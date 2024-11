Aplikacije, ki jih nikoli ne nameščajte: en klik lahko povzroči ogromne težave

Različne objave, ki obljubljajo visoke začetne bonuse v spletnih igralnicah, ki v oglaševani obliki ne obstajajo. Foto: Posnetek zaslona

Prevara poteka tako: goljufi, ki se glede na Facebookova orodja za preglednost nahajajo v Vietnamu, Ukrajini, Indoneziji, ZDA in drugih državah, ustvarijo lažne objave, da so najprepoznavnejši slovenski kazinoji zagnali spletne različice igralnic in vsem, ki želijo sodelovati, ponujajo velike začetniške ugodnosti.

Profil Grand Lipica Online je bil ustvarjen šele v drugi polovici oktobra, upravljajo pa ga osebe iz Vietnama. Foto: Posnetek zaslona

Ko uporabnik ali uporabnica klikne na plačano objavo na Facebooku – kot je razvidno iz orodja za vpogled v oglase na Facebooku in Instagramu, so bili oglasi v zadnjem mesecu prikazani več kot stotisočkrat – je preusmerjen oziroma preusmerjena na lažno različico trgovine z aplikacijami Google Play.

Lažna trgovina z aplikacijami Google Play domuje na neznani internetni domeni in ne na uradni Googlovi. Foto: Posnetek zaslona

Gre za servis za distribucijo aplikacij za pametne telefone z operacijskim sistemom Android. Enako okno se odpre tudi v primeru, če povezavo v objavi na Facebooku odpremo na osebnem računalniku, ki sicer ne omogoča nameščanja aplikacij za Android, ali pa na pametnem telefonu iPhone, ki uporablja lasten servis za nameščanje aplikacij.

V lažni trgovini Google Play ni mogoče klikniti nobenega drugega gumba razen tistega za namestitev aplikacije. Če to storimo, nas bo pametni telefon oziroma računalnik opozoril, da nameščamo tretjo aplikacijo, kar se pri nameščanju legitimnih aplikacij na servisu Google Play ne zgodi nikoli. Gumb za namestitev aplikacije je v tem primeru sicer le bližnjica do ciljne spletne strani.

Prava trgovina Google Play vam nikoli ne bo pokazala tega okna. Foto: Posnetek zaslona

Kdor bo kljub vsem opozorilnim znakom vztrajal do konca, bo ugotovil, da se ni znašel v aplikaciji Grand Casinoja Portorož ali Grand Casinoja Lipica, temveč na popolnoma drugi igralniški strani, kjer so veliki začetni bonusi pogojeni z registracijo in vplačili sredstev, pri čemer nekdo – domnevno tisti, ki je plačeval objave na družbenih omrežjih – ob registraciji novega igralca prejme provizijo.

Različni oglasi na Facebooku in Instagramu sicer vodijo na več različnih spletnih portalov z igrami na srečo, vsi pa so registrirani v davčnih oazah, kot sta Ciper ali Curacao.

Nameščanje aplikacij iz lažnih ali neznanih spletnih trgovin lahko povzroči nočno moro



Čeprav morebitnim žrtvam zavajajočih objav na Facebooku in Instagramu v konkretnem primeru najverjetneje ne bo podtaknjena zlonamerna aplikacija, pa se to dogaja v primerih drugih prevar ali poskusov kibernetskih napadov, kjer je spraviti aplikacijo na pametni telefon žrtve z zvijačo ključnega pomena.



Zlorabe slabe tehnološke pismenosti in predvsem nepoznavanje posledic, ki jih lahko prinese nameščanje aplikacij iz neznanih virov, sta med glavnimi razlogi, da se kibernetski kriminalci in internetni goljufi še vedno trudijo z razvojem in uporabo virusov, ki so zamaskirani v na videz nedolžne aplikacije. Foto: Shutterstock



Če se po resnični namestitvi aplikacije iz vira, ki ni uradni servis Google Play ali kateri drugi uradni distribucijski kanal, pojavi katera od naštetih stvari, je to lahko eden od znakov, da smo na pametni telefon spustili zlonamerneža:



- na pametnem telefonu opazimo nameščenih več aplikacij, ki jih nismo namestili sami in jih ne poznamo;



- pametni telefon nenadoma deluje počasneje kot sicer;



- na zaslonu se nenehno ponavljajo zahteve za dovoljenja za dostop do posameznih delov oziroma funkcij pametnega telefona, kot so imenik, sporočila, kamera, notranja hramba naprave, uporabniški računi;



- prejemati začnemo sporočila SMS s potrditvenimi kodami za različne storitve;



- povsem izgubimo nadzor nad funkcijami pametnega telefona.



Kaj storiti v tem primeru? Preproste rešitve pogosto ni. Odstranimo lahko vse aplikacije, ki smo jih namestili iz neuradnih virov, in tiste, ki so se namestile brez našega dovoljenja, pametni telefon pregledamo s protivirusnim programom in upamo, da bo to rešilo težavo. V mnogo primerih je najučinkovitejši način, da se znebimo morebitnih vsiljivcev, varnostno kopiranje podatkov s telefona na zunanji medij in nato povrnitev naprave na tovarniške nastavitve.