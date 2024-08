"Škoda. Fantje so celoten turnir igrali vrhunski rokomet in bi si zaslužili bronasto kolajno. Bil sem prepričan, da jim bo uspelo, a videlo se je, da na koncu ni bilo svežine. Ta poraz se bo morda res vlekel še kar nekaj časa, saj se kolajna na olimpijskih igrah ne ponudi vsak dan, tudi vsaka štiri leta ne, a lahko jim samo čestitamo. Vem, da jim besede v tem trenutku kaj veliko ne pomenijo, a vsa čast za prikazano in poklon vsem akterjem, ki so nas zadnja dva tedna razveseljevali," po porazu slovenske rokometne reprezentance v tekmi za olimpijski bron proti Špancem (22:23) pravi nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste Uroš Šerbec.

Slovenska rokometna reprezentanca se bo z olimpijskih iger, ki jih je začela v Parizu, končala pa v Lillu, vrnila s četrtim mestom. Tako kot v polfinalu proti Dancem je imela v boju za tretje mesto proti Špancem napad za izenačenje in podaljška, a ji ga ni uspelo izsiliti.

Španci so slavili s 23:22 in osvojili peti olimpijski bron, slovenska priložnost za olimpijsko kolajno pa je ostala neizkoriščena.

"Škoda. Fantje so celoten turnir igrali res vrhunski rokomet in bi si zaslužili bronasto kolajno. Bil sem prepričan, da jim bo uspelo, a videlo se je, da na koncu ni bilo svežine. Ne mi ne Španci je nismo imeli, saj je bila to osma tekma. Zelo pomembna tekma, za kolajno, a menim, da smo bili v tem dvoboju na koncu res premalo sveži. Zagotovo je fante tudi poraz proti Danski dodatno psihično obremenil," nam je v prvem komentarju o razpletu tekme za bronasto kolajno dejal Uroš Šerbec in se dotaknil današnje predstave.

"Sem pa prepričan, da če bi prišli do podaljškov, bi bili tam mi uspešnejši. Je, kar je. Bomo pa res ta poraz morda vlekli še kar nekaj časa, saj se kolajna na olimpijskih igrah ne ponudi vsak dan, tudi vsaka štiri leta ne," pravi nekdanji reprezentant Uroš Šerbec, ki je v preteklosti deloval tudi v trenerskem štabu slovenske reprezentance in se z njo leta 2017 veselil brona na svetovnem prvenstvu. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Zaslužili so si to kolajno, ki bi bila tudi za panogo dobrodošla"

"Španska igra nam ne odgovarja preveč. Igrajo zelo počasi, ubijajo tempo igre, ko osvojijo žogo, sta pa oba 'krilca' zelo hitra in tako kaznujejo naše napake. Teh smo imeli danes kar veliko. Španci niso prikazali ničesar posebnega, a nam, kot pravim, ta igra ne odgovarja, tako da nam ni uspelo razviti poletne hitre igre, s katero bi dosegali hitre, lahke gole. Potem so se malo mučili, tudi rezultat je bil nizek, na koncu sta odločili žoga, dve. Mi smo zgrešili, oni zadeli. Žal. Res mi je žal za te fante, za to generacijo. Ko jih je prevzel Zorman, so začeli slabo, vtis sprva ni bil najboljši, a s tem povabilom na svetovno prvenstvo na Poljskem so le prišli v kombinacije za olimpijske kvalifikacije. Zdaj pa so na teh olimpijskih igrah odigrali vrhunsko, res lep rokomet, zame eden najlepših. Ponavljam, da bi si zaslužili to bronasto kolajno. Tudi za rokomet kot panogo bi bilo zelo dobrodošlo, ker vemo, da smo v močnem upadu. Sploh kar zadeva klubski rokomet v Sloveniji, tudi finančno," je 56-letnik, ki je na olimpijskih igrah v Sidneyju z rojaki zasedel osmo mesto, obžaloval zamujeno priložnost.

