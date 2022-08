Jennifer Lopez odslovila vse plesalce, ki so po horoskopu device

Pred nekaj dnevi smo vstopili v obdobje horoskopskega znamenja devica, ki pevki Jennifer Lopez očitno ni preveč všeč. Plesalka in igralka Heather Morris, znana iz serije Glee, je namreč razkrila, da je latinozvezdnica z avdicije za svojo koncertno turnejo vrgla vse plesalce, ki so rojeni v tem znamenju.

"Jennifer Lopez je priredila avdicijo za plesalce za eno od svojih turnej. Vstopila je v prostor, kjer je bila avdicija, in rekla: 'Hvala vsem, res ste trdo delali. Ali lahko dvignete roko tisti, ki ste po horoskopu devica?" je v podkastu komika Justina Martindala povedala 35-letna igralka in plesalka, ki se te avdicije sicer ni udeležila, a je zgodbo slišala od več kolegov, ki so bili tam.

"Pogledala je tiste, ki so dvignili roko, in jim rekla: 'Hvala, da ste prišli.' In nato so morali oditi," je dejala Heather Morris, "na avdiciji so bili ves dan, od 10. do 18. ure, in za to niso bili plačani."

V znamenju device je med drugim rojen tudi njen nekdanji mož Marc Anthony. Foto: Guliverimage/AP

Jennifer Lopez te zgodbe do zdaj še ni komentirala, velja pa omeniti, da je v znamenju device rojen njen nekdanji mož Marc Anthony. Igralec Ben Affleck, s katerim se je poročila pred kratkim, je k sreči rojen v znamenju leva.