PSG drugič zapored remiziral, a šele po preobratu

Za uvod v osmi krog francoskega prvenstva je vodilni PSG v derbiju gostil Strasbourg. Parižani so v prejšnjem krogu remizirali z Lillom in zdaj še s Strasbourgom, ki je v 50. minuti celo vodil s 3:1. Zadetek za končni izid 3:3 je v 79. minuti dosegel Senny Mayulu. Razlika med ekipama na vrhu lestvice ligue 1 tako ostaja ena sama točka.

Parižani, ki so bili pred tem krogom vodilni s 16 točkami, so proti Strasbourgu, ki je bil pred trem krogom del trojice s po 15 točkami, dobro začeli in povedli v šesti minuti z golom Bradleyja Barcolaja. Toda gosti so tudi kmalu pokazali, da bodo gledalci spremljali še kako zanimiv obračun. Joaquin Panichelli v 26. in Diego Moreira v 41. minuti sta namreč poskrbela za preobrat.

Panichelli, ki je pred sezono okrepil ambiciozni Strasbourg, je v 49. minuti še povečal prednost na 3:1, s svojim sedmim golom v sezoni je tudi vodilni strelec lige. Branilec naslova PSG pa se je nato le rešil iz zagate, Goncalo Ramos je namreč v 58. minuti uspešno izvedel enajstmetrovko, Senny Mayulu pa je v 79. poskrbel za izenačenje.

Marseille bo v soboto gostil Le Havre, Lyon pa se bo mudil pri Nici.

