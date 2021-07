Donnarumma uradno v PSG

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski nogometni velikan Paris Saint-Germain je na svoji spletni strani uradno potrdil prihod italijanskega reprezentančnega vratarja Gianluigija Donnarumme. Dvaindvajsetletni nekdanji član Milana je s Francozi podpisal pogodbo do 30. junija 2026.

Donnarumma je igral za Milan od leta 2013, pred dnevi pa je z italijansko reprezentanco osvojil naslov evropskega prvaka. "Zelo sem vesel, da bom del tega velikega kluba. Čutim, da sem pripravljen na nov izziv in da bom tu še napredoval. S PSG si želim osvojiti čim več in prinesti veselje navijačem," je za spletno stran kluba dejal najboljši nogometaš zadnjega EP Donnarumma.

Marseille pripeljal Luana Peresa

Tekmec Parižanov iz francoske lige Marseille pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pripeljal 26-letnega Brazilca Luana Peresa. Nekdanji nogometaš Santosa je podpisal štiriletno pogodbo. Peres je v Braziliji igral za Portugueso, Santa Cruz, RB Brasil, Ponte Preto, Fluminense in Ituano, preden se je pridružil belgijskemu Bruggeu leta 2018. Pol leta pozneje se je srednji branilec kot posojen igralec vrnil k Santosu in leta 2019 tudi z njim podpisal pogodbo. Zdaj se bo pri Marseillu pridružil nekdanjemu strategu Santosa Jorgeu Sampaoliju, tako kot tudi rojakoma Luisu Henriqueju in Gersonu.