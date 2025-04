Slab mesec po koncu sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih medije še vedno polni razkrita afera Norvežanov z dresi med domačim svetovnim prvenstvom. Po tej so bili sprva suspendirani glavni trener Magnus Brevig, Adrian Livelten, ki je bil zadolžen za drese v norveški izbrani vrsti, ter skakalca Johann Andre Forfang in Marius Lindvik.

Brevig je po objavil videoposnetka priznal manipuliranje s šivi v dresih Forfanga in Lindvika, ki trdita, da za manipulacijo nista vedela. Naknadno so se pri Fis odločili za suspenz še treh skakalcev, in sicer so po treningu pred norveško turnejo Raw Air suspendirali še Kristofferja Eriksena Sundala, Roberta Johanssona in Robina Pedersena. Pri Fis, ki je na preiskavo poslala drese vseh petih skakalcev, niso povedali, kaj naj bi bilo narobe pri opravi zadnje trojice.

Johansson se je pred tedni že oglasil, bil je kritičen do preiskave Fis in dal vedeti, da se je obrnil tudi na pravno pomoč. Zdaj je za norveški RanaBlad spregovoril še Pedersen, ki razmišlja podobno kot rojak.

Kot pravi, je svoj dres šival sam, in se sprašuje, kaj je bilo z dresom sploh narobe, saj od Fis še ni dobil odgovora. Foto: Guliverimage

Svoje drese je šival sam

"Svoje drese sem šival sam, zato vem, da ustrezajo pravilom. Pri Fis so potrebovali pet minut, da so odkrili napake pri dresu Mariusa in Johanna v Trondheimu, zdaj pa traja že mesec dni, da bi kaj našli pri preostalih," so besede Pedersena, ki pogreša komunikacijo Fis, za RanaBlad povzeli pri Laoli.

Samovolja Fis

Sprva naj bi športnikom zagotovili, da jim bo v okviru preiskave dovoljeno odpotovati na prizorišče preiskave Fis v Švico, a se to potem ni zgodilo. "Gre za moj kombinezon, zakaj ne smem biti zraven?" se sprašuje 28-letnik in izpostavlja samovoljo Fis.

"Imajo vso moč. Nadzirajo, kdo lahko skače, nadzirajo opremo, produkt. Če je karkoli v nasprotju z njihovimi željami, pač naredijo, kar želijo. Ko gre za milijonske prihodke zveze ali za to, da nas izločijo, se jim ni tako težko odločiti, da nas izločijo."

Foto: Guliverimage

Pedersen je ob tem dejal, da naj bi nemški mediji grozili z bojkotom norveške turneje, kar naj bi tudi pripomoglo k naknadnemu suspenzu norveške trojice. Skakalec opozarja še na način, kako so izvedeli, da ne bodo smeli tekmovati na domači turneji.

"Opravili smo skok na Holmenkollnu, ko je Robert prejel elektronsko pošto, da je bil suspendiran in ne sme več skakati. Sam pošte sploh nisem prejel, tako da sem poklica Jana-Erika Aalbuja (vodjo reprezentance, op. p) in od njega izvedel, kaj se dogaja," je Pedersen ogorčen nad tem, kako so izvedeli za suspenze.

Pedersen, ki si želim čimprejšnjega zaključka preiskave, je na svetovnem nordijskem prvenstvu v družbi Lindvika, Forfanga in Sundala osvojil bronasto ekipno kolajno.