Ko se dedki prelevijo v najstnike #video

Štiri legende Hollywooda in mladi komik raziskujejo svet in se odpravijo v Azijo. Njihov moto je "bolje pozno kot nikoli" in tako ustvarijo istoimensko potopisno oddajo z obilico smeha. Ali so prestari za norčije, se prepričajte sami v soboto in nedeljo ob 17. uri na Planetu.

Igralca Henry Winkler in William Shatner ter nekdanja športnika Terry Bradshaw in George Foreman so se v pustolovski resničnostni seriji Bolje pozno kot nikoli (Better Late Than Never) v družbi mladega komika Jeffa Dya odpravili v Azijo, kjer so se na Japonskem spoznali z gejšami in meditacijo ter prespali v posebnih spalnih kapsulah. Nato jih je pot vodila v Hongkong, kjer so se spoznali s precej nenavadnimi kulinaričnimi specialitetami, ki so predvsem Terryju nagnale strah v kosti.

V soboto in nedeljo ob 17. uri se bo štirica potepala po Seulu in svoje potovanje sklenila na Tajskem, še prej pa si poglejte, kako so opice na Tajskem z lahkoto preusmerijo pozornost nase, pa čeprav si William Shatner želi doseči duhovni mir:

