Zaprto prvo volišče v ZDA. To so rezultati. #video

Deset minut čez polnoč so objavili uradne rezultate volitev v ameriškem mestecu Dixville Notch, poroča Fox News. Gre za prvo volišče v ZDA, ki se je že zaprlo in objavilo uradne rezultate.

Od šestih volilnih upravičencev so trije glasovali za Donalda Trumpa, trije pa za Kamalo Harris. Za primerjavo: pred štirimi leti je vseh (takrat) pet volilnih opravičencev glasovalo za Joeja Bidna.

Polnočno glasovanje običajno spremljajo številni novinarji. Glasovanje tako zgodaj zjutraj omogoča zakonodaja New Hampshira, po kateri se volišča v krajih z manj kot sto prebivalci lahko odprejo že opolnoči na dan volitev in se zaprejo, ko vsi prijavljeni volivci opravijo svojo dolžnost.

V ZDA svarila pred ruskim vmešavanjem v volitve



Ameriške obveščevalne službe pred uradnim začetkom volitev v ZDA svarijo pred dezinformacijami, s katerimi želi Rusija vplivati na rezultate. Doslej so že zaznali več primerov lažnih objav, še več pa bi jih lahko sledilo v prihodnjih tednih, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Rusija je najbolj dejavna grožnja. Zlasti z Rusijo povezani akterji ustvarjajo videoposnetke in lažne članke, s katerimi spodkopavajo legitimnost volitev, strašijo volivce pred volilnim procesom in namigujejo, da Američani na podlagi političnih preferenc uporabljajo nasilje drug proti drugemu," so v skupni izjavi v ponedeljek sporočili Urad direktorja nacionalne obveščevalne službe (ODNI), zvezna policija FBI in Agencija za kibernetsko varnost in varnost infrastrukture.

Predvidevajo, da se bodo te aktivnosti nadaljevale na volilni dan in v prihodnjih tednih, najizrazitejši pa naj bi bili poskusi vplivanja na stališča v t. i. nihajočih državah. Poleg Rusije v tem smislu ostaja grožnja tudi Iran, so dodali.

Obe državi sta v preteklosti zavrnili tovrstne očitke.