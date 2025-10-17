Osmi krog angleškega nogometnega prvenstva bo ponudil največji derbi, kar jih premore zgodovina angleškega klubskega nogometa. V nedeljo se bosta namreč na Anfieldu udarila Liverpool in Manchester United, prvi veliki derbi pa tako čaka tudi Benjamina Šeška, ki upa na svoj tretji zadetek v dresu rdečih vragov, sploh ob podatku, da je Liverpool izgubil na zadnjih treh zaporednih tekmah v vseh tekmovanjih in padel na drugo mesto.

Benjamin Šeško ni imel preprostega začetka poti v Manchester Unitedu. Kritizirale so ga nekatere klubske legende, a je na zadnjih dveh tekmah dosegel dva gola. Na zadnjih dveh reprezentančnih tekmah s Slovenijo je ob dveh remijih sicer ostal brez doseženega zadetka. Obe ekipi, tako Manchester kot Liverpool, sta pod pritiskom iz različnih razlogov. Liverpool si prizadeva za okrevanje po treh zaporednih porazih pred reprezentančnim premorom, United pa prvič pod vodstvom Rubena Amorima meri na dve zaporedni zmagi v premier ligi.

Mnogi pričakujejo tudi obračun dveh napadalcev, ki sta se na Otok preselila letos poleti - Šeška in napadalca Liverpoola Huga Etikiteja. Čudežna napadalca sta skupaj stala več kot 150 milijonov funtov, pri čemer so oderuške ponudbe, ki so jih oddali pri Liverpoolu in Unitedu, precej smiselne glede na njuni sezoni 2024/25 v bundesligi. Francoz je v premier ligi do zdaj dosegel tri gole, Šeško dva, ob tem ima napadalec Liverpoola še asistenco, je pa Slovenec večkrat streljal v okvir vrat (6:4).

Hugo Ekitike Foto: Reuters

Liverpool je na zadnjih 14 srečanjih z Manchester Unitedom izgubil le enkrat, ekipi pa trenutno na lestvici loči pet točk.

Schmeichel: Ne razumem

Šeško je ob tem ves čas pod drobnogledom strokovnjakov in nekdanjih nogometašev na Otoku. Zadnji v vrsti je bil nekdanji vratar Manchester Uniteda Peter Schmeichel, ki je dejal, da sta bila podpis pogodbe s Šeškom in prodaja Rasmusa Hojlunda "čudna". 22-letni Hojlund se je pred sezono preselil na posodo k Napoliju, kjer je impresivno začel, saj je na prvih šestih tekmah zadel štirikrat. "Nakup Šeška se mi je zdel čuden, imeli smo Hojlunda, ki je bil v zadnjih dveh sezonah brez prave podpore okoli sebe, poglejte samo, kaj zdaj počne v Napoliju skupaj z De Bruynejem in McTominayem. Namesto da bi pripeljali še kakšnega organizatorja, smo odšteli 80 milijonov za Šeška. Hojlund bi s Cungo in Mbeumom dobil točno tisto, kar je potreboval. Ne razumem," je bil neposreden 61-letni nekdanji danski nogometaš.

V soboto na delu Man City in Arsenal

Sobota v premier ligi se bo sicer začela z obračunom Nottinghama in Chelseaja, Manchester City čaka srečanje z Evertonom, za konec sobotnega dogajanja pa se bo vodilni Arsenal mudil pri Fulhamu. Nedeljski spored bosta odprla Tottenham in Aston Villa.

Angleško prvenstvo, 8. krog:

Sobota, 18. oktober:

Nedelja, 19. oktober:

Ponedeljek, 20. oktober:

Lestvica:

Najboljši strelci: 9 – Haaland (Man City)

6 – Semenyo (Bournemouth)

4 – Anthony (Burnley), Thiago (Brentford)

3 – Bowen (West Ham), Caicedo (Chelsea), Ekitike (Liverpool), Fernandez (Chelsea), Gyökeres (Arsenal), Isidor (Sunderland), Ndiaye (Everton), Richarlison (Tottenham), Sarr (Crystal Palace), Woltemade (Newcastle)

2 – Benjamin Šeško (Man United) ...

...

Preberite še: