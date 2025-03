Jančar in Oblak za konec na stopničkah v Zakopanah

Finalno prizorišče tekem FIS pokala za sezono 2024/25 so bile poljske Zakopane, kjer sta se prav na sklepni tekmi sezone s stopničkami izkazala Žiga Jančar in Rok Oblak.

Prvo tekmo v Zakopanah je dobil Avstrijec Francisco Moerth s 136 in 137 metri ter 329,1 točke, skoraj 20 točk sta zaostala rojak Louis Obersteiner s 133 metri in 138,5 metra ter Švicar Remo Imhof s 129 in 139 metri. Na petem mestu je končal Žiga Jančar s 140,5 metra in 133 metri ter le 4,6 točke zaostanka za stopničkami, Rok Oblak je bil osmi, Maksim Bartolj 15., takoj za njim je končal Enej Faletič, Rok Masle je bil 21.

Na finalni tekmi sezone je zmagal Obersteiner s 133 in 137,5 metra ter 270,9 točke, družbo na zmagovalnem odru pa sta mu delala Jančar s 134,5 metra in 137 metri ter 268,7 točke ter Oblak s 133 in 135 metri ter 264,6 točke. Masle je bil 11., Bartolj 14., Matija Vidic je bil 23., Nejc Ingolič pa je zasedel 24. mesto.

Zmagovalec FIS pokala za sezono 2024/25 je Avstrijec Julian Smid, Rok Oblak je bil najboljši Slovenec na 17. mestu.

Preberite še: