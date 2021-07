Hakimi zaenkrat najdražji, prestopno bombo še čakamo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prestopni rok do 16. julija

Bočni branilec se v francosko prestolnico seli iz vrst milanskega Interja. Drugo mesto na tej lestvici zaseda Dayot Upamecano, za katerega je münchenski Bayern RB Leipzigu odštel 42,5 milijona. Tudi na tretjem mestu najdemo nogometaša, ki je zapustil Leipzig. Ibrahima Konate se je namreč preselil v Liverpool, ta pa je zanj odštel 40 milijonov evrov.

Deset najdražjih prestopov tega prestopnega roka: 1. Achraf Hakimi (Inter – PSG) – 60 mio € 2. Dayot Upamecano (RB Leipzig – Bayern) – 42,5 mio € 3. Ibrahima Konate (RB Leipzig – Liverpool) – 40 mio € 4. Emiliano Buendia (Norwich – Aston Villa) – 38,4 mio € 5. Rodrigo de Paul (Udinese – Atletico Madrid) – 35 mio € 6. Patson Daka (RB Salzburg – Leicester City) – 30 mio € 7. Fikayo Tomori (Chelsea – AC Milan) – 29,2 mio € 8. Gerson (Flamengo – Marseille) – 25 mio € 9. Andre Silva (Eintracht Frankfurt – RB Leipzig) - 23 mio € 10. Nicolas Gonzalez (Stuttgart – Fiorentina) – 23 mio € VIR: Transfermarkt

Leipzig zaslužil in tudi zapravil največ

Foto: Getty Images RB Leipzig najdemo na vrhu tako pri vsoti zapravljenega kot tudi zasluženega denarja v aktualnem prestopnem roku. Nemški klub je zaenkrat za okrepitve porabil že več kot 90 milijonov evrov, sledita pa mu PSG s 76 in Leicester City s 50 milijoni. Na drugi strani med največjimi zaslužkarji prav tako najdemo moštvo Leipziga, ki je s prodajami zaslužilo 92 milijonov in ima bilanco plus-minus celo pozitivno. Na drugem mestu tu najdemo Inter, ki je s prodajami (predvsem prestopom Hakimija v PSG) zaslužil 81,5 milijona, nekaj več kot 20 milijonov manj pa je ob prodajah nogometašev kapnilo na račun Red Bull Salzburga.

Slovenski rekord zaenkrat drži Vombergar

Andres Vombergar Foto: Grega Valančič/Sportida Največ, kar so za zdaj iztržili slovenski klubi, je manj kot milijon. 850 tisoč evrov je namreč vsota, ki jo je v zameno za odhod Andresa Vombergarja v mehiški San Luis dobila ljubljanska Olimpija. Najdražji prestop med dvema slovenskima kluboma sta izpeljala Domžale in Celje, glavni akter pa je bil Tamar Svetlin, ki se je v knežje mesto preselil za 300 tisoč evrov. Edina preostala igralca, ki sta se iz ali pa v slovenski klub preselila za odškodnino, sta Đorđe Ivanović, za katerega je Olimpija iztržila 450 tisoč evrov, in Almedin Ziljkić, ki se je v omenjeni klub preselil v zameno za 200 tisočakov.