Skoraj ne mine novinarska konferenca, da Novaka Đokovića ne bi vprašali o njegovi morebitni upokojitvi. Srbski teniški zvezdnik je v Atenah dal jasen odgovor.

Novak Đoković trenutno igra na turnirju v Atenah, kjer bo danes nastopil v polfinalu. Nole pa se tudi v Grčiji ne more izogniti vprašanju o upokojitvi. O tem se ugiba že kar nekaj časa, takšna vprašanja pa so vse pogostejša od lani, ko je na OI v Parizu osvojil zlato olimpijsko medaljo. Že njegova žena Jelena je pred časom odkrito priznala, da se je tudi sama vprašala, kje bo njen mož našel motivacijo za doseganje prihodnjih ciljev.

"Želim uživati v trenutkih na igrišču. Verjamem, da sem si zaslužil, da igram, dokler si bom sam to želel." Foto: Reuters

Ne takrat, ko bodo drugi želeli

A očitno upokojitev 24-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam vendarle še ni tako blizu. Čeprav je priznal, da ga je večkrat prešinilo, da bi lopar postavil v kot, bo za zdaj vztrajal na največjih igriščih, saj je nesporno še vedno eden najboljših teniških igralcev na turneji. Edini previsoki oviri zanj sta Jannik Sinner in Carlos Alcaraz.

"Želim uživati v trenutkih na igrišču. Verjamem, da sem si zaslužil, da igram, dokler si bom sam to želel. Stana Wawrinko pogosto vprašajo enako in popolnoma se strinjam z njim, ko pravi: 'Pustite me na miru, dovolite mi, da igram in uživam.' Razumem radovednost glede tega, kdaj bo prišel ta trenutek, a sam v mislih ne odštevam. Res je, da sem o tem razmišljal, vendar sem se odločil, da bom igral po svoje. Takrat, ko bom sam želel, ne takrat, ko bodo to želeli drugi. To je vse," je bil jasen 38-letni Beograjčan.

"Pravzaprav so se v zadnjih dveh letih zgodile določene stvari in posledično so sledile odločitve v našem zasebnem in poklicnem življenju." Foto: Reuters

V zadnjih dveh letih so se stvari spremenile

Novak Đoković se je pred kratkim preselil v Grčijo, o čemer so grški mediji poročali že junija. Nekateri so celo pisali, da naj bi se Beograjčan preselil zaradi ohlajenega odnosa s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, potem ko je Đoković pred časom podprl proteste študentov v Srbiji. Njegove javne izjave v podporo mladim in tistim, ki si prizadevajo za spremembe v državi, naj bi spodbudile slabo voljo v vrhu srbske politike.

"Če sem iskren, selitve v Grčijo nisem dolgo načrtoval. Pravzaprav so se v zadnjih dveh letih zgodile določene stvari in posledično so se zgodile odločitve v našem zasebnem in poklicnem življenju. Ampak takšno je življenje. Imava dva majhna otroka in poskušava se prilagoditi ter najti najboljše okolje zanju. Prioriteta je, da bosta otroka odraščala v okolju, ki bo najugodnejše za njuno psihično in fizično zdravje," je pred dnevi povedal Đoković, ki ima do zdaj v Grčiji samo pozitivne izkušnje.

"Počutimo se dobrodošli in ljudje so zelo prijazni. Hkrati pa kot družina čutimo, da imamo čas za stvari, ki nas zbližajo," je še povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov in med drugim poudaril, da imajo Atene posebno mesto v njegovem srcu.

