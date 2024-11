Volitve v ZDA: "Naredili smo 80 tisoč simulacij. To bo zmagovalec volitev." #vŽivo

Ob 12. uri po srednjeevropskem času so vrata odprla prva večja volišča v ZDA. Analitiki napovedujejo, da se bo letos volitev udeležilo okoli 160 milijonov Američanov in Američank. Več kot 70 milijonov Američanov pa je že izkoristilo pravico do predčasne oddaje svojega glasu.

Glavne novice dneva:



12.15 Guru volilnih napovedi: Naredili smo 80 tisoč simulacij. To bo zmagovalec volitev.

9.50 Sodišče zavrnilo tožbo proti Musku zaradi volilnega podeljevanja milijonov

9.37 V ZDA svarila pred ruskim vmešavanjem v volitve

9.11 Šef Nata: Za zavezništvo ni pomembno, kdo zmaga na ameriških volitvah.

8.48 Zaprto prvo volišče v ZDA. To so rezultati.

13.00 Gneča na voliščih na Aljaski

Eden izmed najbolj znanih ameriških statistikov Nate Silver je objavil svojo napoved rezultatov ameriških volitev. Po njegovih izračunih bo naslednja ameriška predsednica Kamala Harris.

"Naredili smo 80 tisoč simulacij. Harris je zmagala v 40.012 primerih oziroma 50,015 odstotka scenarijev," je danes prek omrežja X sporočil ugledni ameriški statistik in guru volilnih napovedi Američan Nate Silver. V spremnem besedilu raziskave je Silver sicer poudaril, da je napovedovanje prihodnosti nehvaležno delo in da v resnici ne ve, kdo bo na koncu zmagal. "Ni treba poudarjati, da se je že večkrat zgodilo, da je na koncu kandidat presenetil in zmagal kljub drugačnim rezultatom anket," je še opozoril Silver.

Elon Musk Foto: Guliverimage 9.50 Sodišče zavrnilo tožbo proti Musku zaradi volilnega podeljevanja milijonov

Sodišče v Pensilvaniji je v ponedeljek zavrnilo tožbo demokratskega tožilca Larryja Krasnerja proti milijarderju Elonu Musku zaradi njegove volilne loterije, v okviru katere volivcem, ki podpišejo njegovo politično peticijo, daje možnost milijona dolarjev nagrade. Sodnik odločitve še ni pojasnil.

Lastnik medija X ter podjetij SpaceX in Tesla, ki podpira republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa, je v začetku oktobra začel razdeljevati po milijon dolarjev nagrade domnevno naključno izžrebanim volivcem, ki so podpisali peticijo v podporo prvemu in drugemu amandmaju k ameriški ustavi. Amandmaja zagotavljata pravico do izražanja in nošenja orožja.

Po navedbah tožilca Krasnerja gre za nezakonito loterijsko shemo, loterijske igre pa lahko v Pensilvaniji vodi le država. Od sodišča je zato zahteval, da Muskovo razdeljevanje denarja ustavi, vendar je sodnik Angelo Foglietta to zavrnil. Razloge za svojo odločitev bo pojasnil kasneje, v pisni obrazložitvi, poročajo ameriški mediji in tuje tiskovne agencije.

Po podatkih Muskovega odbora za politično akcijo z imenom America PAC, prek katerega tehnološki mogotec izplačuje dobitke, ki so doslej večinoma romali v roke udeležencev Trumpovih zborovanj, je nagrade v višini milijona dolarjev doslej prejelo 16 ljudi, od tega štirje v Pensilvaniji.

Bo v ZDA izbruhnilo nasilje? Nasilje v ZDA med volitvami ali po njih? "Gre za povsem legitimno vprašanje," pravi nekdanji slovenski veleposlanik v ZDA Božo Cerar in poudarja, da bi bil izbruh nasilja za ZDA in pa tudi za celoten Zahod zelo tragična stvar.



Foto: Reuters 9.37 V ZDA svarila pred ruskim vmešavanjem v volitve

Ameriške obveščevalne službe pred uradnim začetkom volitev v ZDA svarijo pred dezinformacijami, s katerimi želi Rusija vplivati na rezultate. Doslej so že zaznali več primerov lažnih objav, še več pa bi jih lahko sledilo v prihodnjih tednih, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Rusija je najbolj dejavna grožnja. Zlasti z Rusijo povezani akterji ustvarjajo videoposnetke in lažne članke, s katerimi spodkopavajo legitimnost volitev, strašijo volivce pred volilnim procesom in namigujejo, da Američani na podlagi političnih preferenc uporabljajo nasilje drug proti drugemu," so v skupni izjavi v ponedeljek sporočili Urad direktorja nacionalne obveščevalne službe (ODNI), zvezna policija FBI ter Agencija za kibernetsko varnost in varnost infrastrukture.

Predvidevajo, da se bodo te aktivnosti nadaljevale na volilni dan in v prihodnjih tednih, najizrazitejši pa naj bi bili poskusi vplivanja na stališča v t. i. nihajočih državah. Poleg Rusije v tem smislu ostaja grožnja tudi Iran, so dodali.

Obe državi sta v preteklosti zavrnili tovrstne očitke.

Mark Rutte Foto: STA , 9.11 Šef Nata: Za zavezništvo ni pomembno, kdo zmaga na ameriških volitvah

Zveza Nato bo ostala enotna ne glede na to, kdo bo zmagal na predsedniških volitvah v ZDA, je danes v Berlinu dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte in dodal, da je Nato pripravljen sodelovati tako z demokratko Kamalo Harris kot z republikancem Donaldom Trumpom. Ob tem je zaveznice na čelu z Nemčijo pozval k povečanju obrambnih izdatkov.

Več v članku: Šef Nata: Za zavezništvo ni pomembno, kdo zmaga na ameriških volitvah

Deset minut čez polnoč so objavili uradne rezultate volitev v ameriškem mestecu Dixville Notch, poroča Fox News. Gre za prvo volišče v ZDA, ki se je že zaprlo in objavilo uradne rezultate. Foto: Reuters

8.48 Zaprto prvo volišče v ZDA. To so rezultati.

Ob polnoči po lokalnem času je vseh šest volilnih upravičencev iz mesteca Dixville Notch v zvezni državi New Hampshire ob spremljavi harmonike volilo. Tri glasove je dobil Donald Trump, tri glasove pa Kamala Harris.

Več v članku Zaprto prvo volišče v ZDA. To so rezultati.