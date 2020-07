Po četrti ločitvi in pri 89 letih se zvezdnik vrača k zmenkom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarni igralec William Shatner, ki se je v filmsko zgodovino najbolj zapisal z vlogo kapitana Kirka v seriji Zvezdne steze, na Planetu pa ga lahko trenutno spremljate v humoristični potopisni oddaji Bolje pozno kot nikoli, je povedal, da ga že četrta ločitev ni huje prizadela in da se je kljub častitljivim letom pripravljen vrniti k zmenkom.

Igralec, ki šteje že 89 let, je po ločitvi od svoje 61-letne žene Elizabeth in 18 letih zakona spet samski. S trenerko konjev je bil poročen od leta 2001, njuna ločitev pa je veljavna od letošnjega januarja. Kljub temu je zatrdil, da ga ločitev ni preveč prizadela: "Nič me ne žalosti pri tej starosti. Vse je v redu."

William Shatner s četrto ženo Elizabeth Foto: Getty Images

Še več, zvezdnik se pripravlja na vrnitev k zmenkom. Prepričan je celo, da še vedno velja za lomilca ženskih src. "Kako je biti lomilec ženskih src pri 89 letih? Vsekakor lahko rečem, da mi to dvigne krvni tlak," se je pošalil v svojem slogu.

Igralec je bil pred tem poročen že trikrat. Od prve žene Glorie Rand se je ločil leta 1969, leta 1996 pa se je po 23 letih razšel z drugo ženo Marcy Lafferty. Leta 1997 se je poročil s svojo tretjo ženo Nerine Kidd, ki pa je dve leti kasneje tragično umrla. Utopila se je v igralčevem bazenu, kriva pa je bila mešanica alkohola in tablet.

Williama Shatnerja lahko gledalci Planeta trenutno spremljajo tudi v zabavni potopisni oddaji Bolje pozno kot nikoli, v kateri se prekaljeni mački Hollywooda Henry Winkler, William Shatner, nekdanji zvezdnik ameriškega nogometa Terry Bradshaw in boksarska legenda George Foreman odpravijo v svet, kjer se srečujejo z nenavadnimi običaji in kulinaričnimi specialitetami.

