šport in ženstvenost, bistveno pa je, da se aktivno bori proti klišejem o ženskah v športu, na omenjenih kanalih spremlja že več kot sedem milijonov sledilcev, objave pa dosegajo tudi do 30 milijonov ogledov. Ena prvih viralnih uspešnic je bila njena primerjava olimpijske vasi z resničnostnim šovom Otok ljubezni, kjer udeleženci iščejo svojo sorodno dušo, največ ogledov, kar 34 milijonov, pa je zbralo njeno uživanje ob grizljanju ogromnega francoskega rogljička.

3. Poklon brazilski kraljici gimnastike Rebeci Andrade

Veliko pozornosti je v javnosti vzbudilo tudi zadnje dejanje olimpijskih tekmovanj v gimnastiki, vaja na parterju, kjer smo bili priča zgodovini. Ne samo da se je prvič v zgodovini zgodilo, da so prva tri mesta na olimpijskem gimnastičnem tekmovanju zasedle temnopolte telovadke, še več, ameriški telovadki Simone Biles in Jordan Chiles sta poskrbeli za ikonični prizor, potem ko sta se na zmagovalnem odru priklonili prvakinji iz Brazilije Rebeci Andrade.

Foto: Reuters

Žal so pozneje zaradi pritožbe iz romunskega tabora na Častnem športnem razsodišču (CAS) odločili, da bron dobi Romunka Ana Barbosu, ki bo med najboljše napredovala s četrtega mesta, po mnenju marsikoga si ga je zaslužila že brez pritožbe. Marsikdo celo meni, da bi bila najboljša rešitev, da bi si telovadki bron razdelili.

4. Francoz, ki je zaradi osebne 'bagete' ostal brez finala

NEW: French pole vaulter Anthony Ammirati fails to medal after his "manhood" knocked the bar over.



Ammiarti was trying to clear the 5.70m bar.



Ammirati had cleared two heights before the unfortunate situation messed him up.



He may have lost the competition, but Ammiarati is… pic.twitter.com/JQdJu1fRqF — Collin Rugg (@CollinRugg) August 3, 2024

Izjemno veliko zanimanja v javnosti je vzbudil tudi nastop francoskega skakalca s palico Anthonyja Ammiratija, ki se mu sicer ni uspelo uvrstiti v finale, je pa postal zvezda na spletu. Ko se je namreč že zdelo, da je uspešno preskočil prečko na višini 5,70 metra, jo je zadel s svojo moškostjo in jo podrl. Medtem ko komentatorji sprva niso znali pojasniti, kaj se je zgodilo, je posnetek že zaokrožil po družbenih omrežjih in 21-letnik je postal tarča posmeha. "Ni najslabša stvar na svetu izgubiti zlato medaljo na olimpijskih igrah, ker imaš francosko štruco," je zapisal eden od uporabnikov. Drugi je menil, da je Francoz izgubil olimpijske igre, vendar zmagal v življenju. Enaindvajsetletni Francoz je vse skupaj znal obrniti na šalo. Na družbenih omrežjih je zapisal, da mu je pač uspelo s svojim paketom doseči več pozornosti kot s svojo predstavo.

5. Ponesrečen nastop avstralske brejkerke

Veliko zanimanja, žal predvsem v negativni smeri, je sprožil nastop avstralske tekmovalke v brejkdensu, ki je letos prvič na sporedu olimpijskih iger. Šestintridesetletna Rachael "Raygun" Gunn je zaradi svojega nastopa postala tarča posmeha na internetu. Preprost slog in nenavadni gibi, ki jih je prikazala, vključno z oponašanjem kenguruja, so sprožili plaz memov na družbenih omrežjih, obenem pa je Avstralka izgubila vse tri dvoboje na igrah, pri čemer ji sodniki niso prisodili niti ene točke. "Vedno sem bila v vlogi izobčenke," je 36-letnica povedala po nastopu in pojasnila, da je želela s točko pokazati ustvarjalnost ter malo avstralskega značaja. Uporabniki družbenih omrežij tega očitno niso prepoznali. "Kar naredi moja petletna nečakinja, ko mi reče 'poglej'," je ob videu olimpijskega nastopa Raygunove zapisal eden od njih.

