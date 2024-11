Republikanci uspešni v bojih za guvernerske položaje

Republikancem je na volitvah v ZDA uspelo ubraniti niz guvernerskih položajev. Od 11 bitk so jih njihovi kandidati doslej dobili sedem - v Indiani, Vermontu, Zahodni Virginiji, Missouriju, Severni Dakoti, Montani in New Hampshiru, v dveh zveznih državah na položajih ostajata demokrata, piše ameriška tiskovna agencija AP.

V Indiani je položaj guvernerja v torek osvojil Mike Braun, ki bo tako nadomestil strankarskega kolega Erica Holcomba, ki po dveh zaporednih mandatih ni več mogel kandidirati. V Vermontu se zmaga obeta zmernemu republikancu Philu Scottu.

V Delawaru in Severni Karolini pa je položaja uspelo ubraniti demokratskim kandidatom Mattu Meyerju in Joshu Steinu, na podlagi anket in prvih izidov poroča AP.

"Temnopolti nacist"

Stein je tako v Severni Karolini, eni od nihajočih držav, ki naj bi bile ključne za končni izid predsedniških volitev, premagal republikanskega kandidata Marka Robinsona.

Ta se je v času predvolilne kampanje znašel v središču škandala zaradi objav na spletni strani s pornografsko vsebino, kjer naj bi sam sebe med drugim označil za "temnopoltega nacista".

Tabloidne laži

Zaradi obtožb je bil znotraj lastne stranke deležen pozivov k odstopu od kandidature, češ da bi lahko škodoval prizadevanjem Donalda Trumpa za vnovično osvojitev Bele hiše, a je Robinson to zavrnil in vztrajal, da so očitki na njegov račun tabloidne laži.

"Izbrali smo upanje pred sovraštvom, sposobnost pred kaosom, spodobnost pred delitvami," je v svojem taboru ob rezultatih dejal Stein. "Zdi se, da ni bilo namenjeno," je medtem medtem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Robinson.

Manjkajo še rezultati guvernerskih volitev v Washingtonu in Utahu. V prvem se zmaga obeta demokratu, v drugem pa republikancu.