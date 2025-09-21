Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Nedelja,
21. 9. 2025,
12.01

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
Kamnik požar gasilci

Nedelja, 21. 9. 2025, 12.01

1 ura, 11 minut

Zagorelo v gospodarskem obratu na območju Kamnika: nastalo za več tisoč evrov škode

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
Gasilci | Posredovali so gasilci, ki so požar, ki se je razširil na streho objekta, pogasili. | Foto STA

Posredovali so gasilci, ki so požar, ki se je razširil na streho objekta, pogasili.

Foto: STA

V soboto zgodaj zjutraj je zagorelo v enem izmed zasebnih gospodarskih obratov za obdelavo lesa na območju Kamnika. Posredovali so gasilci, ki so požar, ki se je razširil na streho objekta, pogasili, in policisti, ki so kraj zavarovali. V požaru ni bil nihče poškodovan, vzrok zanj pa še ni znan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so policisti, ki so bili o dogodku obveščeni v soboto okoli druge ure zjutraj, na kraju zbrali prva obvestila in v nadaljevanju opravili pregled.

Po dogodku, v katerem je nastalo za več tisoč evrov škode, poteka nadaljnja kriminalistično forenzična preiskava, so še navedli.

požar Španija
Novice Nevarnost za prebivalce: v Španiji dva obsežna požara
požar električni avtomobil
Avtomoto Pri Celju poskus vžiga električnega avtomobila, kaj se je zgodilo? #video
avto ogenj
Novice V požaru na ladji umrlo najmanj 50 ljudi
Kamnik požar gasilci
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.