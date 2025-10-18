Kanadsko-češki finale v Osaki

Kanadčanka Leylah Fernandez in Čehinja Tereza Valentova sta finalistki teniškega turnirja serije WTA 250 v Osaki na Japonskem z denarnim skladom 237.270 evrov. Četrta nosilka Fernandez je bila v polfinalu v treh nizih boljša od Romunke Sorane Cirstea, kvalifikantka Valentova pa je prav tako ugnala Romunko Jaqueline Cristian z 2:1 v nizih.

Triindvajsetletna Leylah Fernandez je po nekaj manj kot dveh urah igre s 6:1, 2:6 in 6:4 strla Cirstea in se uvrstila v osmi finale v karieri. Finalistka odprtega prvenstva ZDA 2021 bo lovila peto lovoriko na najvišji ravni, 27. igralka na svetovni jakostni lestvici WTA pa je letos julija že slavila v Washingtonu.

Valentova, 78. igralka sveta, se je v Osaki v glavni del turnirja prebila skozi kvalifikacije. Komaj 18-letnica je s prebojem v finale dosegla največji uspeh v karieri.

Za zmago nad Cristian je potrebovala kar dve uri in 43 minut, na koncu pa slavila s 6:7, 6:4 in 6:3. Julija se je Čehinja na domačem turnirju v Pragi prvič uvrstila v polfinale turnirja WTA.

Osaka, WTA 250 (237.270 evrov):

- polfinale:

Leylah Fernandez (Kan/4) - Sorana Cirstea (Rom) 6:1, 2:6, 6:4;

Tereza Valentova (Češ) - Jaqueline Cristian (Rom) 6:7 (3), 6:4, 6:3.