6. Razburjene športnice pomirila šele DJ in Lennonov Imagine

The beach volleyball players were having a fight...the DJ decided to turn off the party music and play "Imagine" by John Lennon and peace returned.pic.twitter.com/bN7Ae9uk8M — Figen (@TheFigen_) August 11, 2024

Za poseben trenutek na finalu v ženski odbojki na mivki med Brazilkami in Kanadčankami je poskrbel DJ, ki je vrtel glasbo na prizorišču. V trenutku, ko so se tekmovalke ob izenačeni igri sredi tretjega niza zapletle v pravi besedni spopad in jih ni mogel pomiriti niti sodnik, je posegel v dogajanje in izbral pravo pesem za pomiritev strasti, Imagine Johna Lennona iz leta 1971. Njeno sporočilnost so hitro dojele tudi odbojkarice, se ob tem nasmehnile in zaploskale, gledalci na tribunah pa so začeli prepevati ter valovati z rokami. Tekma se je lahko končno nadaljevala in na koncu so Brazilke osvojile zlato medaljo, Kanadčanke pa srebrno.

7. Najosupljivejša fotografija olimpijskih iger v Parizu?

Here’s the money shot… hang it in the Louvre 🖼️❤️‍🔥#Olympics #Paris2024



📷: Jerome Brouillet pic.twitter.com/hEwmMJYHob — The Olympic Games (@Olympics) July 30, 2024

Fotografija pove več kot tisoč besed in v tem primeru o tem ni dvoma. Francoski fotograf Jerome Brouillet je ovekovečil poseben trenutek brazilskega deskarja Gabriela Medina, ki je na tekmovanju v deskanju osvojil bronasto medaljo, na fotografiji pa se zdi, kot da lebdi na nebu. Fotograf je ob tem le skromno pripomnil, da je morda res dobil posnetek dneva, a da bo to hitro pozabljeno. "Bil sem na čolnu s še šestimi talentiranimi fotografi in že jutri bo v ospredju kakšna druga fotografija."

8. Začudena Kitajka se je pridružila grizljanju medalj

Chinese gymnast Zhou Yaqin reaction to the Italian gymnast podium celebrations pic.twitter.com/GAtHFdt1hs — NO CONTEXT OLYMPICS (@OlympicsContext) August 7, 2024

Chinese gymnast Zhou Yaqin reaction to the Italian gymnast podium celebrations pic.twitter.com/GAtHFdt1hs — NO CONTEXT OLYMPICS (@OlympicsContext) August 7, 2024

Zakaj športniki grizejo medaljo, smo se pred leti spraševali na Sportalu (in našli odgovor) in podobno vprašanje si je zagotovo zastavljala tudi kitajska telovadka Zhou Yaqin, ko je na zmagovalnem odru najboljših na gredi opazovala kolegici iz Italije. Video, ki prikazuje, kako začudeno pogleduje proti olimpijski prvakinji Alice D'Amato in Manili Esposito, ki grizeta svoji medalji, nato pa se hitro odločili, da sledi zgledu, a s to razliko, da je medaljo samo prislonila k ustom, grizenje pa izpustila, je hitro postal uspešnica družbenih omrežij.

9. Pogačarjev kolega nehote v središču pozornosti

#Paris2024 #LesRP

Quand Nils Politt est parti faire pipi dans une brasserie à Paris. 😁 pic.twitter.com/sX32HUtYlc — Passion Cyclisme (@PassionCyclism) August 3, 2024

Popolnoma nehote se je v središču pozornosti znašel nemški kolesar Nils Politt, moštveni kolega Tadeja Pogačarja v ekipi UAE Emirates. V zaključku cestne dirke v središču Pariza se je namreč moral odzvati nujnemu klicu narave in ni mu preostalo drugega, kot da se ustavi in steče v bližnji lokal ter obišče toaletne prostore. Politt je v cilj pripeljal kot 70., z 20-minutnim zaostankom za zmagovalcem dirke Remcom Evenepoelom. "Nisem štel, koliko časa mi je vzelo," je dejal novinarjem v cilju, potem ko je potrdil informacije, da se je moral ustaviti zaradi biološke potrebe. "Bilo je precej toplo, popili smo veliko vode in zaužili veliko gelov. Običajno s tem nimam težav, ampak danes sem imel razdražen želodec," je pojasnil Nemec.

10. Snoop Dogg v vlogi maskote ameriške reprezentance

Foto: Reuters

Na presenečenje marsikoga je bil stalnica številnih olimpijskih prizorišč v Parizu tudi ameriški raper in producent Snoop Dogg. Bil je med zadnjimi nosilci olimpijski bakle, skoraj kot inventar je bil na tribunah številnih olimpijskih tekem, zraven pa je olimpijsko dogajanje komentiral za televizijsko mrežo NBC. Marsikdo se že šali, da bi bil na naslednjih poletnih olimpijskih igrah, ki jih bo gostil Los Angeles, kar on lahko nosilec ameriške zastave.

Foto: Reuters

Preberite še: