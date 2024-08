Provokativnega britansko-ameriškega spletnega vplivneža Andrewa Tata so v Romuniji ponovno pridržali, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Le nekaj ur po tem, ko je policija v romunski prestolnici in njeni okolici preiskala štiri njegove nepremičnine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nekdanjega profesionalnega kikbokserja in spletnega vplivneža Andrewa Tata ter njegovega brata Tristana so v sredo zaslišali na Romunskem direktoratu za preiskovanje organiziranega kriminala in terorizma (DIICOT). Preiskujejo ju zaradi obtožb o trgovini z ljudmi in izkoriščanju mladih žensk.

Policisti so pred tem v sredo preiskali štiri njune nepremičnine v Romuniji. Po besedah njunega odvetnika lahko brata Tate sprva pridržijo za največ 24 ur, nato se morajo romunske oblasti odločiti, ali bodo zanju uvedle predkazenski ali hišni pripor.

Pridržani Andrew Tate v Romuniji Foto: Reuters

Gre za nov udarec za 37-letnega Tata, ki je v zadnjih letih postal eden najbolj znanih in hkrati kontroverznih spletnih vplivnežev. Med drugim je znan po provokativnih komentarjih in poniževalnem odnosu do žensk. Njegove vsebine na družbenih omrežjih so dosegle milijone ljudi, zlasti najstnikov in mladih moških.

Trdil je, da se je v Romunijo preselil, ker je verjel, da ga bodo tamkajšnji organi pregona pustili pri miru

Andrewa in Tristana Tata, ki zavračata vse obtožbe, so lani poleti skupaj z dvema romunskima državljankama obtožili več kaznivih dejanj. Med drugim naj bi leta 2021 v Romuniji ustanovila kriminalno združbo za trgovino z ljudmi in prostitucijo, ki je delovala tudi v drugih državah, vključno z ZDA in Združenim kraljestvom.

Žrtve naj bi zvabila v prostitucijo z lažnimi obljubami. Andrewa Tata so obtožili posilstva ene od žrtev in Tristana napeljevanja k nasilju.

Policijske posebne enote so že v sredo preiskale domovanje Andrewa Tata v Romuniji. Vanj so morali vdreti s strehe. Foto: Reuters

Brata Tate in njuni domnevni sostorilki so prvič aretirali 30. decembra 2022 v bližini Bukarešte, obtožili so jih, da so mlade ženske silili k sodelovanju v snemanju pornografskih vsebin. Romunski preiskovalci so identificirali sedem žrtev.

Od avgusta lani so štirje obtoženci na prostosti pod varščino, pri čemer ne smejo zapustiti Romunije. Tamkajšnje oblasti še niso določile datuma sojenja.

Pred dvema letoma je obiskal tudi Ljubljano

Konec junija 2022 je Andrew Tate obiskal tudi Slovenijo, natančneje avtomobilski dogodek OneLife Rally. Na družbenih omrežjih in YouTubu je krožilo več posnetkov, na katerih Andrew Tate iz garaže hotela Intercontinental v Ljubljani pelje svoj superšportni avtomobil bugatti chiron pur sport, katerega vrednost je ocenjena na 5,5 milijona evrov, zunaj pa ga čaka množica, med katero so predvsem mladi fantje, ki ga snemajo in fotografirajo ter so nad njim navdušeni.

Gneča pred hotelom Intercontinental ob avtomobilu kontroverznega vplivneža: