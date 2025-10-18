Kaj se bo danes dogajalo v Ljubljani? Tudi sobota bo rezervirana za tekače.

Ljubljana bo dva dni središče tekaškega dogajanja, sej se bodo na dvodnevnem prazniku teka pomerili tako majhni otroci, šolarji kot elitni tekači. Današnji dan je tradicionalno rezerviran za šolske teke, v nedeljo sledijo še boji najboljših na 42, 21 in 10 km. Slovenski tekači obljubljajo nove rekorde, organizatorji so rekord udeležbe že podrli.

Letos je za oba dneva prijavljenih rekordnih 29.555 tekačev iz 84 držav. Rekordno število prijav je na maratonski razdalji, kot tudi med tujimi tekači. Organizatorji si ob rekordnem obisku obetajo tudi tekaške rekorde.

Za današnje otroške in šolske teke je prijavljenih 10.176 tekačev, za nedeljski glavni del pa 19.379. Od tega jih bo na najdaljši razdalji nastopilo rekordnih 3573, za polmaraton 8613, na 10 km pa jih bo teklo 7931.

Današnji šolski teki bodo šteli tudi za DP v uličnih tekih, kot ambasadorka pa jih bo pospremila mlada slovenska atletinja Živa Remic. S teki otrok želijo organizatorji spodbujati zdrav življenjski slog in kulturo gibanja od malih nog.

Nedelja: ob 8.00 start teka na 10km, ob 9.00 start maratona in polmaratona

Glavni del maratona bo na sporedu v nedeljo. Ob 8. uri bodo najprej startali tekači na Garminov tek na 10 km, ob 9. uri pa skupaj še udeleženci polmaratona Generali Zame na 21 in Heinekena 0.0 maratona na 42 km.

Starti ostajajo na Slovenski cesti pri Figovcu, trase pa takšne kot doslej in so po Ljubljani že opremljene s tablami z motivacijskimi slogani. Tudi cilji tekov so na istem mestu, Kongresnem trgu, kjer bodo vsi tekači, ki bodo prečkali ciljno črto, prejeli medaljo.

Poleg športnih rekordov se v Ljubljani letos obeta tudi vsaj en Guinnessov, saj ima iz skupine Gadi načrte maraton preteči s harmoniko. Eden od pogojev je, da nanjo vso pot tudi igra.

