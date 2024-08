Slovenci v solzah zaprli boleče poglavje

Slovenski rokometaši so v zaključnih dveh tekmah olimpijskega turnirja doživeli dva izmed najtežjih porazov v zgodovini. Prizori obupanih in razočaranih Slovencev po tekmi s Španijo, ki jim je odnesla bronasto odličje, bodo še dolgo ostali v spominu, prav tako grenek spomin na zamujeno veliko priložnost. Tako na tekmi z Dansko kot na tekmi s Španijo so imeli Slovenci v izdihljajih tekme na voljo dve priložnosti, da tekmo izenačijo. Na tekmi z Dansko so svoj delež prispevali še sodniki, medtem ko proti Špancem Slovenci v dvajsetih sekundah niso izpeljali omembe vredne akcije.

Kaj se je sploh dogajalo? "Iskreno še sam ne vem, kaj se je zgodilo, v zadnjem trenutku smo se nekako premislili glede na situacijo na igrišču. Žal mi je, da nismo prišli do malce bolj kakovostnega zaključka napada. Mislim, da ni bila težava ta zaključek, temveč skozi celotno tekmo nismo našli igre in energije, ki nas je sicer krasila na celotnih olimpijskih igrah. Vodili smo enkrat, dvakrat na celi tekmi in to danes ni bilo dovolj. Mogoče so prevladale izkušnje, pa tudi to ne vem, če je bil razlog. Enostavno danes nismo bili dovolj dobri. Res smo si želeli tako mi kot celotna Slovenija," je bil po koncu razočaran dejal rokometaš Domen Novak.

Slovenci so bili po porazu razumljivo povsem potrti. Foto: www.alesfevzer.com

Ferlin: Ne znam niti razložiti, kako smo bili prepričani, da nam bo uspelo

V zadnjih trenutkih je selektor Uroš Zorman iz igre potegnil še vratarja Klemna Ferlina, ki je dogajanje opazoval od daleč. "Mislil sem, da bomo prišli vsaj do priložnosti, da nam bo vsaj nekaj uspelo izpeljati. Na voljo smo imeli le dvajset sekund, želel sem si, da nam uspe, razmišljal pa sem o tem, da moram sprintati nazaj v gol, če nam slučajno uspe zadeti in bi imeli priložnost še oni. Ni se izšlo. Po tem porazu se še nismo veliko pogovarjali, sam sem vprašal, kaj se je zgodilo v tem napadu, a nisem dobil konkretnega odgovora," je z rameni skomignil slovenski vratar, ki je na tem turnirju pokazal odlično pripravljenost.

"Ne znam niti razložiti, kako smo bili prepričani, da nam bo uspelo. Pokazali smo, da lahko igramo z vsakim, če bi se stvari malce drugače obrnile, bi lahko osvojili zlato odličje. Ne vem niti, kaj bi rekel. Četrto mesto zagotovo ni slabo, a če vemo, kako je vse skupaj potekalo, bi raje izgubil za deset golov. Izgubiti za en gol pa res boli, sploh na tak način," je še dodal Ferlin.

Foto: Anže Malovrh/STA

Zarabec: Z nekaterimi v reprezentanci smo bili zdaj zadnjič skupaj

Iskren kot vedno je bil tudi Miha Zarabec. "Glave so zdaj še res vroče, težko je povedati kaj pametnega. Cel turnir je bil za nas super, izborili smo si še več od pričakovanega. Na koncu smo imeli medaljo na dosegu roke, pa se ni izšlo po planu. Ponosen sem, da sem lahko del te ekipe, vse skupaj res ni enostavno. Žal mi je zaradi celotne Slovenije in navijačev, zaradi naših družin, vsi bi si zaslužili medaljo, a nam je danes zmanjkalo nekaj malenkosti. Težko je, škoda. Nihče si nima česa očitati, borili smo se do konca, vemo, da bo zdaj to bolelo in že boli, a konec koncev smo ekipa. Z nekaterimi v reprezentanci smo bili zdaj zadnjič skupaj … težko je," je bil jasen Zarabec.

"Tekmo so odločile malenkosti. Danes nas spet ni nihče premagal, sploh pa ne Španci, premagali smo sami sebe. Tu nima niti smisla razglabljati o naši želji in motivaciji, vsi smo si želeli kar najboljše, smo pa na koncu morda malce pregoreli v tej želji. Pritisk smo si ustvarili sami, ko smo prišli do tega polfinala. Potem si še toliko bližje sanjam in še bolj čutiš, da je vse na dosegu roke in se ustvari pozitivni pritisk. Po drugi strani pa smo izkušena reprezentanca, nismo se ustrašili, odločale so malenkosti, zagotovo pa je bilo veliko pozitivnega na celotnem turnirju. Zaslužili bi si marsikaj, a smo na koncu ostali praznih rok. Žal," je še sklenil slovenski srednji zunanji igralec.

