Olimpija novinca v ligi premagala z golom v podaljšku

Hokejisti HK Olimpija so teden s tremi domačimi tekmami sklenili z zmago v podaljšku. Na derbijih so najprej premagali Pustertal, v petek pa izgubili z Gradcem, zdaj pa so novinca v ligi madžarski Ferencvaros premagali z 2:1. Za zmago je zadel Marcel Mahkovec.

V Tivoliju je prvič gostoval novinec v tekmovanju Ferencvaros, ki so ga zmaji enkrat v sezoni že premagali, v Budimpešti je bilo 7:4. A se je tokrat hitro pokazalo, da bo šel dvoboj v podobno smer kot petkov proti Gradcu (0:1). Pravih priložnosti je bilo malo, izkazala sta se tudi oba vratarja, Lukaš Horak pri domačih in Balizs Bence pri gostih.

Foto: Aleš Fevžer V nadaljevanju so imeli terensko premoč domači, v 26. minuti pa so se razveselili prvega zadetka. Po strelu Aljoše Crnovića od daleč je vratar tekmecev plošček odbil natančno do Marlyja Quinca, ki mu iz bližine ni bilo težko zadeti. A vodilni gol nato le ni prinesel želene sproščenosti pri Ljubljančanih. Čeprav so imeli še vedno premoč, so deset minut pozneje gostje izenačili, po slabšem posredovanju sicer dobro razpoloženega Horaka je do ploščka pred vrati prišel Jussi Tammela in zadel za 1:1.

Podobno je bilo v zadnjem delu. Rahle premoči domači niso spremenili v še kakšen zadetek, najbližje je bil v 53. minuti Jaka Sodja, a je bil po njegovem samostojnem prodoru zmagovalec Bence. Sedmič v sezoni je za Ljubljančane tako odločal dodatni del tekme. Tudi v tem so bili nevarnejši, lepo priložnost je imel najprej Zach Boychuk, v zadnji minuti še Alex Petan, potem pa je 53 sekund pred koncem z natančnim strelom za končno slavje, peto po podaljških, poskrbel Marcel Mahkovec.

Foto: Aleš Fevžer

Olimpija je zdaj tretja na lestvici s 45 točkami, toliko jih ima tudi celovški KAC, ki je v koroškem derbiju premagal VSV s 4:1. Pred njima sta le Pustertal in Graz99ers s po 47 točkami. Pustertal je visoko s 7:1 premagal Vorarlberg, enega od zadetkov je dosegel Rok Tičar. Gradec je bil od Linza boljši s 3:2.

Tudi naslednji Olimpijin tekmec bo madžarski, v sredo bodo Ljubljančani gostovali v Szekesfehervarju.

ICEHL, 30. november:

Lestvica:

