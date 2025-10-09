Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N.

Poslovil se je Orlov Janez, legenda kamniškega gostinstva

Janez Uršič

Foto: Facebook

V 74. letu starosti se je nepričakovano poslovil Janez Uršič - Orlov Janez iz Stahovice, dolgoletni gostinec ter ena od prepoznavnih osebnosti kamniške gostinske in turistične ponudbe.

V torek zvečer je dolino Kamniške Bistrice pretresla novica, da se je poslovil Janez Uršič, znan kot Orlov Janez, lastnik in dolgoletni vodja gostilne Pri planinskem orlu v Stahovici.

Uršič, potomec znane bistriške rodbine gorskih oskrbnikov in reševalcev, je bil več kot pol stoletja eden osrednjih ustvarjalcev kamniške kulinarične tradicije. Gostilna, ki jo je vodil skupaj z družino, je s povezovanjem domačih receptov in sodobnih kulinaričnih pristopov postala pomemben del turistične ponudbe doline Kamniške Bistrice.

Od Okusov Kamnika do televizijskih zaslonov

Janez Uršič je s svojim znanjem in izkušnjami sodeloval pri številnih projektih za ohranjanje kulinarične dediščine, med drugim tudi pri Okusih Kamnika, kjer je s tradicionalnimi recepti prispeval k razvoju prepoznavnih lokalnih jedi. Njegove jedi so bile večkrat predstavljene tudi v medijih, med drugim v televizijski oddaji Veselje s Podokničarjem, kjer je z nastopi pritegnil pozornost širše javnosti.

Za svoje delo je prejel več priznanj, med njimi zlato priznanje Občine Kamnik in stanovsko priznanje za kakovost gostinske ponudbe, ki mu ga je podelila Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Poleg gostinstva je bil Uršič znan tudi po svojem družbenem angažmaju. Redno je pomagal lokalnim društvom in organizacijam ter bil podpornik številnih prireditev v domačem okolju.

