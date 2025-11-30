Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
30. 11. 2025,
20.50

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37

Natisni članek

Natisni članek
Ferencvaroš HK Olimpija hokej IceHL

Nedelja, 30. 11. 2025, 20.50

40 minut

Liga ICE, 30. november

Olimpija novinca v ligi premagala z golom v podaljšku

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37
HK Olimpija Ferencvaros | Olimpija gosti Ferencvaros. | Foto Aleš Fevžer

Olimpija gosti Ferencvaros.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejisti HK Olimpija so teden s tremi domačimi tekmami sklenili z zmago v podaljšku. Na derbijih so najprej premagali Pustertal, v petek pa izgubili z Gradcem, zdaj pa so novinca v ligi madžarski Ferencvaros premagali z 2:1. Za zmago je zadel Marcel Mahkovec.

Hk olimpija : graz99ers
Sportal Olimpija izgubila dve minuti pred koncem in prepustila prvo mesto

V Tivoliju je prvič gostoval novinec v tekmovanju Ferencvaros, ki so ga zmaji enkrat v sezoni že premagali, v Budimpešti je bilo 7:4. A se je tokrat hitro pokazalo, da bo šel dvoboj v podobno smer kot petkov proti Gradcu (0:1). Pravih priložnosti je bilo malo, izkazala sta se tudi oba vratarja, Lukaš Horak pri domačih in Balizs Bence pri gostih.

HK Olimpija Ferencvaros | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer V nadaljevanju so imeli terensko premoč domači, v 26. minuti pa so se razveselili prvega zadetka. Po strelu Aljoše Crnovića od daleč je vratar tekmecev plošček odbil natančno do Marlyja Quinca, ki mu iz bližine ni bilo težko zadeti. A vodilni gol nato le ni prinesel želene sproščenosti pri Ljubljančanih. Čeprav so imeli še vedno premoč, so deset minut pozneje gostje izenačili, po slabšem posredovanju sicer dobro razpoloženega Horaka je do ploščka pred vrati prišel Jussi Tammela in zadel za 1:1.

Podobno je bilo v zadnjem delu. Rahle premoči domači niso spremenili v še kakšen zadetek, najbližje je bil v 53. minuti Jaka Sodja, a je bil po njegovem samostojnem prodoru zmagovalec Bence. Sedmič v sezoni je za Ljubljančane tako odločal dodatni del tekme. Tudi v tem so bili nevarnejši, lepo priložnost je imel najprej Zach Boychuk, v zadnji minuti še Alex Petan, potem pa je 53 sekund pred koncem z natančnim strelom za končno slavje, peto po podaljških, poskrbel Marcel Mahkovec.

HK Olimpija Ferencvaros | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

Olimpija je zdaj tretja na lestvici s 45 točkami, toliko jih ima tudi celovški KAC, ki je v koroškem derbiju premagal VSV s 4:1. Pred njima sta le Pustertal in Graz99ers s po 47 točkami. Pustertal je visoko s 7:1 premagal Vorarlberg, enega od zadetkov je dosegel Rok Tičar. Gradec je bil od Linza boljši s 3:2.

Tudi naslednji Olimpijin tekmec bo madžarski, v sredo bodo Ljubljančani gostovali v Szekesfehervarju.

ICEHL, 30. november:

Lestvica:

Preberite še:

Dallas Stars
Sportal Osamela tekma, a kar 11 golov: Dallas se je znesel nad podprvaki
Hk Olimpija : Pustertal
Sportal Olimpija s povratnikom Horakom dobila derbi in se vrnila na vrh
Hdd Jesenice : Vipiteno
Sportal Jeseničani v zadnji tretjini zapravili vodstvo in ostali praznih rok
Ferencvaroš HK Olimpija hokej IceHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.