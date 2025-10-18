Komunalno podjetje Kamnik je svoje uporabnike obvestilo o nujnem prekuhavanju vode na območju občin Kamnik in Komenda. Med rednim vzorčenjem pitne vode so namreč ugotovili, da je voda onesnažena. Ukrep velja do preklica.

Obvestilo velja za uporabnike vodovodnega sistema Iverje. Na območju Občine Kamnik ta vključuje mesto Kamnik ter naselja Duplica, Bakovnik, Tunjice, Vrhpolje, Soteska, Hrib, Volčji Potok, Šmarca, Podgorje, Tučna, Briše, Kužna, Mekinje, Žale, Perovo, obvoznica in Rudnik pri Radomljah. Vodo morajo prekuhavati tudi v Občini Komenda.

O nadaljnjih ukrepih bodo uporabnike sproti obvestili, so še dodali v komunalnem podjetju.

Navodila za prekuhavanje vode:



Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) svetujejo, da vodo prekuhamo v čisti kuhinjski posodi. Ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še eno minuto, zaradi večje varnosti pa priporočajo, da vre tri minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja že prekuhane vode je najbolje, da ta ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali, hranimo pa jo v hladilniku. Prekuhano vodo lahko za pitje in pripravo hrano uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur. Če je voda motna, je treba odstraniti večino delcev. To dosežemo z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine, ali skozi čist papirnat filter, še dodajajo.