Primož Peterka povedal, kaj počne danes

Pred štirimi leti smo v naši rubriki Druga kariera v jubilejni 200. izvedbi gostili Primoža Peterko. Z razlogom. Kot prvi Slovenec je namreč poletel čez 200 metrov. Kulm je bil njegov srečni kraj, kjer se je podpisal pod znamko 203 metre. Tudi v pogovoru z Nejcem Vidmarjem za Areno Sport Slovenija je spregovoril o tem dosežku, ki bo pri njem za vedno zapisan s posebnimi črkami, hkrati pa se je še dotaknil vprašanja, na kaj je bil najbolj ponosen v karieri: "Na 203 metre, dva velika kristalna globusa in zmago na turneji, kar zadeva šport. V zasebnem življenju pa na tri super otroke. Vesel sem, da me je šport naučil delavnosti. Da nisem len človek."

"Imel sem srečo. Ob tem, kar se zdaj dogaja, se ti športniki smilijo."

Primož Peterka je prvi v Sloveniji sprožil skakalno evforijo, kakršno smo kasneje občutili še pri Petru Prevcu. O tem, kako je bilo biti zvezdnik v časih brez družbenih omrežij, je dejal: "Imel sem srečo. Super je bilo. Sredi Evrope so me tudi prepoznali in mi rekli: 'Ti si Primož.' Ob tem, kar se zdaj dogaja, se ti pa športniki smilijo. Kar je njihova krivda, je to, da so dobri. Vedno so pod drobnogledom. Težko je biti všeč vsem." Sam je ohranil preprostost: "Zadržujem se v krogih, kjer imam mir in lahko v miru popijem kavo."

Primož Peterka ima dva velika kristalna globusa. Foto: Reuters

Peterka se s hvaležnostjo spominja Jelka Grosa, ki je bil zanj izjemno pomemben kot trener in kot človek: "Tudi po koncu kariere sva sodelovala." O prijateljstvih med skakalci je v pogovoru z Vidmarjem dodal: "Bili smo prijatelji. Ko sem končeval kariero, se je vsak zaprl v svoje sobe, a prej smo se zvečer družili. Bilo je zanimivo."

Zaposlen pozimi in poleti

In kaj počne Primož danes? V zimskem času ga lahko vidimo pri delu v smučarskem servisu v Kranjski Gori, kjer servisira smuči, poleti pa se ukvarja z obdelavo kovin. Na vprašanje, ali se lahko kakšna stvar približa ljubezni do skokov, je odvrnil: "Nobena stvar ni tako blizu." Svoj pogled na prihodnost pa je v pogovoru za Areno Sport preprosto opisal: "Čez pet, deset ali 15 let bom tam, kjer sem zdaj, nato pokoj."

Kot pomočnik trenerja je deloval v ženski skakalni reprezentanci in sodeloval tudi z Niko Križnar – zdaj Niko Vodan. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Skakalnica v Planici imenovana po Peterki? Jelko Gros je pojasnil.

V njegovih Moravčah bo spomin večen. Ne le zaradi številnih dosežkov, ampak se po njem imenuje tudi športna dvorana. Slavnostnega odprtja se spominja: "Nerodno mi je bilo, v sebi sem bil ponosen. Moja dvorana."

Novinar Nejc Vidmar, ki je bil nekoč nogometni vratar, je prišel na idejo, da bi kakšno od skakalnic v Planici poimenovali po Peterki. Vprašanje so zastavili kar Grosu, ki je o tem povedal: "Večkrat smo bili v dilemi, da bi kaj poimenovali. Da bi bila denimo tudi po Petru Prevcu, Jožetu Šlibarju ... Predlogi so bili. Vsi skakalci so se zapisali v zgodovino in njihovi spomini ter dosežki ne bodo zbledeli. Ne bodo pozabljeni. Prostor imajo v muzeju in rezultatskega zapisa jim ne more nihče izbrisati. Vse skakalnice v Planici so od vseh. Tudi od Primoža so vse."

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kljub veličastni karieri pa bo Peterko ena stvar vedno bolela, a je kljub vsemu pomirjen s tem, kar je v karieri dosegel: "Najbolj me boli, da nisem zmagal v Planici."