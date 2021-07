Pet Italijanov in trije Angleži v idealni enajsterici EP

Najboljše moštvo turnirja, kot Uefa imenuje idealno enajsterico EP, začenja vratar Gianluigi Donnarumma, ki je že takoj po koncu finala dobil nagrado za najboljšega igralca turnirja.

V enajsterici so od Italijanov še branilca Leonardo Bonucci in Leonardo Spinazzola, vezist Jorginho in napadalec Federico Chiesa.

Poražena Anglija ima v idealni enajsterici tri člane, branilca Kyla Walkerja in Harryja Maguira ter napadalca Raheema Sterlinga.

👕🙌 Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020



Who would be your captain? 🤔 pic.twitter.com/goGLi6qQzj