"Kolajna na olimpijskih igrah se ne ponudi vsak dan, tudi vsaka štiri leta ne. Kljub vsemu vse pohvale celotni ekipi s selektorjem na čelu, vrhunsko jih je bilo gledati teh 14 dni." Foto: www.alesfevzer.com

"Španija je bila premagljiva na obeh tekmah"

Še toliko bolj ob dejstvu, da so bili tekmeci zreli za poraz. "Španci so bili premagljivi tako danes kot že na prvi tekmi, ko smo imeli po lastni neumnosti deset črnih minut, oni pa so tako kakovostni, da jih znajo izkoristiti in narediti razliko. Danes smo bili še bližje zmagi, a žal zna na takih tekmah odločiti ena zgrešena žoga. Tudi ta zadnji napad ni bil najbolje izpeljan. Tukaj se je videlo, da je primanjkovalo tiste svežine, s katero se potem producira samozavest in je potem vse lažje. Tudi zalet je močnejši, glava dela boljše, ko si svež. Sem pa prepričan, da če bi prišli do podaljškov, bi bili tam mi uspešnejši. Je, kar je. Ta poraz se bo morda res vlekel še kar nekaj časa, saj se kolajna na olimpijskih igrah ne ponudi vsak dan, tudi vsaka štiri leta ne. Kljub vsemu vse pohvale celotni ekipi s selektorjem na čelu," razmišlja nekdanji kapetan, ki je dres s slovenskim grbom oblekel 120-krat in dosegel 467 golov, tako da je na lestvici strelcev med najboljšo deseterico.

"Na površje je prišla utrujenost"

Na tem olimpijskem turnirju je bil s 56 goli prvi slovenski strelec, sicer pa drugi med vsemi, Aleks Vlah, ki pa ga je Špancem danes uspelo ustaviti pri treh golih. "Tudi pri Aleksu je na površje prišla utrujenost, tako kot pri vsaki ekipi. Nanj so Španci še posebej pazili, bili so mu vedno korak bližje, tako da najprej ni prišel do izraza, a se je potem vrnil, dal tri gole, zopet pokazal kakovost, na koncu žal zgrešen strel. Da, manjkali so dva, trije goli, ki jih ponavadi da, a žal je tudi on samo človek. Zna biti, da ga je poraz proti Dancem načel bolj kot druge, tudi psihično, saj le igra na Danskem in bi mu tista zmaga pomenila ogromno. A rokomet je ekipni šport in Aleks je bil vrhunski. Bil je eden od trojice z Jancem in Ferlinom, ki je vlekla voz in ostale igralce delala boljše."

"Verjamem, da jih bo to še nekaj časa peklo, a ne glede na to, moj poklon vsem akterjem, ki so nas zadnja dva tedna razveseljevali." Foto: www.alesfevzer.com

"Verjamem, da jih bo to še nekaj časa peklo, a ..."

Šerbec se dobro zaveda, da so po takšnem porazu besede spodbude bolj slaba tolažba, a jim ob četrtem mestu, kar je izenačena najboljša uvrstitev slovenske ekipe na poletnih igrah v samostojni državi, iskreno čestita.

"Lahko jim samo čestitamo. Vsa čast za prikazane predstave na olimpijskih igrah in globok poklon. Vem, da jim te besede v tem trenutku kaj veliko ne pomenijo. Tudi mi smo bili še kako razočarani, ko smo v četrtfinalu Sidneyja izgubili z Rusi. Takrat smo še igrali tekme za mesta med petim in osmim, a mi se za tisti tekmi nismo mogli več sestaviti, nismo več prišli k sebi, tako da vem, da jim je hudo. Verjamem, da jih bo to še nekaj časa peklo, a ne glede na to, moj poklon vsem akterjem, ki so nas zadnja dva tedna razveseljevali," je zaključil nekdanji član trenerskega štaba slovenske reprezentance.