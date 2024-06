Avstrijski milijarder se je pri 91 letih šestič poročil

Razvpiti avstrijski podjetnik Richard Lugner je pretekli konec tedna že šestič skočil v zakon, njegova žena ima skoraj 50 let manj od njega.

Richard Lugner, avstrijski multimilijarder, znan predvsem po svoji udeležbi na dunajskem Opernem plesu, na katerega vabi svetovne zvezdnice, se je v soboto znova, že šestič poročil. "To je moj zadnji zakon," je izjavil pred poroko.

Njegova nevesta je 42-letna Simone Bienchen Reiländer, s katero sta se oktobra lani zaročila, se decembra razšla in se nato spet pobotala. V soboto sta se poročila civilno, cerkveno poroko pa načrtujeta za jesen, poročajo avstrijski mediji.

Živahni podjetnik je razkril, da poročnega potovanja ne načrtujeta. "Simone načrtuje veliko dela na vrtu in nima časa za dopust, je kot marljiva čebelica," je izjavil milijarder, ki je v preteklosti večkrat poudaril, da ne mara biti sam.

Foto: Profimedia

Iz prejšnjih zvez ima štiri otroke, njegov najstarejši sin je rojen leta 1963, skoraj 20 let pred novo očetovo ženo. Sicer pa je bila prejšnja Lugnerjeva žena še mlajša, to je bila Playboyeva zajčica Cathy Schmitz, ki je od njega mlajša kar 57 let. Ločila sta se leta 2016.

Richard Lugner je bil prvič, med letoma 1961 in 1978, poročen s Christine Gmeiner, njegov drugi zakon s Cornelio Lauferweiler je trajal od 1979 do 1983. Njegova tretja žena Susanne Dietrich je pri le 34 letih umrla zaradi zapletov po estetski operaciji nosu, s četrto ženo Christine Lugner pa je bil poročen med letoma 1991 in 2007.