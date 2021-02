Večmilijonska goljufija z najbolj zaželenimi torbicami na svetu

Torbice modne hiše Hermes, predvsem modela birkin in kelly, so najbolj zaželene torbice na svetu. Povpraševanje močno presega ponudbo, stranke morajo tudi po več let čakati, da lahko zanje odštejejo vrtoglavo visoke zneske.

Tudi zato je kriminalna združba v Parizu kar štiri leta uspešno goljufala kupce in jim torbice prodajala po trikrat višjih cenah od nakupnih, je poročal francoski časopis Le Parisien.

Torbice so kupovale lažne stranke

Torbico kelly so pri Hermesu poimenovali po igralki in poznejši monaški kneginji Grace Kelly. Foto: Guliverimage/AP Združba, ki so jo policisti pred kratkim razkrinkali in aretirali, je torbice kupovala v Hermesovih trgovinah v Franciji in drugod po Evropi s pomočjo lažnih strank.

Večinoma so to bile ženske, oblečene v draga oblačila, da bi dajale vtis, da so zelo premožne in s tem "vredne" prestižne torbice − nobena skrivnost ni namreč, da pri Hermesu prednost dajejo strankam, za katere menijo, da so pomembne in predvsem globokih žepov.

Od nekaj tisoč do več sto tisoč evrov

Torbice birkin veljajo za najdražje na svetu, njihove cene se začnejo pri nekaj deset tisoč evrih, najprestižnejše pa stanejo tudi do več sto tisoč evrov. Torbice kelly so medtem nekoliko "cenejše", stanejo od nekaj tisoč do nekaj deset tisoč evrov.

Torbica birkin iz kože nilskega krokodila in okrašena z diamanti je med najredkejšimi in najbolj zaželenimi na svetu, njena cena na dražbah dosega tudi več kot 300 tisoč evrov. Foto: Reuters

Neučakanim kupcem so jih prodajali po trikrat višjih cenah

Lažne stranke, ki so za obiskovanje Hermesovih trgovin dobile okoli 500 evrov na dan, so torbice izročale kriminalni združbi, ta pa jih je nato preprodajala kupcem, ki so bili preveč neučakani, da bi nanje po ustaljeni poti čakali več let, in ki so bili pripravljeni plačati vrtoglave, tudi do trikrat višje cene od nakupne.

Policija, ki je sumljive posle zaznala že lani, je prejšnji teden aretirala 12 članov združbe, ki jo je vodil 40-letni Francoz tunizijskega porekla. Ocenjujejo, da so s preprodajo torbic zaslužili več deset milijonov evrov, denar pa naj bi poniknil v Tunizijo in na Portugalsko.

