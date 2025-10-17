Petek, 17. 10. 2025, 22.40
1 ura, 17 minut
Francosko prvenstvo, 8. krog
PSG drugič zapored remiziral, a šele po preobratu
Za uvod v osmi krog francoskega prvenstva je vodilni PSG v derbiju gostil Strasbourg. Parižani so v prejšnjem krogu remizirali z Lillom in zdaj še s Strasbourgom, ki je v 50. minuti celo vodil s 3:1. Zadetek za končni izid 3:3 je v 79. minuti dosegel Senny Mayulu. Razlika med ekipama na vrhu lestvice ligue 1 tako ostaja ena sama točka.
Parižani, ki so bili pred tem krogom vodilni s 16 točkami, so proti Strasbourgu, ki je bil pred trem krogom del trojice s po 15 točkami, dobro začeli in povedli v šesti minuti z golom Bradleyja Barcolaja. Toda gosti so tudi kmalu pokazali, da bodo gledalci spremljali še kako zanimiv obračun. Joaquin Panichelli v 26. in Diego Moreira v 41. minuti sta namreč poskrbela za preobrat.
Panichelli, ki je pred sezono okrepil ambiciozni Strasbourg, je v 49. minuti še povečal prednost na 3:1, s svojim sedmim golom v sezoni je tudi vodilni strelec lige. Branilec naslova PSG pa se je nato le rešil iz zagate, Goncalo Ramos je namreč v 58. minuti uspešno izvedel enajstmetrovko, Senny Mayulu pa je v 79. poskrbel za izenačenje.
Marseille bo v soboto gostil Le Havre, Lyon pa se bo mudil pri Nici.
Francosko prvenstvo, 8. krog:
Petek, 17. oktober:
Sobota, 18. oktober:
Nedelja, 19. oktober:
Najboljši strelci:
7 - Panichelli (Strasbourg)
5 - Fati (Monaco)
4 - Kebbal (Paris), Lepaul (Rennes), Barcola (PSG)
3 - Aubameyang (Marseille), Del Castillo (Brest), Diop (Nice), Fati (Monaco), Magri (Toulouse), Ndiaye (Le Havre), Neves (PSG), Pagis (Lorient), Soumare (Le Havre), Tosin (Lorient)
