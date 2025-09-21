Zagorelo v gospodarskem obratu na območju Kamnika: nastalo za več tisoč evrov škode

V soboto zgodaj zjutraj je zagorelo v enem izmed zasebnih gospodarskih obratov za obdelavo lesa na območju Kamnika. Posredovali so gasilci, ki so požar, ki se je razširil na streho objekta, pogasili, in policisti, ki so kraj zavarovali. V požaru ni bil nihče poškodovan, vzrok zanj pa še ni znan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so policisti, ki so bili o dogodku obveščeni v soboto okoli druge ure zjutraj, na kraju zbrali prva obvestila in v nadaljevanju opravili pregled.

Po dogodku, v katerem je nastalo za več tisoč evrov škode, poteka nadaljnja kriminalistično forenzična preiskava, so še navedli.