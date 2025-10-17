Pred obračunom hokejske lige ICE med Olimpijo in Salzburgom je slovensko prestolnico obiskal direktor tekmovanja Christian Feichtinger. Predstavil je smernice delovanja lige, želje za prihodnost in pohvalil dobro delo v ljubljanskem klubu. Pa tudi gledalce, saj ima Olimpija najboljšo gledanost po televiziji in tudi številno v dvorani.

HK Olimpija je vodilni v ligi ICE. Foto: Aleš Fevžer Na tekmi med edinim slovenskim predstavnikom in zasedbo s Solnograškega se obeta najboljši obisk v sezoni (pričakujejo 3.500 gledalcev); med ekipama pa vlada trdo rivalstvo še iz časov "stare" Olimpije, ki je bila pred desetletjem in pol na pragu zmage v tekmovanju, a je po administrativni napaki in odločitvi vodstva tekmovanja takrat izgubila. Tudi na to se je navezal Christian Feichtinger, ki je priznal, da se Salzburg v Ljubljani "ne počuti vedno prijetno". A je nato poudaril, da je tudi takšno rivalstvo dobro za ligo in da se veseli večernega obračuna.

"V Ljubljani se vedno počutimo dobro. Ta projekt vodim že 25 let, verjamem v naš mednarodni značaj. Imamo ekipe iz petih držav, dveh prestolnic in osnova je res dobra. To, da je Olimpija prva na lestvici, pa kaže tudi na to, da v Ljubljani dobro delajo. Bomo videli, na koliko tekem končnice bomo morali še priti v Ljubljano," je gostiteljem polaskal direktor lige. Poudaril je, da je gledanost Olimpije v televizijskih prenosih največja v ligi, pa tudi povprečno število gledalcev je precej večje zaradi navijačev v Tivoliju.

Direktor je pohvalil dobro sodelovanje z Olimpijo in njenim predsednikom Miho Butaro; slovenskega gostitelja je razveselil tudi s podatkom, da bo naslednja skupščina tekmovanja še letos potekala prav v Ljubljani. Ob vprašanju širitve lige je prvi mož tekmovanja diplomatsko in previdno namignil, da v ligi (trenutno je 13 ekip) ne bodo na silo iskali še kakšnega člana. Feichtinger je poudaril, da je bolje počakati, da je nek klub res pripravljen na vstop v tekmovanje. Zadnje opozorilo je bil primer Asiaga, ki so ga zaradi različnih težav iz lige kot prvo ekipo doslej izključili in zdaj spet igra v alpski ligi. Kot novinec pa se je letos izkazal budimpeštanski Ferencvaros. "Razlika je, ali v klubu mislijo, da lahko igrajo v ligi, ali pa so res sposobni igrati. V Ferencvarosu vedo, kaj pomeni skok na višjo raven. Ni slišati velika razlika, a je," je dejal Feichtinger.

Miha Butara Foto: Aleš Fevžer "Ko smo šli mi skozi ta proces, smo bili pošteni, a je bilo delo težko. Pogovarjati smo se začeli leta 2019, preverjali smo vse, kar smo morali izpolnjevati, pa je še vedno kakšna stvar, ki te preseneti. Pomembno je, da so moštva res pripravljena za nastop v ligi," pa je o tej temi dejal predsednik domačega kluba Butara.

Čeprav je novinarska konferenca potekala na terenu Olimpije in pred tekmo ljubljanskega kluba, se sogovorniki niso mogli izogniti niti jeseniškemu klubu. Ob znanih težavah v gorenjski hokejski zasedbi, vprašljiv je bil celo nastop v alpski ligi, so v vodstvu lige poudarili, da dogajanje skrbno spremljajo. So tudi v navezi s slovensko hokejsko zvezo, je pa direktor lige poudaril, da je obstoj jeseniškega kluba ključen za slovenski hokej. "Ne gre samo še za en klub iz ene od držav članic tekmovanja. Klubi včasih ugasnejo, toda če bi se to zgodilo s tako tradicionalnim hokejskim okoljem, bi bilo slabo za slovenski hokej," je opozoril Feichtinger.

V ligi pa se veselijo, da bodo na SP elitne skupine naslednje leto 2026 nastopile reprezentance vseh udeleženk lige, kar se je zgodilo prvič. Po eni strani je to precej olajšalo pripravo tekmovalnega koledarja, po drugi strani pa je tudi potrditev dobrega dela v ligi ICE. Kot je med konferenco večkrat poudaril Feichtinger, pa liga ICE ni razširjeno avstrijsko prvenstvo, ampak gre za mednarodno tekmovanje.