Rekorder Novak Đoković potrdil nastop na finalu sezone

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je potrdil nastop na finalu sezone ATP v Torinu, ki bo od 9. do 16. novembra, je sporočil predsednik Italijanske teniške zveze Angelo Binaghi. Đoković je konec oktobra odpovedal nastop na zadnjem mastersu 1000 sezone v Parizu, zato je bil njegov nastop v Italiji malce vprašljiv.

Peti igralec sveta Novak Đoković je prejšnji teden izpustil pariški masters, nazadnje pa je nastopil 11. oktobra, ko je v polfinalu mastersa 1000 v Šanghaju izgubil proti kvalifikantu Valentinu Vacherotu. Ta teden Srb nastopa na turnirju v Atenah. Đoković je na sklepnem turnirju ATP zmagal rekordnih sedemkrat, pokal pa je nazadnje dvignil leta 2023.

Doslej je znanih sedem imen, ki bodo nastopila v Torinu. Poleg Srba so to še Italijan Jannik Sinner, Španec Carlos Alcaraz, Nemec Alexander Zverev, Američana Taylor Fritz in Ben Shelton ter Avstralec Alex De Minaur.

Za zadnje osmo mesto se potegujeta Kanadčan Felix Auger-Aliassime in Italijan Lorenzo Musetti. Auger-Aliassime, ki je prejšnji teden klonil v finalu pariškega mastersa, je odpovedal nastop na turnirju ATP v Metzu. To pomeni, da si Musetti lahko prisluži mesto v Torinu, če ta teden zmaga na turnirju ATP v Atenah.