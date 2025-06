Poletni stajling Katarine Vidic, ki vas bo navdušil

Katarina Vidic je modna vplivnica, ki na svojih družbenih omrežjih prikazuje elegantne stajlinge. Njene modne izbire pa ne navdušujejo le v Sloveniji, temveč tudi daleč naokoli. Tokrat smo opazili stajling, ki je odličen za poletne dni. To so kosi, ki jim ne manjka niti elegance niti sproščenosti. V nadaljevanju tega članka vam razkrijemo, kako lahko podoben videz ustvarite sami.

Eleganten brezrokavnik

Strukturiran brezrokavnik v sivi, beli ali bež barvi je popolna izbira za poletje, saj deluje sofisticirano, a lahkotno, nosite pa ga lahko za najrazličnejše priložnosti. Katarina ga kombinira brez majice spodaj, kar je v letošnjih poletnih trendih izrazito v ospredju.

Ohlapne kratke hlače

Visok pas in širok kroj ustvarita ravno pravšnjo mero elegance in udobja. Ključ pa je v materialu. Izberite rahlo strukturirano tkanino, ki lepo pade in doda celotnemu videzu lahkoten občutek.

Čevlji z visoko peto

Minimalistični črni čevlji s peto z zaprtim sprednjim delom uravnotežijo sproščenost hlač in dodajo videzu kanček formalnosti. Prava izbira za vse, ki tudi poleti prisegajo na brezčasne kose.

Črna torbica

Črna torbica s strogimi linijami zaokroži stajling in poskrbi za kontrast. Katarina je izbrala minimalistično torbico čez ramena, ki deluje kot šik poudarek in je dovolj vsestranski za več različnih priložnosti.

