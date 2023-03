Pevka Katy Perry pojasnila, kaj se dogaja z njenim obrazom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška pevka Katy Perry je za revijo Vogue razkrila, kako izvaja trik z očmi, ki je lani postal viralen. Njeni oboževalci so bili namreč prepričani, da gre za "okvaro" njenega obraza, zdaj pa je pevka pojasnila, da gre za trik "doll eye", pri katerem je eno oko zaprto, drugo pa odprto.

"Zaprem lahko eno oko in še vedno opravljam vse funkcije. Že 15 let sedim na frizerskem stolu. Če mi na eno oko nanašajo ličila, frizer pa mi v istem času ureja pričesko, želim videti, kakšna je pričeska," se je pošalila.

V 20 letih na glasbeni sceni je razvila številne spretnosti in trike

Glede na to, da je Perryjeva na glasbeni sceni že več kot 20 let, je v tem času razvila številne spretnosti in trike, s katerimi si lahko pomaga pri vsakodnevnih opravilih.

Spomnimo, omenjeni trik je Katy izvedla na koncertu v Las Vegasu oktobra lani. Posnetek s koncerta se je hitro razširil na družbenih omrežjih, njeni oboževalci pa so bili prepričani, da je med koncertom utrpela "mehansko okvaro", saj dalj časa ni mogla odpreti enega očesa. Večina uporabnikov družbenih omrežij je takrat predvidevala, da ima pevka težave z umetnimi trepalnicami, a očitno je šlo le za trik, s katerim se je pošalila s svojimi oboževalci.

