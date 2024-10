Umrl je "skromni" milijarder

V 86. letu je umrl je Ratan Tata, eden mednarodno najbolj prepoznavnih indijskih poslovnežev, poroča BBC. Več kot dve desetletji je vodil skupino Tata, znano kot konglomerat več kot 100 podjetij, ki zaposlujejo približno 660.000 ljudi. Med najbolj znanimi podjetji v lasti skupine sta Jaguar in Land Rover, ključno podjetje v poslovnem imperiju pa je podjetje Tata Steel.

Ratan Tata se je rodil leta 1937 v tradicionalni indijski skupnosti Parsis – visoko izobraženi in uspešni skupnosti, ki izvira iz zoroastrskih beguncev v Indiji.

Ratan Tata je študiral v ZDA, kjer je diplomiral iz arhitekture na univerzi Cornell. V ZDA se ni naučil voziti le avtomobila, temveč je tam uresničil tudi svojo veliko strast in se izšolal za letalskega pilota. Redno je zato kasneje pilotiral tudi službena reaktivna letala.

V Indijo se je vrnil leta 1962, ko je njegova babica Lady Navajbai zbolela in ga poklicala. Takrat ga je JRD Tata - sorodnik iz druge veje družine - prosil, naj se pridruži skupini Tata.

Ratan Tata je bil poslan v jeklarno podjetja v Jamshedpurju v vzhodni Indiji, kjer je delal nekaj let, preden je postal tehnični pomočnik direktorja

Na čelo skupine leta 1991

Leta 1991 je JRD Tata, ki je vodil skupino več kot pol stoletja, imenoval Ratana Tata za svojega naslednika.

Pod njegovim vodstvom se je začela Tata uveljavljati kot globalna blagovna znamka, na zahodu so izpeljali več drznih prevzemov, med drugim angleško-nizozemskega proizvajalca jekla Corus ter Jaguarja in Land Roverja.

Manj uspešna je bila družba, ko se je leta 2009 lotila podviga velikoserijske izdelave varnega in cenovno dostopnega avtomobila za manj kot 1000 evrov. Po začetnem uspehu in evforiji je znamka zaradi težav s proizvodnjo in trženjem začela izgubljati konkurenčno prednost pred drugimi proizvajalci.

Obžaloval je proizvodnjo najcenejšega avtomobila

Foto: Tata Group Tata je kasneje dejal, da je bila ogromna napaka, da so avtomobil Nano tržili kot najcenejši avto na svetu. "Ljudje ne želijo, da bi jih videli voziti najcenejši avto na svetu!" je poudaril.

Peter Casey, ki je o njemu napisal biografijo, je Tata opisal kot "skromnega, zadržanega in celo sramežljivega človeka". Bil naj bi tudi razmišljujoč poslovnež. Potem ko so v eni od njegovih indijskih tovarn leta 1989 poklicali policijo, da konča stavko, ki je ohromila proizvodnjo, je Tata novinarjem dejal: "Mogoče smo svoje delavce jemali za samoumevne. Predvidevali smo, da delamo vse, da se bodo dobro počutili, a verjetno nismo."